El nuevo disco de estudio de Ladytron, llega como una oda a los sintetizadores y cajas de ritmo, fieles a su sonido en el sucesor de su disco homónimo, lanzado hace cuatro años. Con algunos momentos buenísimos y pocos temas que pasan inadvertidos, tenemos frente a nosotros el regreso de uno de los proyectos más consistentes del synth-pop de los últimos veinte años.

Ahora nos presentan Time’s Arrow, un disco autoproducido manteniendo en el equipo a Vice Cooler (Peaches, Lousiahhh) y Jonny Scott (baterista de The Kills y CHVRCHES), donde la banda inglesa nos entrega una decena de rolas en un LP de poco más de 40 minutos, que mantiene la voz de Helen entre bases de sintetizadores que te ponen a bailar sobre beats y letras que parecen acertijos fatalistas.

Un sonido persistente y lleno de identidad propia

Desde su debut con 604 (2001), Ladytron ha mostrado un synth-pop que juega con bases pegajosas y tiene guiños hacia melodías tétricas en lugar de alegres todo el tiempo (“Zmeyka”, “Skools Out..”). Con una producción impecable y una mezcla de elementos que rara vez se inclina hacia algún instrumento en particular, incluyendo la voz principal, que siempre ha sonado como algo que cubre por completo sus rolas.

En Time’s Arrow, la banda originaria de Liverpool deja las bases más intensas del dark disco que procuraba a inicios de su carrera, y es notable que en esta entrega construyen algunos de los coros más memorables de su discografía, como lo hacen en “City of Angels”, “Faces” o “The Night”.

Conservando algunas de sus tradiciones, tenemos “Sargasso Sea”, que se sale bastante de la fórmula de las demás rolas e incluso sirve como un interludio, mayoritariamente instrumental, pero un festejo de la capacidad de las capas y capas de sintetizadores que suelen usar.

Una banda con opiniones firmes sobre la vida

No solo la música de Ladytron suena a veces como una afirmación obscura sobre eventos por venir, la banda luce para este disco letras que, en su mayoría, decretan algunas verdades sobre la vida y el destino. No en vano el disco lleva el nombre de la última rola, que habla sobre la omnipresencia del tiempo y cómo nos afecta, queramos o no.

Bastante reflexivos, en “Missery Remember Me” y “The Dreamers”, la banda se pone bastante obscura y fatal, pero con un sentido de pertenencia con la gente que puede encontrar refugio en la soledad disfrutable en un mundo lleno de adversidades. El trabajo en los leads de “The Dreamers” va perfecto con el mensaje de la canción, y seguro es una de las nuevas rolas que tendrá mejor respuesta en vivo en su próxima gira.

Momentos destacables y otros no tanto…

La verdad Time’s Arrow es un disco bastante equilibrado que nos entrega casi en su totalidad muchísimas experiencias disfrutables, aprovechando a cada integrante del grupo y reiterando que Ladytron tiene muchísimo criterio cuando se trata de saber qué rolas verán la luz.

Aún así, hay algunos momentos que de plano no coinciden con fabulosas rolas del nivel de “Faces”, “The Night” o “Sargasso Sea”, entre otras. De plano, “Flight from Angkor”, “We Never Went Away” y “California” pasan sin causar sensaciones intensas como otras rolas más potentes, y hasta se sienten como descansos entre otros temas más fuertes.

Desde 2019, Ladytron no visita nuestro país, y nos encantaría verlos de vuelta presentando Time’s Arrow, con el que se presentarán en un breve tour con fechas en la isla británica y luego por Estados Unidos, culminando (hasta ahora) con su presentación en el festival Just Like Heaven. Así que como verán, tienen espacio suficiente en su agenda como para armar al menos un show en México y volarnos la cabeza con el sonido de su nuevo álbum de estudio.