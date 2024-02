Recordemos el disco fallido de The Last Shadow Puppets y Lana Del Rey (que "nunca lanzaron")

Lo que necesitas saber: Aunque no lo crean, Lana Del Rey y The Last Shadow Puppets armaron un disco juntos. Por acá les contamos la historia de ese proyecto que no hemos escuchado (o algo así).

En la industria musical es común que existan colaboraciones de ensueño entre grandes artistas que jamás imaginamos que se darían. Sin embargo, también hay muchos proyectos similares que por alguna u otra razón, no vieron la luz y nunca podremos escucharlos. Tal es el caso del disco que iba a sacar Lana Del Rey ni más ni menos que con… ¿The Last Shadow Puppets?

Definitivamente, tanto la cantante estadounidense como Alex Turner y Miles Kane son algunos de los nombres más importantes de la música actual, pues han creado algunos de los himnos de toda una generación alternativa. Pero aunque ustedes no lo crean, en algún punto sus carreras se cruzaron y estuvieron a punto de presentar algo que sin duda nos iba a volar la cabeza.

Lana Del Rey/Foto: Reuters

Lana Del Rey y The Last Shadow Puppets armaron un disco juntos

Todo comenzó en 2017, cuando apareció en el internet de las cosas un video donde aparecía Lana Del Rey en un karaoke junto a las mentes detrás de The Last Shadow Puppets y Cam Avery (integrante de Tame Impala y Pond). En ese clip, todos cantaban “Tiny Dancer” de Elton John en medio de una fiesta, y la verdad es que se ve que la andaban pasando de maravilla.

Como era de esperarse, las redes sociales se volvieron locos con esas imágenes, pues jamás imaginamos ver a Lana compartiendo micrófono con Miles Kane y Alex Turner. Estamos seguros que muchos pensaron que todo quedaría en un momento de borrachera. Sin embargo, lo que no sabíamos era que esto solo sería el inicio de algo mucho más grande, que incluso llevaría a todos a colaborar.

Para 2019, Lana Del Rey dio una entrevista para NME donde habló sobre la historia detrás de “California”, una de las rolas de su sexto álbum de estudio, Norman Fucking Rockwell!. Y ahí, reveló que compuso un disco completo junto a The Last Shadow Puppets, particularmente con Miles, Zach Dawes y Tyler Parkford (quienes también son integrantes de Mini Mansions) y Loren Humphrey.

Por supuesto que esto dejó a muchos con la boca abierta, pues tanto los fans de la cantante como los de la superbanda británica querían escuchar lo que hicieron juntos. Sin embargo, Lana dejó claro que a pesar de pasarla bien trabajando en el estudio, este proyecto nomás no llegó a nada. Pero rescató algunas rolas de ese tiempo componiendo con Miles Kane y compañía, como la ya mencionada “California”.

“Teníamos una pequeña banda de rock (…) De cierta manera no llegó a ninguna parte, pero lo pasamos bien. ¡Estábamos muy desordenados! Pero es genial que ‘California’ haya llegado allí; siento que es una pequeña parte de nuestra banda de amistad”, declaró Lana Del Rey sobre su colaboración con The Last Shadow Puppets.

Y a todo esto, ¿por qué no se armó este proyecto?

Por supuesto que después de conocer que The Last Shadow Puppets y Lana Del Rey estuvieron a punto de sacar un disco colaborativo, muchos se empezaron a preguntar por qué jamás vio la luz este material (más allá de las declaraciones que la cantante de “Summertime Sadness” dio en entrevistas, claro). Y sí, por supuesto que hay chisme al respecto.

Aunque no está confirmado, se dice que uno de los motivos que llevó a la artista estadounidense a cancelar el proyecto fue Alex Turner. En particular porque en aquella época, el frontman de Arctic Monkeys salía con la modelo Taylor Bagley, una buena amiga de Lana y a quien presuntamente “le puso el cuerno” con Louise Verneuil, que desde 2018 es pareja del vocalista de la banda de Sheffield.

Alex Turner, Taylor Bagley y Miles Kane en un evento en 2015/Foto: Getty Images

Una vez más lo decimos: esto no es oficial. Sin embargo, muchos fans armaron esta teoría sobre la posible cancelación del disco de Lana Del Rey y The Last Shadow Puppets que para ser honestos, tiene algo de sentido que la cantante haya decidido bajarse de todo este plan a manera de solidaridad con su amiga, ¿no creen? Ni modo, parece que jamás sabremos la razón exacta por la que no vio la luz este álbum.

De cualquiera manera, Lana Del Rey y Miles Kane han sacado

A pesar de que nunca escucharemos como tal el disco colaborativo entre ambos artistas, a lo largo de los años nos han dado probaditas de cómo iba a sonar este proyecto. Y es que además de “California”, se dice que Lana Del Rey rescató varias rolas que compuso y grabó durante su etapa con The Last Shadow Puppets.

En 2018 se filtró “Say Yes to Heaven”, una canción que Lana había escrito desde 2012 pero que lanzó como sencillo en 2023, en realidad la trabajó junto a Miles Kane y Zack Dawes. Sobre todo hablamos de la toma no oficial que apareció sin permiso en el internet de las cosas, pues se supo que dicha versión contó con la participación de James Ford, productor de Arctic Monkeys e integrante de la superbanda de Alex Turner y Miles.

Lo mismo pasó con “Thunder” y “Dealer”, dos rolas que Lana Del Rey incluyó en su octavo material discográfico, Blue Banisters y, al igual que las canciones que mencionamos anteriormente, en ellas colabora Dawes en la composición y en la segunda, comparte voces con Miles. Pero más adelante, gracias a fuentes cercanas a la cantante, se supo que los temas surgieron del proyecto fallido junto a The Last Shadow Puppets.

Sin embargo, Lana no es la única que ha rescatado material de aquel momento componiendo con el supergrupo británico. Miles Kane hizo lo propio en 2018 en su tercer disco como solista, Coup de Grace. Ahí, incluyó la canción “Loaded”, la cual tiene a la cantante estadounidense en los créditos de composición.

En entrevista para Far Out, el cantautor británico dio más detalles sobre la colaboración que se estaba armando entre Lana Del Rey y The Last Shadow Puppets. En particular, de cómo surgió “Dealer” y lo que representó para él que la cantante la incluyera en un disco.

“Hicimos tantas canciones. Creo que yo estaba coqueteando con ponerla en un álbum, luego fue ella, y luego recibí una llamada hace unos meses en la que me dijo que quería sacarla [‘Dealer’]. Fue la única canción de las maquetas que hicimos que tenía algo realmente especial, y es tan real. La forma en que entra y se eleva en su voz es algo que creo que nadie ha oído antes. Me gusta que la haya mantenido como la maqueta original que hicimos cuando la compusimos”.

Luego Miles Kane explicó que durante las sesiones de The Last Shadow Puppets con Lana, surgieron un montón de canciones e incluso mencionó la idea de armar un disco completo con todo ese material: “Hay bastantes, ¿sabes? Probablemente sea suficiente para un álbum, todavía necesitaríamos terminar algunas partes, pero definitivamente hay algunas canciones completas”.

Sin embargo, a pesar de que en sus palabras, se notaba que Miles y Lana Del Rey sí tenían la intención de sacar un álbum con las rolas que grabaron juntos, este proyecto nomás no ha llegado como tal (y dudamos mucho que algún día vea la luz). Parece que tendremos qué conformarnos con las canciones que ambos saquen por su propia cuenta para darnos una idea de lo que nos perdimos.

Te puede interesar