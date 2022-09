Hoy hace 36 años la tragedia ensombreció al mundo del Metal. Cliff Burton, extraordinario bajista de Metallica, fallecía trágicamente en un accidente al volcarse el autobús en el que el grupo estaba de gira, siendo el primero de la aún joven escena del Thrash Metal en morir a la corta edad de 24 años.

Unas semanas antes, sus managers les habían notificado sobre el éxito de ventas que estaba teniendo su más reciente álbum, Master of Puppets. El grupo recibió la noticia con gran beneplácito y Cliff dijo que iba a comprarse una casa donde pudiera disparar “un rifle que lanzara cuchillos”.

La muerte de Cliff Burton en Metallica

La banda había estado abriendo los shows de Ozzy Osbourne, aunque en repetidas ocasiones le robaron el show al loco ex vocalista de Black Sabbath. Por esas fechas James Hetfield se había roto un brazo mientras hacía suertes con su patineta. El día anterior al accidente, Metallica tocó en Estocolmo; era la primera vez que James volvía a tocar la guitarra (hasta entonces sólo cantaba y su roadie John Marshall se encargó de tocar) y Cliff había tocado ese día una magnífica versión de “Star Spangled Banner”, el himno nacional de Estados Unidos, emulando a Jimi Hendrix en Woodstock, pero en el bajo.

El grupo se encontraba en la carretera, en un camino entre Estocolmo y Copenhague. Al iniciar la marcha en el camión muy temprano ese día, el grupo echó a la suerte los lugares en los que dormirían en el camión. Un juego de cartas y el as de espadas (bien dice San Lemmy que dicha carta es mala suerte) decidiría que Cliff Burton se quedara en la cama donde había estado Kirk Hammett, y en consecuencia Kirk tendría que dormir en la parte frontal del autobús. En la madrugada, el chofer al parecer se quedó dormido y pierde el control del autobús, lo cual lo despierta y trata de regresarlo al camino abruptamente. La maniobra causa que el vehículo dé volteretas varias veces hasta que se detiene.

Una tragedia que James Lars y compañía jamás se esperaron

James, Lars y Kirk salen a la helada carretera, confundidos por el evento. James le grita al conductor que se defiende diciendo que había chocado con bloque de hielo transparente. Hetfield alega que el chofer tiene aliento alcohólico y se va por la carretera (¡en shorts y calcetines!) tratando de buscar el susodicho bloque. Lars y Kirk están algo golpeados y pronto caen en cuenta de que faltaba Cliff.

Para su horror, descubren las piernas del bajista, saliendo debajo del volcado autobús. Al parecer Burton había sido proyectado a través de una ventana o habría tratado de escapar por ella. El chofer, fuera de sí, trata de jalar la cobija que tiene debajo para que alguien más pueda usarla. James le grita que no haga eso. Más tarde una grúa llega a auxiliarlos, levantando el camión; el grupo esperaba que Cliff siguiera con vida, sin embargo, el cable de la grúa se rompió y el vehículo vuelve a caer sobre Cliff. El reporte del forense describe la causa de la muerte como “compresión toráxica, contuso-pulmonar”.

Y que llevó a inmortalizar a Cliff como el mejor bajista que la banda ha tenido en su historia

Evidentemente la gira se había cancelado. Muchas bandas manifestaban su apoyo. Slayer suspendió sus conciertos por varios días en señal de duelo. En la prensa Anthrax, John Zazula y editores de diferentes revistas publicaban enormes desplegados lamentando la muerte de Cliff y recordando su legado. Muchas bandas le dedicaron discos como Among The Living de Anthrax y The Dark de Metal Church, y también canciones entre ellas “In My Darkest Hour” tributo de su ex-compañero de banda, Dave Mustaine que ya entonces estaba al frente de Megadeth.

Se habla mucho de que el destino de Metallica habría sido muy diferente si Cliff hubiera permanecido con la banda. No podemos más que especular, pero si recordamos que fue Cliff Burton quien llegó a la banda a darle lecciones de música a los otros tres, a introducirles conceptos musicales como la armonía, a forzarlos a ampliar sus horizontes musicales escuchando durante todos los trayectos de las giras la música de Lynyrd Skynyrd, Bach, Kate Bush, Peter Gabriel, The Police, Velvet Underground, R.E.M., Stanley Clarke, Simon & Garfunkel, ZZ Top, Misfits, Motörhead y más, queda claro cuál era el mensaje de Cliff: mantén la mente abierta.

Así que probablemente habría seguido la evolución que tuvo la banda o ultimadamente se habría salido y formado alguna banda de Rock Sureño o de Stoner Rock. Ya nunca lo sabremos.

Dicen que el tiempo cura todo, pero hasta ahora la herida dejada por Cliff Burton no se ha cerrado.

P.D.: ¿Algún día veremos más material en video de Cliff? Seguramente deben tener muchos videos en su bodega más que los videos piratas de fans compilados en Cliff’em All. Sólo el tiempo lo dirá. Aquí una prueba de que seguro hay mucho más material de Cliff sin ver la luz.

https://www.youtube.com/watch?v=jd85aDzchwM

MINUTO 13:03!