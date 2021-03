¡Lana Del Rey confirma que lanzará otro disco más durante este año!

Parece que Lana Del Rey quiere hacer suyo este 2021 a toda costa. Tan solo hace unos días, precisamente el 19 de marzo, la cantante liberó Chemtrails over the Country Club, álbum con el que regresaba a la escena musical a dos años de su último material.. pero esa no es la única sorpresa que tenía bajo el brazo de cara al futuro inmediato.

La compositora aprovechó el fin de semana del lanzamiento y anunció que le dará salida a otro material discográfico en los meses venideros cuyo título será Rock Candy Sweet, mismo que verá la luz en junio próximo aparentemente.

Advertisement



Lana Del Rey prepara otro disco para 2021

Luego de algunos retrasos por aquello de la pandemia, Lana Del Rey por fin compartió hace unos días su nuevo álbum y seguro que muchos fanáticos explotaron de la emoción. Pues bien, esa sensación seguirá abordando las expectativas de los seguidores este mismo año sin lugar a dudas.

Tan solo un día después de liberar Chemtrails over the Country Club (del cual te dejamos la reseña POR ACÁ), la cantante anunció que tiene un álbum más en camino y que saldrá en menos de tres meses. El nombre de este nuevo material es Rock Candy Sweet y verá la luz el 1 de junio, tal como lo reveló Del Rey en su cuenta de Instagram.

La polémica con Harper’s Bazaar

Además de la foto anterior, Del Rey dio algunos detalles de la temática que abordará su nueva entrega. De acuerdo con lo que señala NME, la también modelo compartió algunas historias en IG durante el pasado fin de semana, en las cuales se veían algunas capturas de un reportaje que la revista Harper’s Bazaar publicó en enero.

El artículo titulado Lana Del Rey Can’t Qualify Her Way Out of Being Held Accountable, hace mención de las críticas que la cantante ha recibido en los meses recientes por supuesta apropiación cultural y otros asuntos.

A manera de respuesta y con algo de sarcasmo, Elizabeth Grant (nombre real de Lana) compartió recientemente las stories en las que se podía leer: “Solo quiero agradecerles una vez más por los amables artículos como este y por recordarme que mi carrera se basó en la apropiación cultural y por hacer glamourosa la violencia de género. Continuaré desafiando esos pensamientos en mi próximo disco el 1 de junio titulado ‘Rock Candy Sweet’“.

Todo indica que Lana Del Rey se lanzará contra todos esos señalamientos y está preparada para replicar esas críticas de las que ha sido tema sustancial en los últimos meses. Así que, fanáticos y fanáticas, ya pueden ir agendando un lanzamiento más previo al verano.