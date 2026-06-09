Hay ciudades que cuando reciben un Mundial no solo organizan partidos, los viven diferente. La CDMX es una de ellas. Aquí el fútbol siempre ha tenido algo extra: se mezcla con la cultura, con la noche, con la música, con esa identidad capitalina que convierte cualquier momento en algo más grande de lo que era.

No es casualidad que esta ciudad sea, al mismo tiempo, una de las capitales de la música en América Latina. Los venues, la escena electrónica, los festivales, los artistas que eligen la CDMX como parada obligatoria: todo eso forma parte del mismo ADN que hace que vivir el Mundial aquí sea una experiencia completamente distinta a vivirlo en cualquier otro lugar.

Y este verano, esos dos mundos se van a juntar de una forma que vale la pena tener en el radar.

Jungle encabeza el after

El after que no sabías que necesitabas, pero que no debes perderte

Alguien fue y armó exactamente lo que faltaba para este verano: un after que está a la altura del momento. Y el line-up lo confirma desde el primer nombre.

Jungle, la banda británica que convierte cualquier set en una experiencia casi cinematográfica, llega en formato DJ Set. A ellos se suma Kasablanca, uno de los dúos de electrónica más sólidos de la escena actual, conocidos por construir sets que empiezan suaves y terminan con todo el mundo sin querer irse.

Y eso no es todo: Roz, Tom & Collins, Escuby y Natt Calma completan una noche que pinta para ponernos a bailar de inicio a fin.

Roz y Tom & Collins son parte del lineup

El after oficial de Doritos® ya tiene fecha y dirección

Se llama Dorito®s For The Gold: El After, y la cita es el 26 de junio en Estudios Maravilla. Los boletos ya están disponibles por acá, y con este lineup, no es algo que quieras dejar para el último momento.



Doritos® FOR THE GOLD

¿A quién le tenemos que dar las gracias por armar este after? Pues a Doritos®, porque se pusieron las pilas y armaron algo que no pudo llegar en mejor momento. ¿Te imaginas el 26 de junio ver en el Fan Zone a Francia, luego Uruguay vs. España y de ahí lanzarte a Doritos® For The Gold: El After? Mundial, buena música… el verano perfecto.

Y por supuesto, los Doritos® Locos ya están listos para ser el snack oficial de la noche, porque una experiencia así sin algo para botanear no está completa.

Recuerda: 26 de junio. Estudios Maravilla. Doritos® For The Gold: El After. Consigue tus entradas acá y no te pierdas esta fiesta. ¡Vas!