Lo que necesitas saber: Parece que Lana Del Rey da conciertos por amor al arte y a sus fans, pues declaró que el dinero de su tour se queda en las ciudades donde tocó.

No cabe duda que hay artistas que además de tocar en prácticamente todo el mundo y entregarse por completo a su público, también tienen gestos muy rifados en los lugares donde se presentan. Tal es el caso de Lana Del Rey, quien dejó claro que está donando la lana que está ganando con su gira a las ciudades en las que ha actuado.

Como recordarán, este 2023 y después de un buen rato sin tocar en vivo, la cantautora estadounidense volvió a los escenarios y armó un tour para promocionar su más reciente material discográfico, Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd. Y lo mejor de todo es que Lana incluyó a México en estas fechas, con dos noches espectaculares en el Foro Sol de la CDMX.

Lana Del Rey en el Foto Sol/Foto: Stephania Carmona para Sopitas.com.

Lana Del Rey le dijo a sus fans que está donando todo el dinero que ha ganado con su gira

Sin embargo, todo lo que empieza debe terminar. Es por eso que el pasado 5 de octubre, Lana Del Rey dio el último concierto de esta gira en el Charleston Civic Center de West Virginia, Estados Unidos. Y fue justo en el cierre de esta serie de presentaciones donde la artista reveló que ha estado donando parte de las ganancias de la gira a las ciudades donde actuó.

Justo antes de acabar este show e interpretar “Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd”, Lana declaró lo siguiente: “Solo quería darles las gracias a ustedes y a todas las ciudades a las que he ido antes de esto… cada boleto, cada dólar, se vierte directamente en la ciudad”… así como lo leen, no es broma.

Lana Del Rey mencionó en el último concierto de su gira que está donando todo el dinero del tour /Foto: Reuters

Más adelante, Lana Del Rey afirmó que no necesita el dinero del tour, pues para ella, dar conciertos se trata de cantar en vivo y conectar con el público a través de sus rolas: “Sé que suena cursi, pero hago giras porque me encanta… No lo necesito. Simplemente me encanta, y todos somos de los sitios en los que hemos estado”. Acá les dejamos el video donde dice todo esto para que lo chequen.

Hsta el momento, Lana Del Rey no ha dado más detalles sobre cómo se dona el dinero que está ganando en esta gira ni a dónde se destinan esos dolarucos, quizá lo esté entregando a organizaciones benéficas en cada ciudad que visita. Sin embargo, con esto nos quedó muy claro que da conciertos por amor al arte y a sus fans, y no por ganarse una millonada.

