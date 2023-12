Lo que necesitas saber: Muy bonitas las nuevas rolas de Kanye West, pero se le olvidó un pequeño detalle: pedir permiso para usar un hit de los Backstreet Boys.

Después de tanto tiempo fuera de los reflectores, parece que a Kanye West ya se le olvidó cómo son las cosas dentro de la industria musical. Lo decimos porque resulta que para una de sus rolas nuevas utilizó un sample de un hitazo de los Backstreet Boys pero sin el permiso del grupo y ya se armó la polémica… así como lo leen.

Como recordarán, luego del lanzamiento del proyecto de DONDA en 2021, Ye desapareció por un buen rato para dedicarse a otras cosas. Sin embargo, tras casi dos años sin sacar material nuevo, eligió el fin de este año para hacer su regreso triunfal con música inédita. Aunque eso sí, como ya es su costumbre, el rapero dio de qué hablar una vez más, en particular por una canción.

Kanye West llevaba rato sin sacar música/Foto: Getty Images

Kanye West usó un pedazo de un hit de los Backstreet Boys sin siquiera avisar

Resulta que el pasado 12 de diciembre, Kanye West armó una listening party en el Wynwood Marketplace en Miami, Florida para presentar Vultures, su nuevo disco en colaboración con Ty Dolla $ign. Pero de todas las rolas que presentaron, hubo una en específico que de plano llamó la atención de propios y extraños.

Esta canción se llama “Everybody” y es el intro del álbum, donde él y Ty colaboran con otros artistas como Charlie Wilson y Lil Baby. Sin embargo, para armar la base de ese tema, agarraron un sample del hitazo del mismo nombre que los Backstreet Boys lanzaron en 1997, aunque parece que Ye ni siquiera pidió permiso para usar este éxito del pop…¡plop!

Parece que Kanye no necesita pedir permiso para usar esta rola

En teoría, la boyband no puede hacer nada con la rola que presentó Kanye West, pues ellos no escribieron la canción y no tienen control sobre su uso. Hasta ahora, los autores originales del tema, Max Martin y los herederos de su difunto mentor Denniz Pop, no han bloqueado la versión de Yeezy y es por una razón en particular

De acuerdo con Variety, debido a que la canción y el disco aún no se han estrenado y no generan ingresos, West podría tocarla públicamente pero no estrenarla oficialmente, lo que no supondría una violación de los derechos de autor. Sin embargo, todo indica que Ye encontraría un pequeño vacío legal para salvarse de pagarle una lana a quienes escribieron “Everybody” de los Backstreet Boys.

Para utilizar el sample de una canción, Kanye West necesitaría el permiso tanto de la discográfica como del editor, pero como en este caso usa una interpolación –que es básicamente una versión de un segmento de una canción que se vuelve a cantar o reproducir en otra canción– y no tomó como tal la grabación original, sólo se requiere el permiso del editor. ¿Qué tal? ¿Cómo ven este caso?

Te puede interesar