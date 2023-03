Ya seas fan o no de los corridos tumbados, es un hecho que este polémico género musical cada vez toma más fuerza en México, y prueba de ello es el éxito de Junior H. ¿Quién? Uno de los mayores exponentes que se presentará este fin de semana en el Axe Ceremonia 2023.

Junior H llega al Parque Bicentenario con la tambora, el tololoche y todos los éxitos que lo catapultaron durante dos semanas en el puesto número 1 en la lista Billboard Hot Latin Songs.

“Si me miran enfiestado con mi gente reventando la champaña en la alberca del hotel es porque la perrié, y ya la armé, me lo gané, todo lo sudé, no debo nada, las cuentas claras, no me preocupo, va todo bien”

Junior H en Tronando Ligas