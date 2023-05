¡Hay tiro! Vocalista de The Darkness dice que John Frusciante está "sobrevalorado"

El regreso de John Frusciante, ocurrido en 2019, fue un momento especial para los fans de los Red Hot Chili Peppers, pues fue su habilidad con la guitarra contribuyó a discos exitosos de la agrupación, tales como Californication, By the Way, y Blood Sugar Sex Magik.

De hecho –y lo comprobamos en el Vive Latino 2023–, a Frusciante lo ovacionan los fans de la banda donde estuvo ausente durante 10 años, y a la cual regresó luego de la salida de Josh Klinghoffer, quien tomó su lugar en gira del Stadium Arcadium de 2009.

John Frusciante. Foto: Stephania Carmona.

Justin Hawkins de The Darkness, dice que John Frusciante es un músico sobrevalorado

Y es que muchos consideran que el toque de Frusciante con la guitarra es único. Aunque claro, hay personas que no opinan lo mismo y ese es el caso de Justin Hawkins, vocalista de la banda The Darkness, que cree el guitarrista está “sobrevalorado”. ¡¿Quééé?!

Fue en su podcast ‘Justin Hawkins Rides Again’, donde el cantante británico aseguró no entender la fama de John Frusciante, pues su forma de tocar la guitarra “es una m*rda” e incluso la comparó con pinturas hechas por niños (o sea, esa fue su metáfora).

Justin Hawkins, líder de The Darkness. Foto: Getty Images

Durante su podcast criticó al guitarrista de los Red Hot Chili Peppers

En dicho episodio de su podcast, titulado ‘Cómo NO escribir una canción‘, Hawkins estuvo acompañado del youtuber y músico, Pat Finnerty, conocido mayormente en Estados Unidos por una serie de YouTube llamada ‘What Makes This Song Stink’.

Ambos comenzaron a hablar de los comentarios negativos que han recibido por criticar a los Red Hot Chili Peppers, y afirmaron su mayor problema es que no comprender cómo los seguidores de la banda aman tanto al conocido guitarrista.

Justin Hawkins criticó a los Red Hot Chili Peppers, en especial a John Frusciante. Foto: Getty Images

Justin Hawkins cuestionó la habilidad de John Frusciante como guitarrista

“Si podemos llamar a Mark Knopfler [guitarrista de Dire Straits] como un músico subestimado, describiría a John Frusciante como uno sobrevalorado. De hecho, lo he hecho más de una vez”, dijo Justin Hawkins que se ve no simpatiza con el guitarrista de Red Hot Chili Peppers.

Durante el podcast, Hawkins y Finnerty incluso tocaron algunas notas de guitarra que Frusciante toca en rolas de la banda y mencionaron que sus participaciones en ellas han sido tan pocas hasta en rolas como “Californication”, donde sólo tiene “pequeños” solos.

Y básicamente dijo que la forma de tocar de John Frusciante es malísima

“Alguien me dijo que es deliberadamente minimalista. Tal vez es como esa cosa en la que te conviertes en un pintor súper consumado y comienzas a hacer algunos rayones como los de un niño”, dijo Justin Hawkins en su programa.

“Creo que esa podría haber sido una de las cosas que estaba explorando, pero no evita que sea una mierda”, mencionó el músico británico que aclaró no le tiene envidia a John Frusciante por su éxito con la banda liderada por Anthony Kiedis.

Flea y John Frusciante. Foto: Getty Images

Hawkins dijo que sus comentarios no son porque le tenga envidia a John Frusciante

“Siempre es como, ‘Estás celoso porque vendió más discos que tú’. Mark Knopfler ha vendido muchos más discos y no estoy celoso de él. Me encanta su forma de tocar la guitarra”, aseguró Justin Hawkins sobre sus polémicas palabras.

Claro que lo dicho en el podcast ha levantado ya varios comentarios por parte de los Red Hot Chili Peppers, mismos a los que Hawkins parece estar acostumbrado. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? ¿Creen que el líder de The Darkness sabe de lo que habla o sólo se la trae contra John Frusciante?