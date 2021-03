“Realmente hay una guerra contra nosotras”: Entrevista con la activista Yolitzin Jaimes

A pesar de las denuncias de abuso sexual y violación en formuladas y presentadas ante las instancias correspondientes, Félix Salgado Macedonio sigue siendo el gallo de Morena para la gubernatura de Guerrero. Lo único que el partido espera es el resultado de la encuesta interna que determine cuál es el mejor perfil y entonces sí, registrar al candidato oficialmente y arrancar con la campaña.

El asunto es que acá afuera miles y miles de mujeres se unieron virtualmente y de manera presencial para exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador, a Morena y al propio Salgado para que se baje de la candidatura.

Este 8 de marzo, día Internacional de la Mujer, platicamos con la activista Yolitzin Jaimes Rendón, vocera de la Colectiva Nacional Feminista (Conafem), desde #SopitasXAireLibre. A finales de febrero, durante una protesta, presuntos seguidores de Félix Salgado la agredieron provocándole una herida en la cabeza.

El día d hoy me agredieron , Particularmente una integrante del grupo #FélixSalgadoMacedonio, nunca vamos a olvidar q venimos pacíficamente y nos respondieron con agresiones, mi cuerpo sangra como este México Feminicida, solicitaré asilo en otro país #UnVioladorNoSeráGobernador pic.twitter.com/NNESh0P5wp — Yolitzin Jaimes (@yoljaimes) February 24, 2021

Este día cientos de mujeres, en Guerrero y en todo el país, saldrán a las calles para exigir un alto a los feminicidios y a la violencia feminicida, que incluye las agresiones sexuales. Una de las exigencias será el término de la candidatura de Salgado.

“Nos fuimos a dormir preocupadas por los cateos irregulares que hicieron, hay una criminalización a la protesta, hubo una compañera que estaban ensayando un performance en su casa y llegó la policía y se la llevaron. Afortunadamente ella ya está bien pero hay una fuerte persecución al movimiento feminista y yo dudo en decir que es miedo, realmente hay una guerra contra nosotras de por si la guerra de la violencia feminicida, de los agresores sexuales, pues ahora el estado siguiendo a las mujeres activistas, a las mujeres que protestan“, afirma la activista.

Explica que este día tan importante están preocupadas ya que quieren regresar a casa libres y sanas después de marchar. El llamado a los medios de comunicación, en específico, es a mantener un constante monitoreo de las movilizaciones y así poder alzar la voz inmediatamente cuando alguna sea detenida o reprendida.

“Nuestras compañeras que se van a manifestar están poniendo su vida en riesgo y no lo van a dejar de hacer solo por que al gobierno se le ocurrió amedrentarnos“, explica.

Ya existen amenazas contra las mujeres

El asunto es que aún antes de las manifestaciones y movilizaciones comenzaron a circular en redes sociales y demás medios mensajes amenazantes de parte de seguidores de Félix Salgado Macedonio. Exigen que las mujeres encapuchadas dejen de oculta su identidad y se muestren.

“O sea, de verdad, que las perseguidas y las criminalizadas somos nosotras y el agresor sexual está ahí, totalmente impune“.

🔴Atención Fue golpeada la activista Yolitzin Jaimes por mujeres simpatizantes de Félix Salgado Macedonio. Un grupo se manifestaba en Iguala ante la visita del presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/X6zO0KkZPZ — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) February 24, 2021

La activista explica que el presidente de la República no ha entendido qué significa romper con el pacto patriarcal y cada que sostiene la candidatura de Salgado Macedonio a pesar de las denuncias por agresiones sexuales, acaba con la esperanza y con la paciencia.

“Esto no debería estar pasando, no tendríamos que estar luchando para que un presunto violador no llegue a la gubernatura. Tendríamos que estar siguiendo nuestros sueños y nuestras utopías, acompañando mujeres, acompañando a las víctimas, creando espacios para nosotras, sin embargo este estado mexicano hoy nos tiene en emergencia porque quiere llegar un violador a la candidatura del estado de Guerrero. Y el presidente no entiende“.

Y, en lugar de que pase algo, todavía hay cabida para la burla….