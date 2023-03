El Festival Ceremonia cumple 10 años este 2023 y lo celebrará en grande con un cartel que incluye actos de primer nivel como Rosalía y Travis Scott, pero también artistas que probablemente no tardarán mucho en dar el salto para headliners (ojo con Ethel Cain).

¿Cómo es que llegamos hasta aquí? El camino del Festival Ceremonia 2023 no ha sido sencillo. Recordemos el cambio de recinto de último momento en su primera edición, la casi cancelación de la edición 2017 que dio lugar a Ceremonia en Domingo y el cartel que no pudo ser en 2020 debido a la pandemia.

Cartel del AXE Ceremonia 2023 / Foto: Ceremonia

El historial de Festival Ceremonia

Sin embargo, los organizadores de Festival Ceremonia han sabido salir adelante y ahora tienen uno de los festivales más importantes no sólo de la capital, sino de todo México y gran parte de Latinoamérica.

Son pocos los eventos que tienen una línea editorial tan clara como Ceremonia y esto se puede comprobar con echarle ojo a su historia. Confiaron en C. Tangana, Rosalía, Tyler, The Creator, Unknown Mortal Orchestra, Pusha T, Kaytranada y ahora, estos son los representantes de sus géneros.

En fin, el cumpleaños del Festival Ceremonia nos llena de mucha nostalgia y nos armamos una lista con algunas de nuestras presentaciones favoritas a lo largo de estos 10 años. Acompáñenos en este viaje por el pasado, y mientras, piensen en sus presentaciones favoritas del Festival Ceremonia:

Rosalía en el Festival Ceremonia de 2019 / Foto: Jimena Palacios para Sopitas.com

Animal Collective (2013)

Luego de sufrir todo el día con la lluvia, Animal Collective entregó un show de enseuño. La agrupación cerró con “My Girl”, temazo del Merriweather Post Pavillion y la vida se nos reinició a muchos de los que nos encontrabamos en el Pegaso.

Animal Collective llegaba a México en el punto más alto de su carrera y vaya que generó muchas expectativas. Los visuales, el repertorio, la vibra del público e, incluso, el clima le dieron un aire muy particular a esta presentación, la cual nos dejó un gran sabor de boca.

Animal Collective en el Festival Ceremonia de 2013 / Foto: Diego Figueroa

Tyler, The Creator (2014)

En aquel tiempo Tyler, The Creator apenas comenzaba a sonar en México. Aún conocido mayormente por su trabajo con su antiguo grupo Odd Future, el cantante salió al escenario a entregarnos un set basado en la trilogía de Bastard, Goblin y Wolf más una tanda covers de su exgrupo de raperos.

Y pues sí. Antes del estrellato con Flower Boy, IGOR y CALL ME IF YOU GET LOST, el Festival Ceremonia nos permitió ver los inicios de probablemente uno de los tres raperos más importantes de la actualidad junto con Kendrick Lamar y Drake. Kudos para los organizadores que tuvieron esta gran visión.

Tyler the Creator en el Festival Ceremonia de 2014 / Foto: Diego Figueroa

Pusha T (2015)

If you know you know… En aquel entonces, Pusha T era principalmente conocido por sus colaboraciones con Ye (ya saben, Kanye en sus buenos tiempos), y todos nos gastamos la garganta con rolotas como “Mercy”, “Runaway”, “So Appalled” y “Don’t Like”.

La lluvia caía otra vez en el Centro Dinámico Pegaso y todos éramos felices en aquella edición del Festival Ceremonia porque nos encontrábamos escuchando los himnos de toda una generación.

Pusha T en el Festival Ceremonia de 2013 / Foto: Diego Figueroa

Underworld (2017)

Luego de que Björk y Arca nos dejaran impresionados con una maravillosa interpretación de “Hyperballad“, llegó el turno de una de las bandas más grandes que han pisado el escenario del Festival Ceremonia: Underworld. La verdad, sí nos hicieron sentir que estábamos en un antro de Trainspotting.

Las luces nos deslumbraban en el Festival Ceremonia y, a pesar del cansancio, sus beats frenéticos nos hicieron aguantar hasta el final. ¿Uno de los mejores cierres? ¡Sin duda! Y lo que odiamos pero al mismo tiempo amamos, es que no se ha repetido una fiesta así.

Underworld en el Festival Ceremonia de 2017 / Foto: Archivo Sopitas

Aphex Twin (2019)

La llegada de Aphex Twin a México era algo que muchos veíamos imposible. En si, ver al productor en cualquier parte del mundo es un asunto sumamente complicado. Pero cuando vimos que el Festival Ceremonia había agendado a AFX para encabezar su edición de 2019, la verdad no lo creímos.

Y probablemente no lo hicimos hasta estar frente al escenario. El concierto es una experiencia difícil de relatar. El músico comenzó el show en Festival Ceremonia con sonidos y visuales muy discretos; sin embargo, la presentación fue evolucionando hasta que nos voló la cabeza para dejarnos confundidos en el buen sentido de la palabra.

El show arrancó cerca de la medianoche y, tras el cambio de horario, terminó muy de madrugada. Todos los que vivimos aquel concierto terminamos en éxtasis porque finalmente experimentamos en carne propia la leyenda de Aphex Twin.

Aphex Twin en el Festival Ceremonia de 2019 / Foto: Getty Images

¡Llegamos al final de esta lista! ¿Cuál ha sido su presentación favorita del Festival Ceremonia?, ¿ya están listos para la edición de Ceremonia 2023? Esperamos verlos por allá.