8M: La revolución también se hace desde el amor

Por: Clivia Torres Rojas

El movimiento feminista se hace presente desde muchas trincheras y reflexiona sobre casi todo: violencia, dignidad, brechas salariales, acoso y un sin fin de temas se han puesto sobre la mesa, pero ¿se puede hablar de feminismo en el amor?

Según ‘Tito el Bambino’, el amor es una magia, una simple fantasía y la verdad es que por mucho que quisiera darle la razón, la realidad es otra. De ahí la importancia de identificar las diferencias entre amores responsables y sanos y el amor romántico (música de suspenso).

Pero… ¿qué tienen que ver el feminismo y el amor?

Lo que conocemos como “amor” es una construcción social y cultural, un espejismo colectivo y lleno de supersticiones y mitos como las historias de la media naranja. Aunque somos libres de creer lo que queramos, las exigencias que vienen con esas supersticiones, nos llevan a que “en el nombre del amor que todo lo puede y todo lo perdona”, existan opresiones y violencias hacia las mujeres.

Ahora, no es que el feminismo nos convierta en gurús del amor porque siempre como seres humanos tendremos contradicciones. Lo importante es aprender a cuestionar si realmente estamos con alguien que nos haga sentir seguros o se trata más bien de una relación tóxica.

Mon Laferte, cantautora chilena reconocida por predicar la palabra del desamor y el empoderamiento, habla en su más reciente sencillo, “Se me va a quemar el corazón”, de las complicaciones, contradicciones y la importancia que tiene darse cuenta cuando alguien es un “carnicero emocional”.

“Al principio relato que me siento triste, que extraño estar con esa persona, nuestra intimidad y al final termino despidiéndome y declarando hey eras una persona brutal, la frase carnicero emocional. Esto me hace daño y mejor lo dejamos aquí”.

Y no es que el feminismo vaya gritando en la calle que te alejes de los carniceros emocionales, sino que permite ver el amor con unos ojos que no piden sumisión a la media naranja, y entiende que a veces las rupturas son auténticas liberaciones, que la mujer tiene el mismo derecho que los hombres al placer y la misma libertad para tener las relaciones sexuales y sentimentales que quiera.

“Hay una frase que para mí es bien importante y que me la repito constantemente, que dice quiero del amor desaprender. Creo que los cambios vienen desde una misma, primero desaprender de ese amor romántico adquirido de película y básicamente saber que si no te sientes bien, si dejas de ser tú, por ahí no va”, señala Mon Laferte.

En otras palabras, los movimientos feministas ponen sobre la mesa el cuestionamiento a las prohibiciones o las exigencias que se han impuesto respecto a la forma de vestir, comportarse y relacionarse con los hombres. Abre la puerta al ya muy famoso amor propio.

“Antes me pasaba mucho que yo quería hacer cosas y me preocupaba el qué van a decir, y cuando lo hacía me ponía triste después porque recibía la desaprobación de que tú como mujer no puedes hacer esto. He visto tantas luchas feministas de todo tipo, que hay que respetar y que está bien que existan, y a través del acceso a la información llegan a mí siempre mujeres que son inspiradoras y ejemplos que están en el día a día porque este movimiento no tiene una representante, somos todas. Me inspiran a quererme mucho más y ya no tengo ese miedo que tenía en la adolescencia”. Mon Laferte

La revolución se hace también desde el amor, y partir de un suelo que no exige sumisión, abre una gama de posibilidades mucho más amplia y sana para relacionarnos.

Repensar las formas en que vemos el amor, resulta fundamental para aprender que no tenemos que aguantar nada que nos lastime por nadie, que tenemos derecho a renunciar a una relación que afecta nuestra bienestar emocional o físico, que podemos vivir una sexualidad placentera y consensuada sin culpas, que las relaciones se tratan de compartir y no de poseer y que sin importar el tipo de vínculo que tengamos con otras personas, todas y cada una de nosotras tenemos un valor que no debemos permitir que nadie nos quite.