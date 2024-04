Lo que necesitas saber: El dúo conformado por Gaspard Augé y Xavier de Rosnay se llevó el festival... y no lo vamos a superar.

Fin de semana perfecto para los fans de Justice, de esas veces que no te la crees que puedas disfrutar tanto. Primero, porque el dúo francés por fin lanzó el viernes pasado Hyperdrama, álbum que llegó para romper 8 años de ausencia sin un material discográfico. Y segundo, porque al día siguiente encabezaron el escenario principal del festival Vaivén 2024.

Gaspard Augé y Xavier de Rosnay habían llegado a Coachella hace algunos días y desde la transmisión en YouTube, nos tenían saboreando el momento de verlos en vivo en México… Definitivamente, fue mejor de lo que uno hubiera esperado (y eso que la expectativa era bien alta, eh).

Justice en el Vaivén 2024. Foto: Berenice Giles.

Justice en Vaivén 2024

Seguro que el recuerdo de la vez que vinieron al mismo festival en el 2018 estaba intacto, y ya se imaginan cómo iba aumentando la emoción a medida que avanzaba el día en el escenario principal del Vaivén 2024. El montón de playeras alusivas a la icónica cruz y alguna de esas prendas autografiadas (qué envidia la neta) dejaban ver cuánto realmente se esperaba este momento.

Cuando cayó la noche, tras el entretenido set de Purple Disco Machine y el poderoso concierto de L’Impératrice (qué bandota son en vivo), la ansiedad de que iniciara Justice se hacía más intensa. Uno podía ver el montón de gente en el escenario mientras montaban el set de luces para Gaspard y Xavier; uno de esos momentos previos que hace a los fans frotarse las manos.

El dúo francés regreso a México tan solo un día después del lanzamiento de su disco ‘Hyperdrama’. Foto: Berenice Giles.

Pues arrancó el show… En realidad, Gaspard y Xavier son muy sencillos a la hora de actuar. No son esa clase de productores de música electrónica efusivos y exageradamente gritones que alientan a la gente a brincar. Nomás salen al escenario, hacen algunos gestos de abrazos y saludan para treparse a la consola y hacer lo que mejor saben.

La única nota que sonaba empezaba a incorporar arpegios de alguno de esos sintetizadores loquísimos que les conocemos. Y trancazo desde el inicio: un mash-up increíble de “Genesis” y “Phantom”.

¿Se dan cuenta que el disco Cross está a muy poco de cumplir 20 años? Con eso en mente, ya podríamos catalogar a Justice como un acto con tintes de nostalgia, algo que reafirma lo emocionante que tenerlos de regreso como sea.

Justice en el Vaivén 2024. Foto: Berenice Giles.

Y como dice la canción, “somos tus amigos”

Lindo ambiente en el show de Justice en el Vaivén 2024. De esas presentaciones que, por una u otra razón, provoca que te hagas amigo de la gente más random posible en el momento. Ahora sí que “because we are your friends” aunque sea por poco menos de hora y media.

Dicho sea de paso, ese remix de Justice vs Simian para “We Are Your Friends” también tiene ya sus años encima, muy dosmilera la rola. ¿Ven cómo no nos despegamos de la nostalgia? Disculpen ustedes, pero es imposible no ponerse así cuando de repente suenan los arreglos de “D.A.N.C.E.” y te acuerdas cuando descubriste ese video en MTV por allá en el 2007.

Es curioso cómo la gente tremendamente enfiestada comparte el trago, se graban juntos (en videos que quién sabe si subirán alguna vez) y hasta se abrazan. O también te encuentras a la parejita que recién se conoció en el festival y se andan ligando… Decir que esto era una fiesta es un cliché que se queda cortísimo, de verdad.

Justice regresó al festival Vaivén tras su presentación en la edición 2018. Foto: Berenice Giles

La emoción superó la ecuanimidad de Justice

Qué rápido se fue 1 hora y 20 minutos de concierto. Y eso que, como dijimos, Justice en realidad no es un grupo que hable con el público o que haga interacciones diferentes más allá de la música en medio del show.

Como parte del cierre en Vaivén 2024, se echaron un remix de esos que te vuelan la cabeza combinando “D.A.N.C.E.”, “Safe And Sound” y “Neverender”. No sabemos si trae truco esa elección de canciones para el track mixeado, pero es interesante pensar en cómo eso ejemplifica el legado del dúo.

Me atrevo a decir que todos –o al menos una inmensa mayoría– conocimos a Justice gracias a “D.A.N.C.E.” y así nos introdujimos a su disco debut. Luego, reafirmamos el fanatismo con el disco Woman (de donde sale “Safe And Sound”) y finalmente, vemos su regreso triunfal con Hyperdrama (“Neverender”).

Y bueno, aunque Justice son bastante ecuánimes en realidad, sí podemos decir que, al menos al final, se notó que la emoción los contagió. Quizá más a Xavier que a Gaspard, quien es más sereno a la hora de despedirse del público.

De Rosnay, bien sonriente y con el ánimo a tope, bajó y hasta se metió entre el público para tomar algún afiche de un fan con las caras tanto suya como la de su compañero de banda. Y luego, ambos caminaron a lo largo de la barricada para ir saludando a la gente.

Este es uno de los regresos más emocionantes del 2024, por mucho. Ojalá se animen a venir de nuevo pronto, antes de que les de por desaparecerse 8 años como la última vez.

Justice en el Vaivén 2024. Foto: Berenice Giles.

