Lana del Rey vuelve a usar el cubrebocas de malla en su nuevo video

El 2021 viene con todo y al parecer con varias sorpresas bajo el brazo, al menos hablando de la música, claro. A pesar de que hasta el momento no hay noticias sobre el regreso de los conciertos y festivales en vivo, los artistas siguen aprovechando sus días de encierro para componer y presentarnos rolas fresquecitas, pero hay algunos que de plano están preparando su regreso triunfal con material nuevecito, como el caso de Lana Del Rey.

Desde hace varios meses y tras el estreno de Norman Fucking Rockwell! en 2019, la cantante estadounidense anunció que este año lanzaría su séptimo álbum de estudio, Chemtrails over the Country Club. Aunque no nos abandonó por completo, pues el año pasado presentó un audiolibro de poesía llamado Violet Bent Backwards Over the Grass; sin embargo, extrañábamos que nos mostrara canciones nuevecitas.

Lana Del Rey anuncia detalles de su nuevo disco

Para calmar las ansias de sus fans, a mediados de octubre de 2020 Lana Del Rey estrenó el primer sencillo de su siguiente material discográfico, “Let Me Love You Like a Woman”, una balada que a decir verdad continuaba con el sonido por el que se ha caracterizado durante años. Pero hace algunos días volvió a dar de qué hablar anunciando más detalles de su nuevo disco y sobre todo, que en las siguientes horas vería la luz una nueva rola.

Fiel a su costumbre, Lana utilizó sus redes sociales para revelar la portada y el tracklist de Chemtrails over the Country Club, que contará con 11 canciones originales. Y claro, como lo ha hecho recientemente no podía salvarse de la polémica, pues mencionó en su cuenta de Instagram que sus mejores amigos y hasta novios han sido raperos, porque básicamente quería adelantarse antes de que la tacharan de racista o algo por el estilo, pero no le salió.

Por fin tenemos una nueva canción y video

Sin embargo, más allá de la polémica y estos detalles de su nuevo álbum, como mencionábamos antes Lana Del Rey anunció que pronto escucharíamos música nueva. Y así lo cumplió, porque estrenó el videoclip oficial de la rola que le da título a su próximo disco, “Chemtrails over the Country Club” y estamos seguros que sus fans de hueso colorado la amarán, porque tiene la esencia que la cantante nos ha mostrado con el paso del tiempo.

En esta canción, Lana combina su glamoroso y característico estilo de canto con un montón de letras vivas y románticas, que en un punto nos llena de melancolía y nostalgia. Quizá no muestra una evolución tan drástica, pero sí nos deja ver que conoce muy bien su estilo y aunque muchos la critican por lo monótonas que pueden sonar sus canciones, acá demuestra que quiere dar un paso más allá con las voces del final.

Por si esto no fuera suficiente, también estrenó el videoclip oficial de este sencillo. En él vemos a la cantante en una historia que gira alrededor de una casa donde todo parece estar normal, pero además de sorprendernos porque otra vez se puso el cubrebocas de malla por el que la criticaron hace algunos meses, Lana aparece en medio de un ritual donde otras mujeres la convierten en una mujer lobo, muuuy essstraño este asunto.

Chemtrails over the Country Club, el séptimo álbum de estudio de Lana Del Rey se estrenará el próximo 19 de marzo. Pero basta de hablar y pasemos a la música, chequen a continuación el video de la rola que le da nombre al disco: