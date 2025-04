Lo que necesitas saber: Con este nuevo disco, King Lizzard & the Lizard Wizard está por casi llegar a los 30 discos de estudio.

La banda del kilométrico nombre tiene nuevo álbum… y, bueno, aunque King Lizzard & the Lizard Wizard ya acostumbró a sus fans a entregar discos por destajo, no deja de emocionar la llegada de su próxima producción, Phantom Island.

Foto: King Gizzard and the Lizard Wizard

King Lizzard & the Lizard Wizard le entran al blues psicodélico

“Este suena como los Blues Brothers en crack”, adelanta la banda de Australia en el mensaje en el que anuncia la llegada de Phantom Island, disco con el cual están a nada de alcanzar la treintena de álbumes de estudio.

“De niño, quería ser como los Elwood Blues. Me vestía como ellos y tocaba en la calle todos los fines de semana en el mercado dominical”, agrega la alucinada banda para darle a los fans una idea de lo que se viene.

KIng Lizard & the Lizard Wizard / Foto: Facebook/kinggizzardandthelizardwizard

¿Cuándo sale el nuevo disco, Phantom Island?

“Lo veía una y otra vez mientras cocinaba tostadas blancas en la parrilla de nuestra estufa eléctrica. Aún no me termino los cuatro pollos fritos y la Coca-Cola”… OK.

Pues bueno, según King Lizzard & the Lizard Wizard el Phantom Island estará disponible en todas las plataformas el próximo 13 de junio y, de una vez, puede irse pidiendo en preventa… para aquellos que prefieren el formato digital (aunque con tanto disco de esta banda, quizás sean pocos).

En lo que llega la fecha indicada, ya puede escucharse el primer sencillo: “Deadstick”… y, como mandan los cánones, viene con su respectivo video en el que los de King Lizzard & the Lizard Wizard se nos ponen un poco bélicoso (en imágenes), pero bastante amigables en lo sonoro.