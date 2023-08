Lo que necesitas saber: Lana Del Rey regresó a la CDMX para promocionar su nuevo disco 'Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd'. Aquí nuestra reseña de su primera noche en el Foro Sol.

Han pasado 10 años desde la primera vez que Lana Del Rey vino a la Ciudad de México. Aquella ocasión, armó su show en el Pepsi Center WTC con un set de 13-14 canciones y apenas unas miles de personas en el público. Una década después, nos toca verla en el Foro Sol convertida en una superestrella.

A pesar de sus esporádicas visitas en 2014 y 2016, quedaba la sensación de que la veíamos establecerse como una artista de primera línea a lo lejos. Nomás siete años pasaron para que volviera a la capital mexa… Y ahora lo hizo con disco nuevo, un repertorio con temas que ya podríamos considerar clásicos de su trayectoria, y una actitud que se ve en pocos artistas realmente.

Lana Del Rey en su primera noche en el Foro Sol. Foto: Stephania Carmona.

Lana Del Rey en el Foro Sol

Nochecita fría con el ánimo a tope. Desde antes de las 9 de la noche y previo a que saliera a escena, la gente ya coreaba durísimo el nombre de Lana Del Rey en el Foro Sol. Y cómo no si el ansia por verla venía guardada ya de rato.

La cantante tardó apenas unos 5 minutos en salir. Pero cuando se plantó en el escenario, vimos venir un espectáculo de esos para el recuerdo. Su elenco de bailarines y los músicos salieron, con una proyección en pantalla en el que se podía leer “Dios les bendiga, Ciudad de México”. Lo primero de la noche fue “A&W”, del nuevo disco, para ir soltándose de a poquito.

La puesta de escena fue uno de los elementos más cool en el concierto de Lana Del Rey en el Foro Sol. Foto: Stephania Carmona.

El primer trancazo de nostalgia llegó de inmediato cuando sonó “Young and Beautiful”, soltando el enorme velo de su vestido y tirando sonrisas al público. “¿Eso es un sueño? Por fin estoy de vuelta en la Ciudad de México”, dijo Lana Del Rey en lo que era apenas su segundo tema de la noche en el Foro Sol. Seguro que ella no era la única soñando…

Más allá de la música, otros aspecto increíble del concierto es la teatralidad que se maneja en la tarima, eh. Mientras las primeras canciones del set son suaves como “Bartender”, las bailarinas deslumbran ya sea con una coreografía llamativa o simplemente acompañando a Lana para peinarla, por decir lo menos. Hipnótico todo.

Una fumadita de inmediato y lo que sigue es “Chemtrails Over the Country Club”, que mantiene el ambiente ‘tranquilo’ en el inicio del repertorio… Aunque bueno, le público le metía vibra intensa (en el buen sentido de la palabra) a la cantada cuando sonaron otras canciones relax como “The Grants”.

¡Justo en el cora! ?Así sonó "Young and Beautiful" de Lana del Rey, en su primera fecha en el Foro Sol de la CDMX. ¿Quién se lanzó? pic.twitter.com/RwICRAYsy3 — Sopitas (@sopitas) August 16, 2023

“El placer es mío”: Detallazo con los fans

Luego de la parte orquestal con rollo de balada –por decirlo de alguna manera– con la que inició Lana Del Rey en el Foro Sol, se vinieron otros temas como “Cherry” que trae unos toques electrónicos de dark R&B que en vivo superan la versión de estudio. Temazo.

No podía faltar “Pretty When You Cry” con Lana y sus bailarinas echadas sobre el piso poniéndole una mística curiosa a la interpretación. Y ya que andábamos en esas de recordar los ‘viejos tiempos’ de su carrera, se proyectó un clip con varias secuencias de los videos más icónicos de la cantante. Lindo detalle para ver su evolución. Y así llegó “Ride”.

Lana Del Rey regresó a México a siete años de su último show en el país, y a 10 años de la primera vez que vino. Foto: Stephania Carmona.

La sonrisa no se le caía a Lana Del Rey. Como se pudo ver en redes sociales a inicios de la semana, ha tenido un recibimiento lleno de cariño con la gente en la CDMX. Seguro que ver un recinto como el Foro Sol así de vibrante, le dio una idea de lo que significa su nombre en nuestro país. “El placer es mío”, dijo para luego cantar un cover de “Stand By Your Man” de Tammy Wynette.

Vinieron entonces otras canciones ya con sello de clásicos para ella como “Blue Jeans” (pa’ romancear a gusto), “Norman Fucking Rockwell”, “Arcadia” y “Ultraviolence”, que dieron paso a uno de los momentos más geniales de la noche.

Lana bajó del escenario a convivir con los fans que estaban en la valla más cercana. Que la selfie, abrazos, uno que otro beso, peluches, flores… Del Rey se dejó querer, firmó autógrafos y hasta la bandera de México extendió. “Lana, hermana, ya eres mexicana”, le gritaban. Aquí les dejamos ese momentazo.

¡Lana, hermana, ya eres mexicana! ???



La cantante se tomó el tiempo de bajarse para convivir con sus fans en el Foro Sol (por ahí un afortunado hasta pudo darle un beso en el cachete)



Y Lana Del Rey regresó al escenario con flores y un montón de regalos ???#LanaDelRey pic.twitter.com/z0IsV5QaYr — SopitasFM (@sopitasfm) August 16, 2023

Lana Del Rey hizo caso a la petición de los fans

Sí, también sonaron “Born to Die”, “Diet Mountain Dew” y “Summertime Sadness” pero, ¿recuerdan que les dijimos al principio que Lana Del Rey venía con una actitud que no siempre se ve en los artistas? El asunto es que la cantante agregó a su repertorio algunas canciones que no tenía contempladas.

Parece que algunos fans from hell estuvieron cantando afuera de su ventana. Luego, en el Foro Sol, otros tantos hicieron lo posible por pedirle a lo lejos que tocara “Cinnamon Girl” y “Get Free”, que no estaban en los sets de presentaciones recientes. Y se les hizo el milagro… Un regalo que nomás el público mexicano puede presumir por ahora.

Lana del Rey cantó Cinnamon Girl en México, definitivamente somos los favoritos de Dios (o sea Lana) pic.twitter.com/zWUwCvb8Jh — Aileen Ruiz (@Aileendruiz) August 16, 2023

El cierre de Lana Del Rey en el Foro Sol se dio con “Candy Necklace”, “Video Games”, “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd” y “Hope Is a Dangerous Thing…”. Fue uno de esos conciertos donde el cariño entre fans y artista está en su punto más alto. Cuando Lana dijo que “México tiene mi corazón”, lo entendimos todo.

Setlist de Lana Del Rey en el Foro Sol

1. A&W

2. Young and Beautiful

3. Bartender

4. Chemtrails Over the Country Club

5. The Grants

6. Cherry

7. Pretty When You Cry

8. Ride

9. Stand by Your Man (cover de Tammy Wynette)

10. Blue Jeans

11. Norman Fucking Rockwell

12. Arcadia

13. Ultraviolence

14. Born to Die

15. Diet Mountain Dew

16. Summertime Sadness

17. Cinnamon Girl

18. Get Free

19. For Free

20. Candy Necklace

21. Video Games

22. Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd

23. Hope Is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have, But I Have It

Te puede interesar