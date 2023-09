¿Se acuerdan qué hacían o dónde estaban en el verano del 2004? Tom Chaplin, Tim Rice-Oxley, Jessie Queen y Richard Hughes presentaron al mundo ‘Hopes & Fears’, el aclamado debut de Keane que incluía las canciones que se convertirían en himnos como ‘Somewhere Only We Know’, ‘Everybody’s Changing’ ‘This is the lastime’ o ‘Bedshaped’.

Por supuesto que un disco así, se tiene que celebrar y es por ello que Keane ha confirmado la gira por los 20 años del ‘Hopes & Fears’, misma que comenzará en el Palacio de los Deportes de la ciudad de México el próximo 1 de Abril.

Dos días después, Keane se presentará en el Auditorio Telmex Guadalajara, para después llevar a cabo una serie de presentaciones por diversos países de Europa, para así, celebrar el 10 de Mayo del 2024 los 20 años del lanzamiento de ‘Hopes & Fears’ con un concierto especial en el O2 de Londres.

Foto: Keane

La preventa de boletos para los conciertos de Keane en México y Guadalajara comenzará el próximo Miércoles 13 de Septiembre, quedando a la venta al público en general a partir del Viernes 15 de Septiembre a través de Ticket Master.

