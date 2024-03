Lo que necesitas saber Platicamos con Kim Gordon sobre su nuevo disco 'The Collective', el estado actual del punk y... su postura sobre TikTok.

Kim Gordon sigue siendo después de 40 años de carrera una de las voces más importantes en el mundo. Su musicalidad junto a Sonic Youth hasta sus nuevos discos en solitario, han sido una demostración constante e incansable de lo que se puede hacer y decir con un poco del sentido común.

Kim Gordon es una mujer que busca de manera continua experimentar y encontrar nuevos caminos sin esperar nada a cambio. Sus letras feministas acompañadas de una voz inigualable, han sido vitales para cientos de mujeres, y necesarias para un escena musical que históricamente ha sido dominada por los hombres.

Portada de ‘The Collective’, el nuevo disco de Kim Gordon. Foto: Kim Gordon.

Kim Gordon está de regreso con su disco ‘The Collective’

Después de lanzar en 2019 su primer disco solista ‘No Home Record’, Gordon ahora regresa con una nueva cantidad de canciones que suenan innovadoras y difíciles. Suenan así porque lo que se tiene que decir es importante y por supuesto, nos afecta a todos. Son difíciles en el mejor sentido de la palabra, porque cada una de ellas requiere de una atención extra y porque -como lo hacen las grandes obras- tienen también la cualidad de encender nuestra imaginación y sobre todo, la reflexión.

‘The Collective’ suena abrasivo, moderno, distorsionado e implacable. Es un seguimiento ideal a ‘No Home Record’, pero propone mucho más. Justin L. Raisen repite como productor pero rinde homenaje al noise proponiendo sonidos electrónicos sobre las ya conocidas capas que guitarras que caracterizan el sonido de Gordon. Es un disco que quizá atraiga a los fans de Sonic Youth pero afortunadamente una visión sumamente personal que expone claramente lo que hoy es Kim Gordon.

Kim Gordon plasma su ser en ‘The Collective’. Foto: Getty Images.

Y charlamos con Kim Gordon sobre lo que hay detrás de su nuevo disco

Tuvimos la fortuna de platicar con ella y fue lo suficiente amable para hablarnos sobre la concepción de ‘The Collective’, lo que para ella significa ser punk y cómo ha torcido la tecnología para su propio beneficio.

Esta entrevista ha sido editada para fines de extensión y claridad.

Sopitas.com: Antes que nada, tenemos que felicitarte por el gran disco que es ‘The Collective’. Nos gustaría comenzar preguntándote sobre uno de los textos que lo acompañan. Josephine Pryde menciona algo muy interesante sobre ti y dice “Kim Gordon está pensando en lo que significa pensar ahora”, y precisamente esa es nuestra primera pregunta ¿Estás de acuerdo con dicha afirmación?

KIM GORDON: Sí. Es decir, a menudo me gusta pensar en la forma en que piensa la gente. Mi padre era sociólogo, así que tal vez algo de eso se me pegó….

Sopitas.com: Sí, y estábamos pensando eso porque la forma del pensamiento humano quizás ha cambiado desde hace un par de años y a partir de la pandemia. ‘No Home Record’ es algo distinto a lo que presentas ahora. ¿Crees que ha cambiado nuestra forma de procesar las ideas durante estos años?

KIM GORDON: Sí supongo que yo lo vi más como una evolución, ya que estoy trabajando con el mismo productor y colaborador (Justin L. Raisen), pero sé que es algo mucho más difícil. ‘The Collective’ fue mucho más ruidoso durante su conducción y tal vez tenga un poco más de emoción dirigida.

La cantante estadounidense nos dijo todo lo que hay detrás de su nueva placa discográfica. Foto: Getty Images

Kim Gordon relata cómo fue el proceso de ‘The Collective’

Sopitas.com: Más emociones. Eso es interesante porque ‘No Home Record’ llegó en un momento muy específico, justo antes de la pandemia y el caos global… ¿Has reflexionado en el sentido que tomó después ¿Y como puede ser leído y entendido ahora?

KIM GORDON: Siento que definitivamente las cosas cambiaron, ya sabes, políticamente aquí en Estados Unidos y todo en eso. Supongo que me sentí más esperanzada cuando Bernie Sanders estaba tan cerca de obtener la nominación y todos los valores que defiende y, aunque Biden ganó, probablemente no nos hemos repuesto de que Donald Trump estuvo en la presidencia.. Siento que esta idea de que las cosas sólo pueden ser en blanco y negro y no podemos tener todo tipo de áreas grises, de discusión o matices, me quiebra.

Son cuestiones algo complicadas. Nadie tiene tiempo ni paciencia para ello, ¿sabes? Así que todo se siente un poco más denso, más como si colapsara sobre sí mismo, como un agujero negro.

Kim Gordon. Foto: Getty Images

Sopitas.com: ¿Y cómo percibes el momento actual? Porque parece que no hay tanta diferencia entre el 2016 y 2024. Trump está a punto de ganar la nominación…

KIM GORDON: De cualquier manera, incluso si Biden gana, también es incierto porque es muy viejo…. Creo que la gente se olvidó de lo duro que fue Trump. El hecho de no haber estado en el cargo durante cuatro años dio a la gente cierto alivio. ¿Qué tan malo podrá ser lo que venga? De verdad no lo sé. Todo parece estar mal, pero cada país realmente lo está haciendo terrible…

Sopitas.com: ¡Claro! y podríamos empezar a hablar de México, pero ese no es el tema… Escuchando ‘The Collective’ notamos algunos sonidos electrónicos nuevos que no parecen tan directamente asociados a ‘No Home Record’ y nos encanta. ¿Alguna vez has encontrado respuestas con la tecnología, nuevos equipos o gadgets? ¿Te han ayudado a expresarte mejor?

KIM GORDON: Bueno, eso pertenece realmente a Justin. Me gusta trabajar con él porque capta mi sensibilidad y le gusta destruir la tecnología o más bien, destruir los sonidos usando la tecnología de alguna manera. Es algo abusivo e irreverente. Encaja con mis guitarras disonantes, mi estilo de improvisación y escritura de letras desordenada.

Sopitas.com: …pero tú también has estado “destruyendo” la tecnología con tu guitarra durante todos estos años…

KIM GORDON: Sí, pero no sé nada sobre eso, no lo sé. Tal vez ritmos electrónicos… Quiero decir, en el primer disco (‘No Home Record’), me gustó mucho lo que salió con “Cookie Butter”. Eso fue algo que desarrollé y de hecho llevé a otro estudio al principio. Tenía una caja de ritmos muy antigua, pero hasta ahí llegaban mis conocimientos sobre creación de ritmos o música electrónica.

Sopitas.com: Con ‘The Collective’ creaste un sonido mucho más orgánico.¿ Usaste baterías reales, percusiones reales…?

KIM GORDON: Sí, hay algo de percusión real mezclada con otros sonidos, algunas cajas de ritmos…

Sopitas.com: ¿Y cómo empezaste el proceso de este disco? ¿Ocurrió después de ‘No Home Record’? ¿O se te ocurrieron primero ideas y las compartiste con Justin?

KIM GORDON: Sí, le dije primero que quería más ritmos en el disco y tomé como ejemplo una de mis canciones favoritas de No Home Record, “Paprika Pony”, que también era un ritmo trap. Y entonces él comenzó, es decir, él sabe el tipo de hip hop que me gusta. Construyó algunos ritmos y loops y luego me los enviaba. Yo decidía en cuáles podría trabajar y me acostaba, improvisaba y básicamente metía mis propias guitarras. Luego algunas voces y posteriormente daba forma y se las regresaba. Él metía más voces, guitarras y esas cosas….

Sopitas.com: Hace poco tuvimos la oportunidad de leer una entrevista que le hiciste a Yoshimi P-We y nos quedamos pensando en una de las preguntas que tú le hiciste y que ahora nosotros te queremos hacer a ti. ¿Alguna vez te has sentido desconectada entre quién eres realmente y la persona pública que proyectas? Porque para nosotros eres una gran artista e innovadora, pero sabemos que tú misma no te percibes así. ¿Eso te incomoda? ¿Existe alguna diferencia entre la verdadera Kim Gordon y la artista que todos conocemos?

KIM GORDON: Sí, claro. Quiero decir, realmente no me gusta sentirme cohibida por quién soy o lo qué hago. Sé que la gente proyecta cosas en mí e incluso estaba pensando en este disco es casi como una reconstrucción mía, ¿sabes? Pero también soy yo. Es… es extraño pero también muy fiel a mi naturaleza y a lo que soy. En cierto sentido, pareciera que este disco es para hombres blancos conservadores…

Gordon nos contó sus posturas sobre el punk, la percepción de la gente sobre ella y más. Foto: Getty Images

Sopitas.com: ¿Crees que sí?

KIM GORDON: Bueno, no sólo quiero que ellos lo escuchen y tengan que lidiar con eso. A lo que voy es que en parte a ellos les gustaría pero también se sentirán aludidos… ¿sabes a qué me refiero? Me gusta pensarlo como una especie de intervención en su vida.

“El punk es una actitud”, nos recuerda Kim Gordon en su nuevo disco

Sopitas.com: Tiene un sonido muy punk. A nosotros nos gusta pensar que el punk tiene significados muy diversos, pero el principal es, quizás, ser libre. Nos gustaría mucho saber cuál es tu opinión sobre el género en este momento. En los últimos años “la escena” punk ha sido, por decirlo de alguna manera, muy plana y monocromática. Y lo que tú haces nunca es así. Elaboras sonidos muy diversos con capas e incluso, electrónicos. ¿Cuál es tu opinión sobre el punk y su significado en este momento de la historia? ¿Sigue existiendo para ti?

KIM GORDON: No existe para mí. Quiero decir, más bien que hay letras y canciones hardcore o algo así. El punk es una actitud. Y realmente no tiene nada que ver con el rock de tres acordes o el punk rock de tres acordes o con verse de cierta manera.

Para mí, siempre ha sido más bien una situación anticorporativa o simplemente algo que genera una sensación de rebelión en uno o varios momentos. El punk tiene que cambiar para que sea eficaz e ir en diferentes direcciones.

Primero, pasó de la música hardcore estadounidense underground. Y luego, con la llegada de Internet, fue la música experimental. Se disparó en grupos como Wolf Eyes de Detroit.

Y esa es otra… Podrías llamarlo punk, pero ¿por qué llamarlo punk? Es como si el punk fuera solo una actitud y no lo es. Es muy difícil explicárselo a cualquiera que no lo entienda. Es como decir ¿Por qué algo no está bien? Y tú contestaras: “Porque no es punk” pero tampoco es punk lo que la gente cree que es punk…

Foto: Getty Images

Sopitas.com ¿Y crees que este tipo de música, es decir, el punk, rock, noise o como quieras llamarlo, sigue representando algo diferente? Decir algo político que al mismo tiempo sea o crear obras pictóricas como las que tú misma has expuesto e incluso lo que proyectas con tu propia vestimenta, ¿Crees que todavía tiene el poder decir algo importante como sucedía hace 20 años o 30 años?

KIM GORDON: No lo sé. Cuando Sonic Youth comenzó, la palabra ruido era un término despectivo y malo. Y hay gente que hace música interesante en ese género, pero no se ha movido mucho, pero a pesar de eso aún salen cosas buenas. No lo sé. Hay música interesante hecha en todos los géneros pero mucha de ella es más underground. Y en cierto modo sirve a una comunidad aunque no necesariamente haya que buscarla. Tal vez hay otras formas de cultura que mueven cosas además de la música en diferentes momentos.

Es como la música y la cultura juvenil en los años 60. Pasaban cosas importantes pero luego llegaron los años 70, la corriente principal o establecida aprendió a cooperar con el mercado y explotar la cultura juvenil. Siempre hay maneras de cambiar. Si piensas mucho qué era el rock entonces y qué es el rock ahora, en realidad no es cualquier cosa. Es solo un género que tiene una voz de rebelión, y finalmente es sólo un tipo de entretenimiento y está bien.

Tal vez para la gente, los niños pequeños que están en TikTok, es algo muy revolucionario. Y ni siquiera puedo hablar de TikTok porque no estoy en TikTok. No estoy en esto y no sé nada al respecto…

‘The Collective’ es el segundo álbum de estudio de Kim Gordon. Foto: Getty Images

Sopitas.com ¿Alguna vez has visto algunas de tus canciones reproducidas en TikTok?

KIM GORDON: Hubo uno que alguien me envió una, eran dos tipos que se estaban riendo a carcajadas y estaban muy emocionados…

Sopitas.com: Nos gustaría para finalizar preguntarte sobre una de las canciones que creemos son de las más poderosas de tu nuevo disco: “I’m a Man”. Entendemos que toda ella es un poco irónica, pero nos gustaría saber ¿De dónde surgió toda la idea y su letra?

KIM GORDON: Surgió de escuchar a políticos como Josh Hawley y varios grupos masculinos de súper derecha hablar sobre el feminismo y decir que eso “arruinó al hombre y la masculinidad”, y entonces ellos son las víctimas. Mi idea en respuesta partió de cómo esta idea de masculinidad ha cambiado desde los 60, ya sabes, este tipo de masculinidad tradicional de “protector” y “salvador”, al estilo vaquero como era John Wayne, Ronald Reagan y ese tipo de personajes que literalmente decían “voy a salvarte y protegerte”.

Por eso en la canción “Nancy” es una referencia directa a Nancy Reagan (aunque nadie sepa realmente quién es pero no importa)… El punto fue que, en este momento donde nadie parece saber cuál es nuestro papel, se ha hecho de las mujeres una idea de ser las principales consumidoras y se les comercializa. Así es realmente es capitalismo, muy controlador.

Por eso es importante a veces decir estas cosas en voz alta y dejar la situación como:

“Bueno, bueno, voy a aceptar que lo que dices es verdad pero así te escuchas”, y estas cosas son cuestiones realmente complicadas porque, sí, hay problemas con hombres y con mujeres pero obviamente siempre será muy complicado. No se puede hablar de ello en términos de blanco y negro. Así que esta canción es sólo otra forma para intentar verlo…

Te puede interesar