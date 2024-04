Definitivamente (sin exagerar), hay un antes y después en la historia de la música electrónica tras la aparición de Justice. Desde hace casi dos décadas, el dúo conformado por Gaspard Augé y Xavier de Rosnay no solo han refrescado el género, también son de los pocos de su generación que siguen tocando y manteniéndose vigentes.

Como recordarán, fue en 2016 cuando los franceses estrenaron su quinto material discográfico, Woman. Tras la gira de presentación de este disco y aventarse varios shows por gran parte del mundo (incluidos varios conciertos en México), los franceses prácticamente se quedaron callados y por un buen rato no supimos nada sobre ellos.

Finalmente, después de varios años en silencio, Justice regresó por la puerta grande lanzando su cuarto álbum de estudio, Hyperdrama (acá les dejamos nuestra reseña de este discazo). De plano, este es uno de los discos más esperados del 2024, pues además de todo el tiempo de espera, los primeros sencillos nos dejaron con un gran sabor de boca además de incluir a colaboradores muy interesantes.

Es por eso que aprovechando su regreso a México y el lanzamiento de su más reciente material discográfico, tuvimos chance de platicar un rato con Gaspard Augé y Xavier de Rosnay sobre este álbum, los artistas invitados y la enseñanza que les deja este trabajo. Pero también nos contaron de su percepción de la evolución de la electrónica, la inteligencia artificial e incluso del nuevo show que traen en vivo.

Como ya lo mencionamos antes, han pasado han pasado casi ocho años desde que Justice lanzó Woman. Sin embargo, en medio de todo este tiempo ambos estuvieron trabajando en otros proyectos que también son interesantes, como el primer disco solista de Gaspard Augé, Escapades (por el que platicamos con él y por acá pueden checar la entrevista).

Pero ahora, tras todo ese tiempo de receso, los franceses regresan con Hyperdrama. Pero, ¿en qué momento decidieron que era momento de volver a hacer música para el grupo y cómo fue el proceso para trabajar juntos en este álbum? Bueno, pues esto nos contó Xavier al respecto.

Antes del lanzamiento de Hyperdrama, Xavier y Gaspard declararon que el funk, el disco y la música electrónica en general siempre han sido elementos centrales en la música que hacen como Justice. Pero en su nuevo disco, el dúo francés hace coexistir a estos ritmos, aunque no de forma pacífica.

Lo decimos porque a lo largo del disco se siente como si todos estos sonidos lucharan un poco dentro de las canciones para llamar la atención de quien los escucha. Pero, ¿esto fue una idea consciente o algo que decidieron mientras trabajan en el estudio? ¿Por qué poner a pelear a estos ritmos y no hacerlos uno solo? Aunque ustedes no lo crean, este concepto tiene una razón de ser.

Algo que llama la atención de Hyperdrama es la lista de colaboradores que Justice armó para este álbum. Y es que en el álbum hay artistas tan diversos, como Kevin Parker (o Tame Impala, pues), Thundercat, Miguel, Connan Mockasin, The Flints y Rimon. Aunque todos los músicos que aparecen en el disco parecen un tanto distantes, para Xavier de Rosnay, juntarse con ellos y componer las rolas resultó ser algo muy sencillo.

Definitivamente, cada quien es libre de interpretar la música dependiendo del contexto en el que se encuentran y sintiendo lo que las canciones les transmiten en ese momento en específico. Pero con Hyperdrama, Justice busca que todos los que le echen oído a este disco lo vean como una experiencia musical de principio a fin.

La música electrónica no es la misma desde que Justice empezó en esto. El EDM y otras tendencias vinieron a dominar la industria musical y en específico a este género. Pero ahora, con la inteligencia artificial presente en este arte, parece que vendrá otra etapa para la música bailable.

Pero, ¿qué opina al respecto el dúo francés de todos estos cambios que están pasando en la electrónica? ¿En qué punto de esta situación creen que se encuentran? Al respecto, Gaspard Augé declaró lo siguiente.

“Quiero decir, estamos bien con toda la tecnología, con todas estas cosas nuevas. Por eso no le tememos a la inteligencia artificial (IA) y obviamente, podemos evolucionar como banda y como acto en vivo gracias a la tecnología. Y desde la perspectiva de la música o de las imágenes con IA, siempre… Aún tienes que dirigir… Dirigir las cosas de la manera correcta. Entonces, quiero decir, es difícil decir cómo será el futuro dentro de diez años, porque no sé, si en dos años esta tecnología evolucionará tanto que podríamos terminar en una situación como la de Skynet. Pero estamos felices de vivir en los tiempos en los que vivimos. Sabes, no sentimos nostalgia de los buenos viejos tiempos. Entonces, ya veremos”.

Justice son de los pocos proyectos que en la actualidad, siguen haciendo música como en la vieja escuela, con sintetizadores, secuenciadores y todo desde un punto de vista muy artesanal. Sin embargo, no tienen miedo de entrarle a otros instrumentos, procesos e incluso formas de componer melodías.

La tecnología vino a facilitar muchas cosas, pues ahora cualquiera puede hacer grandes canciones en la palma de la mano o en su computadora, aunque también la tecnología vino cambiar algunas otras a la hora de crear música. Aunque para el dúo, buscan siempre hace algo intermedio, entre lo clásico y algo más moderno.

“No hacemos música específicamente de forma orgánica. Realmente estamos… Siempre estamos esperando nuevas tecnologías y nuevas formas de hacer música. Esa es una parte de Justice, cuando entramos al estudio es realmente como estar en una especie de laboratorio donde queremos probar cosas. Queremos buscar formas de hacer que las cosas suenen emocionantes y personales. Entonces, cualquier tecnología que esté disponible para lograrlo, la usaremos. No importa el periodo de tiempo o… estas son herramientas, ¿sabes? Y nos parece muy emocionante. Al final, la música no es como… No buscamos tecnologías que nos faciliten las cosas. Buscamos tecnologías que nos permitan hacer cosas que no eran posibles hace dos, cinco o 10 años. Y esto es lo que nos emociona, entonces no estamos en… no estamos tratando de hacer las cosas de manera orgánica. A veces tiene que ser así y sabemos cómo hacerlo y estamos de acuerdo con eso. A veces es mejor que suene muy artificial, muy digital. Y estamos completamente dispuestos a ello. Entonces, no nos importa, porque a final de cuenta son solo herramientas”.

Mencionó Xavier sobre la forma en que hacen su música.