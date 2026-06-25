Kirk Hammett: Estas declaraciones se dan luego de que Kirk Hammett usó una playera con la leyenda "Taylor Swift is a CIA psyop" durante un show de Metallica.

El guitarrista de Metallica está pasando por su fase de “tío metalero locochón”… ganándose poco a poco el desprecio de la chaviza, especialmente la seguidora de figuras como Taylor Swift. En su más reciente episodio, lanzó un par de comentarios en contra de la música pop que se hace actualmente.

Kirk Hammett con Metallica en el Estadio GNP Seguros, 2024. Foto: David Barajas.

Para el guitarrista de Metallica, el pop actual no representa un reto

En entrevista con The Irish Times, Kirk Hammett se puso en modo “Pongan, Caifanes”, asegurando que la música actual es de mala calidad… no como la de antes. “¡Qué porquería!, lo siento por todos los fans del pop”.

Lo anterior no le salió así nomás porque sí. Para echar tan severa frase, inició recordando que, cuando era chavo, la música le representaba un reto a él, como persona interesada en un instrumento.

“Empecé aprendiendo con discos, intentando desarrollar mi oído y aprendiendo canciones y solos de guitarra escuchando discos una y otra vez”, explicó el de Metallica, considerando que ese esfuerzo ya no lo realizan los nuevos músicos… no hay necesidad, con las nuevas tecnologías y todos los contenidos que se pueden hallar en internet.

Kirk Hammett de Metallica / Foto: facebook.com/Metallica (Jeff Yeager)

“Me preocupa lo perfectas que son las cosas hoy en día, la maestría musical. Es fantástico que todos estos guitarristas tengan un conocimiento técnico tan vasto al alcance de la mano. Me pregunto adónde nos llevará todo esto”.

Kirk Hammet está teniendo un “enfrentamiento” con Taylor Swift

Kirk Hammett agregó que espera que esa facilidad para tener las cosas haga que las composiciones pop (y la música en general) sean de mejor calidad… “porque, ahora mismo, la composición y la música pop son una porquería”, aseguró.

“Espero que todos esos grandes músicos que pueden aprender por sí mismos a través de internet den un paso al frente (…) con un nivel superior al actual”.

Kirk Hammett de Metallica con playera de Taylor Swift /. Captura de pantalla

Los comentarios de Kirk Hammett se dan luego de un episodio que le valió el repudio de millones de fans de Taylor Swift… sin razón aparente (bueno, ahora sabemos que su declarada animadversión al pop actual) apareció en un show de Metallica con una camiseta con la leyenda “Taylor Swift is a CIA Psyop” (o sea, Taylor Swift es una operación psicológica de la CIA).

Y pronto le llegó su revancha a las swifties… unas noches después, también durante un show de Metallica y cuando más prendido estaba ejecutando “Seek & Destroy”, Hammett hizo un juangabrielazo, al azotar sabroso en el escenario. “Karma es dios”, dice una de las más conocidas canciones de Taylor Swift… y las fans de la cantautora creen que, en este caso, aplicó.