El momento más esperado del festival llegó. Los Red Hot Chili Peppers llegaron al Vive Latino 2023 y lo hicieron como una de las bandas más grandes que se han visto en la historia del festival mexicano. Son leyendas del rock, así que tanto la expectativa como la emoción estaban en un nivel que superaba cualquier parámetro.

Su presentación del domingo fue inusual, pero no por eso dejó de ser un show divertido y emotivo, lleno de momentos virtuosos que solo esos cuatro sujetos podían traer. El Foro Sol ya se veía llenísimo (por no decir atascado) desde antes de las 8:00 PM, que fue la hora a la que prácticamente salieron a tocar. Un horario poco común para lo que pensaríamos de un headliner de ese calibre.

Anthony Kiedis. Foto: Stephania Carmona.

Y el asunto se puso bravo desde el primer instante. Flea, Chad Smith y John Frusciante salieron primero, poniendo en marcha una improvisación frenética para volverse loco (en el buen sentido, eh). De a poco, la ejecución de los cuatro empezó a tomar forma a la par de que Anthony Kiedis salía al escenario principal del festival.

Ahora sí, la gente le daba la bienvenida calurosa a los Red Hot Chili Peppers en el Vive Latino 2023, mientras ellos hacían hervir el lugar con “Around the World”, impulsada por el golpeteó loco de Flea que hipnotiza a cualquiera. Las chelas voladoras aparecieron y los coros del público también, ahí nomás para calar cómo la gente ya venía con el ánimo desbordado.

Flea. Foto: Stephania Carmona.

Red Hot Chili Peppers tiró algunos clásicos y rolitas nuevas en el Vive Latino 2023

“Gracias, México”, dijo Anthony Kiedis en español y de repente, Chad Smith hizo un ritmo de batería breve pero certero para introducirnos a “Dani California”. John Frusciante ya empezaba desde este momento a hacer de las suyas, como si tuviera su propio show aparte.

Tremendo guitarrista, se sabe… Y es que es que esta presentación con los Red Hot Chili Peppers en el Vive Latino 2023 era muy especial para los fans, pues por fin veríamos de nuevo a la banda con su formación clásica –o al menos la más icónica– luego de que en las últimas visitas, el grupo venía acompañado por Josh Klinghoffer en la guitarra.

“Hola, México… Sí, señor”, gritó Flea con ese carisma y locura que lo caracterizan. Ya habían sido dos trancazos enérgicos, así que era momento de ponerle un poquito de calma al show. Entonces sonó “Scar Tissue”, con otro de esos coros que es imposible no seguir. Eso sí, al final, la rola tomó otro tinte y abrió paso a otra improvisación breve pero bestial de la banda.

John Frusciante. Foto: Stephania Carmona.

“Aquatic Mouth Dance” (de su disco reciente Unlimited Love), “Suck My Kiss”, “Eddie” (del Return of the Dream Canteen), “Soul to Squeeze” y “Reach Out” continuaron, acompañadas de algunos visuales alucinantes, muy de corte psicodélico.

Y aunque la cosa no pintaba nada mal, hay que decir que hubo algunos detalles con el sonido, con algunas rolas en las que la voz quedaba opacada por los demás instrumentos, y por ahí la guitarra de Frusciante a veces quedaba enterrada entre el poder sonoro de la batería de Chad y el bajo de Flea.

Pero como dijimos, eso no bajó el ánimo de la gente ni de la banda. Y hablando específicamente de John Frusciante, en muchos momentos él se robaba el show de Red Hot Chili Peppers en el Vive Latino 2023.

Un final que pudo ser ser diferente

Hasta los RHCP tienen sus pequeños errores. Pero luego de un paso en falso en el inicio de una rola, la banda recompuso y se aventó un intro emocionante con “London Calling” de The Clash como referencia. Y luego, el tema que llegó fue “Right on Time”.

Tras “Tippa My Tongue”, Chad Smith y Anthony Kiedis salieron por un ratito del escenario para que Flea y John Frusciante improvisaran otro poco. Ya sabemos de sus capacidades para rifársela en las cuerdas, pero sigue siendo algo muy cool verlos en su entendimiento cuando les toca echar un jam.

Y ese jam, cuando regresaron Smith y Kiedis, se transformó en nada más y nada menos que “Californication”, una de las rolas que se llevó el set. Sí, es cierto que posiblemente sea el tema más ‘choteado’ de la banda, pero escuchar a los Red Hot Chili Peppers tocarlo en el Vive Latino 2023 fue otra experiencia.

Chad Smith. Foto: Stephania Carmona.

Los Chili Peppers tiraron más rolas nuevas con “Carry Me Home” y “Black Summer”. Y ya en ese tramo casi del final, la agrupación se dejó ir con todo aventando ese trancazo espectacular y poderoso que es “By the Way”. Las luces se apagaron de inmediato… pero no era el fin.

Red Hot Chili Peppers cerró su show en el Vive Latino 2023 con “Under the Bridge” y “Give It Away”

Los Red Hot Chili Peppers salieron un ratito del escenario del Vive Latino 2023 y volvieron a los pocos minutos para un encore con dos de sus temas más emblemáticos. Primero tocaron “Under the Bridge” (aquí la historia detrás de la canción), que aunque no lo crean, parece ser que no estaba contemplada en un inicio para formar parte del set de esta ocasión.

La banda compartió en sus redes sociales el repertorio que tenían planeado, y esta rola no está en la lista. Y en sí mismo, el setlist que escogieron seguramente será muy comentado pues queda la sensación de que faltaron otros clásicos como “Can’t Stop”, “Snow (Hey Oh)”, “The Zephyr Song”, “Otherside”, Higher Ground” o hasta “Dark Necessities”.

Este es el setlist que Red Hot Chili Peppers planeaba para el Vive Latino 2023, sin “Under the Bridge”. Foto: Twitter oficial de la banda.

Pero bueno, ese detalle es solo parte de lo ‘inusual’ –por llamarlo de alguna manera– que fue el show de los Red Hot Chili Peppers en el Vive Latino 2023. “Under the Bridge” fue emotividad pura, y seguro que será un lindo recuerdo para esos fanáticos de hueso colorado que los aman como a nadie.

El cierre se dio con “Give It Away”, que puso a todos a saltar y a entonar ese corito pegajoso que es parte esencial del ADN de tanto de la banda como de sus fans. “México, los amamos. Nos vemos pronto”, dijo Anthony Kiedis. Ojalá que de verdad, no tarden.