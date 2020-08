Katy Perry está de regreso con ‘Smile’ y así reaccionó el internet

Puede que este año no podamos ir a conciertos y festivales tal como los conocíamos, pero el 2020 no está siendo tan malo hablando específicamente de la música. Muchas bandas y artistas están aprovechando estos días de encierro para componer rolas, y lo mejor de todo es que las están compartiendo con todos nosotros. Sin embargo, hablando específicamente del pop, uno de los regresos más esperados era el de Katy Perry.

Después de casi tres años desde el lanzamiento de Witness, su más reciente material discográfico, la estrella pop anunció a mediados de mayo que volvería con Smile, su quinto álbum de estudio. Por si esto no fuera suficiente y para que este 2020 fuera muy especial para ella, en marzo le reveló al mundo con el videoclip de “Never Worn White” que estaba esperando a su primer bebé con Orlando Bloom.

Katy Perry regresa en 2020 con ‘Smile’

Hay que recordar que desde 2019, Katy Perry estuvo estrenando algunos sencillos que originalmente no vendrían incluidos en un mismo disco. Entre esas rolas tenemos algunas como “Never Really Over”, “Harleys in Hawaii”, “Small Talk” y la canción con la que le contó a todos que estaba embarazada, pero de todas ellas las únicas que lograron entrar en este álbum fueron las primeras dos que mencionamos.

Pasaron los meses y la cantante nos presentó temas que nos mostraban esta nueva faceta en su carrera, como “Daisies” –el sencillo principal de Smile–, “What Makes a Woman” y por su puesto, la canción que le da nombre a este material discográfico. Aunque cada una suena muy diferente a la otra, todas tenían en común algo, sus letras son mucho más maduras y están mejor trabajadas.

Si quieren conocer más detalles del disco, chequen a continuación la plática que tuvimos hace algunos días con Katy:

Katy se convierte en madre y lanza un nuevo disco

Justo día antes del estreno de este álbum y como cereza en el pastel, Katy Perry y Orlando Bloom le comunicaron al mundo que se convirtieron oficialmente en padres de una niña, la cual se llamará Daisy Dove Bloom parece que la estrella lo eligió solita (POR ACÁ les contamos todo el chisme). Pero ahora, a 24 horas de uno de los momentos más importantes de su vida, también está estrenando su quinto álbum de estudio.

Este disco tiene un poco de todo, pues la cantante mezcla diferentes etapas de su carrera y las pule a través de una producción pop impecable, con una colección de canciones que hablan de distintos temas, pero que nos dejan ver que está tomando un camino mucho más introspectivo, buscando dejar un mensaje más profundo. Si aún no has escuchado Smile, te lo puedes echar completito a continuación:

Por supuesto que sus fans se volvieron locos

Y quizá los más contentos con el estreno del quinto álbum de Katy Perry son sus fans, pues llevaban años esperando este momento. Desde que se anunció y con el estreno de cada uno de los sencillos, dejaron muy claro en redes sociales –sobre todo en Twitter– que lo mejor que les pudo pasar en este año y con la bendita cuarentena fue que regresara más fuerte que nunca.

Es por eso que desde la madrugada en que el disco llegó a plataformas digitales, muchos se lo aventaron de principio a fin y aprovecharon la desvelada para posicionar en los primeros lugares de tendencias a nivel mundial el hashtag #Smile. Por supuesto que todos ellos piensan que este material es una maravilla, pero lo mejor de todo es que se pusieron creativos armando un par de memes al respecto:

Acá les dejamos las mejores reacciones:

Que pedazo de álbum nos ha regalado la queen Katy Perry Disfruten del álbum, los récords y números uno ya los tenemos #Smile #KatyPerrySMILE pic.twitter.com/JKPbxzUkUg — Leandro / SMILE (@leandrogsepulv1) August 28, 2020

Yo despues de escuchar el album de katy #Smile pic.twitter.com/QOnV94rtAi — Jose Luis Cofre (@Joseluis_cofre) August 28, 2020

despues de terminar de escuchar la joya de álbum que es smile #KatyPerrySMILE #Smile pic.twitter.com/6Kbo2Ap3Hg — cαмılα ۵ (@arigxcat) August 28, 2020

#IceCream #Smile

Yo terminando de escuchar el comeback de blackpink y yendo a escuchar el nuevo álbum de katy perry pic.twitter.com/LmD5JXpZpD — Alexis (@Alexiisxvii) August 28, 2020

Buenas! Recuerden enderezar la espalda, tomar agua y reproducir #smile pic.twitter.com/zrhNE9j6Bv — Joseff (@Edonny) August 28, 2020