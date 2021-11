Tom Chaplin de Keane nos cuenta la gran historia de “Somewhere Only We Know”

Estamos seguros que por acá hay muchos clavados de la música. Por supuesto que existimos quienes tenemos mucha más curiosidad por conocer todos y cada uno de los detalles de nuestras bandas, desde qué instrumentos usan hasta la inspiración detrás de sus mejores canciones. Y justo a ese punto queríamos llegar, pues tuvimos la oportunidad de platicar con algunos musicazos para contar la historia de las rolas que los pusieron en el mapa y en esta ocasión, toca hablar sobre Keane

En el 2004, la banda conformada por Tom Chaplin, Tim Rice-Oxley y Richard Hughes se preparaban para lanzar su primer material discográfico, Hopes and Fears, luego de muchos años de esfuerzo y picar piedra dentro de la escena británica. Sin saberlo, con este álbum se darían a conocer a nivel mundial, pues lograron llegar al número uno en las listas de popularidad de distintos países desde su lanzamiento gracias a canciones que ahora podemos considerar como clásicos.

Keane la rompió en todo el mundo con “Somewhere Only We Know”

Sin embargo, dentro de todo el tracklist que Keane incluyó en su disco debut y para ser honestos, hay un par que sobresalen del resto. “Everybody’s Changing”, “Bedshaped” y “Bend and Break” son ejemplos de canciones que nos engancharon desde el principio, aunque también tenemos que mencionar a un temazo que le llegó directo al corazón a las y los románticos empedernidos: “Somewhere Only We Know”. Un verdadero rolón que sorprendentemente, llegó a cada rincón del planeta.

Aceptémoslo, todos en algún punto hemos pensado en esa persona especial mientras suena esta bella melodía, no se hagan. Y es que cómo no, si la voz Tom Chaplin, la letra y la hermosa instrumentación que Tim y Richard armaron, dieron como resultado una combinación espectacular. No solo es una de las canciones infaltables en los conciertos de la banda británica, también otros artistas la han covereado, como la mismísima Lily Allen, demostrando que el tema trascendió.

Una canción que les cambió la vida

Por acá tuvimos la oportunidad de platicar con ni más ni menos que Tom Chaplin, e inevitablemente le preguntamos sobre la historia detrás de “Somewhere Only We Know”. Como era de esperarse, el vocalista de Keane recuerda con mucho cariño y emoción la primera vez que escuchó la base instrumental que más tarde se transformaría en esta canción, aunque ni siquiera tenían idea de que se convertiría en un tema tan importante para un montón de personas en todo el planeta.

“Cuando la tocamos en vivo, te das cuenta que es una canción que ha influido en muchas personas alrededor del mundo. Nunca supimos realmente por qué fue así (…) pero tal vez es el mensaje de la canción sobre compartir algo hermoso en un lugar especial con alguien que amas, y creo que todos alguna vez en nuestras vidas necesitamos eso”.

Chequen por acá lo que nos contó Tom Chaplin

Si quieren conocer toda la historia detrás de “Somewhere Only We Know” y hasta una gran anécdota con Roger Daltrey de The Who que nos contó Tom Chaplin, a continuación les dejamos el video completo con la plática que tuvimos con el vocalista y frontman de Keane. No se lo pueden perder si es que ustedes aman esta canción y quiere conocer algunos detalles que probablemente no todo el mundo sabía.