Jungle le entra al hip-hop junto al rapero BAS en su nueva rola “Romeo”

No cabe la menor duda de que el 2021 pinta espectacular para la industria musical. Mientras en todo el mundo los conciertos y festivales están regresando a la normalidad, un montón de artistas y bandas se andan preparando para regresar a los escenarios y la mayoría lo hará con rolas recién salidas del horno. Sin embargo, además de todo esto, muchos están aprovechando para regresar tras varios años en silencio, como el caso de Jungle.

Como recordarán, en 2018 la banda británica estrenó su más reciente material discográfico, For Ever. Con este álbum lograron ganar el reconocimiento de la crítica especializada y sobre todo, ganaron una base sólida de fans gracias a su sonido vibrante e hipnótico. Pero desde entonces y luego de que el coronavirus se convirtiera en pandemia, el grupo mantuvo un perfil sumamente bajo y no se sabía cuál sería su futuro.

Jungle colabora con BAS en “Romeo”

Afortunadamente eso cambió hace unos meses, cuando Jungle anunció que volverían por la puerta grande y con su tercer álbum de estudio bajo el brazo, el cual lleva por nombre, Loving in Stereo. De este disco ya hemos escuchando un par de sencillos como “Keep Moving” y “Talk About It” (que pueden escuchar ACÁ), y ahora nos sorprenden lanzando una rola espectacular llamada “Romeo”, que llega con la colaboración con BAS.

Se trata de un tema en el que Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland creando una base rítmica increíble con el soul y el funk, sonidos que tanto los han caracterizado a lo largo de los años. Pero también le agregaron un beat y hasta un sampleo, entrándole al hip-hhop y dejando el escenario ideal para que el rapero francés se luciera tirando rimas a diestra y siniestra, llenas de buena onda y que nos invitan a subirle a todo el volumen y dejarnos llevar por la música.

Esta es una colaboración muy especial

Sobre esta canción y de acuerdo con NME, las mentes maestras detrás de Jungle explicaron lo importante que es para ellos esta colaboración, porque es la primera que hacen esto en toda su carrera y el rapero fue pieza clave porque los ha acompañado en el proceso de grabación del disco: “Nunca habíamos contado con un artista destacado en un disco, pero Bas forma parte del viaje de este álbum, así que tenía que pasar el corte”.

Por si esto no fuera suficiente, la banda británica también estrenó el video de este sencillo, el cual contó con la dirección del propio J Lloyd junto a Charlie Di Placido –quien se ha encargado de otros clips del grupo–. En este visual podemos ver a un grupo de jóvenes pasándola bien y armando una coreografía impresionante donde sacan sus mejores pasos de baile y rifándose como los grandes en el break dance.

Recuerden que Love in Stereo, el tercer material discográfico de Jungle estará disponible en formato físico y plataformas digitales el próximo 13 de agosto. Pero mientras esperamos a que llegue para poder escucharlo completito, escuchen a continuación “Romeo”, la nueva rola que la banda británica estrenó junto a BAS: