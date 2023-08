La historia del hip-hop en México: Control Machete

Lo que necesitas saber: El hip-hop cumple 50 años este 2023 y nosotros tuvimos una charla con Pato Machete, músico y productor de Monterrey que junto a Control Machete, fueron la banda que popularizó el género del rap en México, por allá de los años 90.

A mediados de la época de los años 90 el mundo experimentaba la expansión del rap como género musical. Uno de los pilares importantes de la cultura del hip-hop ya no sólo era exclusivo de Nueva York y su Costa Este, pues en ciudades como Atlanta y Nueva Orleans comenzaba una oleada de artistas emergentes que lograron igualar o superar su éxito.

Para ese entonces el movimiento cultural que comenzó el 11 de agosto de 1973 en una fiesta del Bronx, en Nueva York, ya había recorrido un camino considerable que puso al rap como uno de los géneros musicales más populares y mediáticos. Sobre todo cuando cuando comenzó la pelea entre la East Coast y la West Coast con The Notorious B.I.G. y Tupac Shakur.

The Notorious B.I.G., Tupac Shakur y Redman. Foto: Getty Images

Considerando la cercanía con nuestro país y el boom del rap en Estados Unidos, evidentemente era cuestión de tiempo para que en los años 90 el género musical ganara terreno en México, país donde el rap si bien ya había tenido precusores, era un género musical algo olvidado e ignorado.

Fue en el año de 1979, seis años después de que naciera el hip-hop en Estados Unidos, cuando el comediante Memo Ríos presentó “El Cotorreo”, su cover en español de la canción “Rapper’s Delight” de The Sugarhill Gang que sin imaginarlo se convirtió en la primera grabación de rap en México.

Los inicios de Control Machete y su repercusión en el boom del rap y el hip-hop en México

“Me encontré precisamente hace poquito el TikTok de Memo Ríos haciendo la de ‘El Genio’, que eso fue como una cosa revolucionaria”, cuenta Pato Machete, músico de Nuevo León que en los años 90, junto a Control Machete, fue responsable del boom que el rap tuvo en México.

“Nosotros sí lo vemos obviamente como influencia. Por mucho tiempo no estuvo de moda o no era cool decir que lo escuchamos. Pero así como Memo Ríos, también creo que tuvo que ver Konnan, este personaje cubano, luchador muy famoso de los noventas, y él hace también un disco de Hip-Hop en algún momento y empieza a rapear”, detalló.

El luchador Konnan. Foto: Facebook.

“Está por ahí también Gerardo, que también era un rapero ecuatoriano-americano que empezó a sonar mucho a finales de los ochenta; está el hermano de Sen Dog, Mellow Man Ice, con una canción muy popular que se llama “Mentirosa”, a finales de de los 80’s y 90’s“, nos contó Pato Machete sobre los precursores del hip-hop en nuestro país.

La Avanzada Regia en Nuevo León y su repercusión en la música

Pato Machete y Control Machete fueron uno de los estandartes de la llamada Avanzada Regia, un movimiento en los años 90 que convirtió a Nuevo León en la cuna musical de nuestro país y donde nacieron varios de los proyectos musicales que marcaron un antes y un después en la industria.

En el caso de Control Machete, el proyecto conformado por Pato Machete, Fermín IV y Toy Selectah nació de una gran influencia de raperos estadounidenses como Cypress Hill y también del Wu-Tang Clan, grupo de Staten Island que planeó conformarse de los mejores artistas del hip-hop y formar un imperio del rap.

“La banda de Control Machete empezó como un proyecto que precisamente también tratábamos de desarrollar con varios otros vocalistas de otras bandas de Monterrey. Originalmente estaba pensado, por ejemplo, que estuvieran Tony y Cano de El Gran Silencio, que son también buenos amigos y de los mejores raperos de Latinoamérica”, relató Pato Machete sobre los inicios de Control Machete.

“También Jonáz, que también es de los mejores letristas y raperos que hay en Latinoamérica. Aunque siempre se le relacionaba más con la escena electrónica o de funk o de música más ‘bailable’, es un gran letrista y un gran rapero a final de cuentas”, agrega.

Jonaz de Plastilina Mosh se echó un DJ Set muy rifado en la Sopitas PopUp! Foto: Especial/Sopitas.com

La influencia del Wu-Tang Clan en la creación de Control Machete

“En algún momento guajiro pensamos en esta especie de proyecto que queríamos hacer. Siempre pusimos como referencia el tema de Wu-Tang Clan, entonces, dijimos ‘Hagamos un Wu-Tan Clan mexicano con raza que nosotros conocíamos, que teníamos alrededor en la escena donde habíamos empezado a trabajar'”, recuerda.

Al final Pato, Fermín y Toy fueron los únicos que se juntaron y comenzaron con este proyecto llamado en un principio ‘Kbrauns, mismo que después tomaría el nombre de Control Machete, banda que sin imaginarlo se convertiría el estandarte del rap en nuestro país.

Pato de Control Machete en los MTV Video Music Awards Latin America 2003. Foto: Getty Images

El camino para popularizar dicho género musical no fue fácil, ya que Pato Machete y compañía tuvieron que mandar sus demos en físico a varias disqueras hasta que su trabajo cayó en manos de Robbie Lear y Marcelo Lara, fundadores del sello Discos Manicomio y quienes los firmaron en su disquera.

El nacimiento de Control Machete, la banda que popularizó el rap en México

“Por ahí fue como nos fuimos acercando más a la escena del hip-hop. En algún momento tuvimos que desarrollar esta especie de proyecto alterno y convertirlo en una banda que nos ayudó a ser parte de de este boom de hip-hop que de repente arrancó en México”, dijo Pato Machete.

Para Pato, el nacimiento de Control Machete y los inicios del rap comercial en México también tuvieron su influencia de artistas que comenzaban a figurar en una escena musical efervecente, tanto en el norte de México como en la del centro del país

Pato Machete nos contó sobre los inicios del rap y el hip-hop en México. Foto: Pato Machete (Facebook)

“Acá [Nuevo León] estaban los North Siders, ya estaba Spanky también haciendo algunas cosas ahí con un proyecto de hip-hop. Estaban Los Bastardos, yo venía una banda que se llamaba Pasto que también utilizaba mucho la onda de la forma fonético-vocal para utilizar las palabras, que era el tema de empezar a utilizar el famoso rap también mezclado con el rock”, nos detalló.

Aunque la escena del rap comenzaba ya a hacer algo de ruido, Pato Machete siempre fue consciente de la especie de “ventaja” que tuvo Control Machete al estar cerca de la frontera con los Estados Unidos. Tanto por las influencias como por los materiales para poder hacer música.

El vínculo de Control Machete con la frontera de Estados Unidos y la cultura del hip-hop

“Creo que hay una ventaja que de alguna manera nosotros hemos tenido de estar más cerca de la frontera y tener también acceso a mucha más música y hasta el equipo”, mencionó Pato al hablar de cómo el tema de samplear, que es un elemento característico de las canciones de rap.

“Un sampler directamente era pues un botón que venía en una mixer que te dejaba samplear creo que eran cuatro o cinco segundos. Nos tocó experimentar el descubrimiento de esa tecnología que no era algo que estuviera muy a la mano”, puntualizó Pato Machete.

Con el tiempo, el manejo de tornamesas se fue actualizando. Foto: Getty Images

Pato Machete nos contó durante una entrevista que el demo de Control Machete se grabó en un estudio de grabación en Monterrey donde Toy Selectah estaba trabajando y al cual ellos se metían durante las “horas muertas” o en la madrugada, cuando nadie ocupaba el estudio.

Eso les permitió tener acceso a herramientas como el Protools, que en esa época no era algo que los artistas usaran comúnmente: “Ahorita estamos acostumbrados a que se graba todo en prácticamente en casas, dormitorios o en hoteles. Hoy en día hay una conectividad mucho más propia y desarrollada para estas actividades”, puntualizó.

Control Machete. Foto: Pato Machete (Facebook)

“Creo que hasta que íbamos a grabar el primer disco pudimos comprar ya nuestro nuestro sampler o nuestro equipo. En ese entonces, ni siquiera en Monterrey había, era muy complicado conseguir tornamesas profesionales que ahorita ya se ve muy de la mano con muchos djs. En ese entonces era mucho más complejo”, reafirma.

Pato nos explicó que si bien el uso de samplers y tornamesas es algo especializado, en la actualidad los músicos tienen muchas más opciones gracias a los avances de la tecnología: “Pero en ese entonces era una aventura muy interesante y que también nos ayudó mucho, porque nosotros siempre jugamos mucho“.

Foto vía: Pato Machete (Facebook)

La mexicanización del hip-hop por parte de Control Machete

Además del acceso a la tecnología musical en los años 90, Pato Machete, Fermín IV y Toy Selectah también se vieron influenciados por grandes artistas que en ese entonces destacaban en la llamada ‘Época dorada’ del hip-hop en los Estados Unidos. Aunque claro, ellos quisieron modificar el género y darle un contexto más familiar.

Una de las influencias más grandes que tuvo Control Machete siempre fue Beastie Boys. Ellos lo que hacían era tocar muchas cosas de sus samplers o hacer sus propios samplers. En ese sentido también siempre tuvimos muy claro que nosotros queríamos hacer algo que sonara mexicano, o sea nuestra nuestra idea siempre para este colectivo fue que precisamente decíamos, bueno, nosotros no podemos samplear blues o jazz como lo hace el estadounidense, porque finalmente esa es la idiosincrasia que ellos tienen y la escuela que tienen de música. Pato Machete sobre la influencia de los Beastie Boys en el nacimiento de Control Machete

Control Machete empezó a hacer rap y a comparación del que se hacía en Estados Unidos, donde se sampleaban canciones de jazz o funk, la banda mexicana comenzó a usar fragmentos de canciones de cumbia, norteño y el son veracruzano.

Pato y compañía tomaron sonidos de géneros como el son cubano que eran familiares para la gente de México y Latinoamérica: “Sentimos que también tenían una influencia profunda en México, aunque no sea música mexicana. Es música latina que está muy arraigada en todas las costas”, cuenta sobre los inicios de Control Machete en el rap.

Las repercusiones de la batalla entre el East Coast y la West Coast en el rap mexicano

Control Machete fue la banda que en México hizo que el género del rap y la cultura del hip-hop comenzaran a popularizarse a una nueva generación, pues si bien artistas como Claudio Yarto con Caló ya habían dado a conocer al hip-hop en los años 80, la nueva oleada de artistas en Estados Unidos inevitablemente impulsó a que en México aparecieran nuevos proyectos.

En el caso de Control Machete, cuando el grupo aparece lo hace –sin saberlo– para convertirse en las primeras bandas de rap en México que usaban sus canciones como plataforma de protesta (conocido como rap de consciencia). Algo que fue muy característico en el nacimiento del rap en Nueva York.

Sen Dog (Cypress Hill), Pato Machete (Control Machete), Campa Valdez (El Gran Silencio) y Eric Bobo (Cypress Hill). Foto: Eric Bobo (Facebook)

Si bien los inicios del rap de consciencia fueron a principios de los 80, Public Enemy comenzó a popularizar esta ‘corriente’ del rap que se caracterizó por tocar temas políticos y sociales a los que se enfrentaba la comunidad afroamericana.

En el caso de Control Machete, una década después hicieron lo propio con el lanzamiento de su primer disco de estudio titulado ‘Mucho Barato’, el cual se vio influenciado por un contexto político y social que México vivía en ese entonces: un país marcado por las consecuencias del “error de diciembre” y donde ya se habían experimentado levantamientos armados importantes como el del EZLN.

Portada de ‘Mucho Barato’, el primer disco de Control Machete. Foto: Especial

“Nunca lo hicimos necesariamente de esa forma, o sea, no teníamos incluso a lo mejor tan claro el concepto del Conscious Rap. No estaba tan desarrollado en esa época”, aseguró Pato Machete sobre el contenido lírico que tenían las canciones de Control Machete que sonaron en estaciones de radio y programas de televisión en todo el país.

Algo que tratamos de hacer siempre con el discurso de Control, y en su época con la de Kbrauns, era que precisamente la gente se pudiera identificar por medio de los sonidos y de la idiosincrasia que tenemos. Nosotros tratábamos de pintar dentro de nuestras posibilidades en ese amplio mundo de sonidos, todas las influencias que teníamos y con las que habíamos crecido como morros. Pato Machete sobre el contenido lírico en las canciones de Control Machete.

La incursión de Control Machete en el ‘rap de conciencia’ mexicano

Al estar en la frontera, Control Machete entendió temas sociales que se vivían en esa época como el de la migración: “No se procuraba a lo mejor tanto el problema socialmente, ¿no? Y se me hace bien interesante ver precisamente que después de treinta años es una de las temáticas más importantes que actualmente tiene el mundo”, aseguró Pato.

“Siempre tratamos de pintar, de hablar de estos temas. Lo que dices del movimiento armado del EZNL, del fin del régimen del PRI y donde apenas estábamos viviendo. México era un país que en ese entonces estaba gobernado por un solo partido desde hacía setenta y tantos años; era otro mundo”, detalló el compositor mexicano.

Control Machete y su música aparecieron después de varios sucesos importantes en la política del país, como fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Foto:José Nuñez // Cuartoscuro

Control Machete no se puso límites cuando se trató de experimentar con sonidos. Sampleó e incluyó en su sonido cosas muy elementales de la cultura latinoamericana, como ‘El Chavo del 8’ y ‘Burbujas, así como referencias a escritores como Eduardo Galeano, Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis, o ritmos como la cumbia.

Eso sí, ad hoc a la época, a Control Machete le fue inevitable no verse influenciados por la pelea entre la East Coast y la West Coast que se vivía en Estados Unidos, misma que encaminó a la banda a dar mensajes de unión en sus canciones.

Imagen de Tupac Shakur. Foto: Getty.

“Nos tocó el tema como meollo que es cuando matan a Tupac y a Biggie. Eso nos formó un criterio muy amplio en cuanto al tema del mensaje y lo que teníamos que tratar de hacer, que era tratar de juntar a la gente en vez de segregarla más, y manejar estos conceptos que con nosotros son universales, como latinos o como mexicanos. Creo que por eso se se terminó identificando mucha gente”, puntualizó Pato Machete.

Las primeras influencias y acercamientos de Pato Machete en el mundo del hip-hop

Aunque Control Machete como grupo logró ser uno de los principales difusores dle género del rap en México, Pato Machete tuvo su acercamiento con el hip-hop desde que era un niño y lo hizo a través del breakdance, uno de los cuatro pilares del movimiento de hip-hop.

“En los ochenta mucho del breakdance también utilizaba canciones de Kraftwerk para bailar porque tenía sonidos muy similares a lo que después hizo Afrika Bambaataa y mucha de la raza que empezaba a hacer funk en Estados Unidos y que se mezcla también un poco con esta onda del hip-hop. Creo que todas esas cosas también nos influenciaron muchísimo”, aseguró.

Anthony Kiedis de los Red Hot Chili Peppers; Mike Miur, de Suicidal Tendencies; Mike Patton, de Faith No More y Zach de la Rocha, con Rage Against The Machine, fueron sólo algunos de los artistas que influenciaron el trabajo de Pato Machete, quien desde siempre fue abierto a la mezcla de géneros musicales.

El rap estaba muy mezclado en la onda roquera, por ejemplo, Run-D.M.C. siempre tuvieron muchas guitarras y estaban producidos por Rick Rubin y trae mucha influencia, pues era también el productor de Beastie Boys. Hay mucho mestizaje con el tema de la música de rock con el hip-hop y con muchos otros sonidos. El tema es que sí era un mundo diferente y en ese entonces no estaba tan ‘open mind’ el público en general y creo que hoy en día se pueden gozar de diferentes cosas sin tener un prejuicio. Pato Machete sobre sus influencias musicales.

El panorama del hip-hop en México

Control Machete publicó tres discos durante su trayectoria, una que en 2003 entró en una pausa indefinida a pesar del gran éxito que tuvieron canciones de la banda que llegó a ser telonera de grandes artistas internacionales como U2 o David Bowie.

Con canciones como “¿Comprendes Mendes?” y “Sí Señor“, Control Machete se convirtió en un punto de inflexión en la historia del rap, pues el género se popularizó y se hizo popular en todo México y America Latina, lo cual años después dio paso a una nueva camada de raperos que marcaron historia.

“Creo que lo más difícil en su momento fue que la raza entendiera el tema de los dos micrófonos y la tornamesa. O sea ver dos tornamesas, un DJ y dos güeyes enfrente como MC’s, rapeando era algo que visualmente todavía no teníamos concebido, por así decirlo. Por ejemplo, lo recuerdo con mucho cariño y con mucha risa, tocábamos antes de Panteón Rococó, en la época donde estaban arrancando, y entonces nos subíamos y donde nos subíamos era de “¿Dónde está la batería?, ¿Y qué pasó con el bajo?… Ah chingá, ¿cómo con micrófono?” O sea, la raza no entendía el set de Dj. Pato Machete sobre los inicios de Control Machete y el género del rap en México.

Foto: Especial

La influencia de Control Machete en las Batallas de Gallos y los corridos tumbados

En la actualidad y después de convertirse en cantante solista tras la pausa de Control Machete, Pato Machete recuerda con diversión y nostalgia los inicios de Control y todo lo relacionado a la banda que en la década de los 90 lidió con la escasez y falta de acceso a la tecnología para hacer música que marcaría un antes y un después en el mundo del hip-hop en México.

Control Machete logró abrir el camino comercial a un género musical que en esa época no era tan popular como otros. Algo que muchos años después ayudó a que pudieran existir cosas como las famosas ‘Batallas de Gallos’ o subgéneros como los ya famosos corridos tumbados.

Aczino es tricampeón de Red Bull – Foto: Cortesía

“Este tema de las batallas a mí me me presiona y me da muchísimo gusto ver cómo sigue creciendo, cómo a la gente le llama tanto la atención y cómo salen cada vez mejores y mejores exponentes”, dijo Pato Machete sobre la escena del rap en el México actual.

“También cada vez hay mejores exponentes de Hip-Hop en el país, cómo hay diferentes también ya ramificaciones, vertientes, estilos y cómo está también permeado en muchas culturas”, asegura sobre cómo la apertura del público a nuevos sonidos ha ayudado bastante a eso.

50 años después, el género del rap y la cultura del hip-hop siguen presentes en la música que consumimos. Y si bien Control Machete no fueron los que pusieron la piedra del género en nuestro país, sí hicieron que ésta rodara de una manera significativa y que en su momento nadie se esperaba.

“Yo siempre he dicho que de alguna manera el público de Latinoamérica estaba preparado para el tipo de música o para el fenómeno en sí de la misma cultura del Hip-Hop. Es increíble ver cómo hoy estamos hablando de cincuenta años de Hip Hop, creo que nunca lo habíamos supuesto o pensado de esa manera”, puntualizó Pato Machete.

“Yo he dicho que ahorita es el mejor momento para el hip-hop y que creo lo mejor en nuestro país apenas está por venir, sin duda alguna“, aseguró el músico regio sobre el género musical que hace cinco décadas cambió la historia de la música para siempre y del cual él, junto con Control Machete, fueron una pieza indispensable para su é

