Como amantes de la música, una de las mejores sensaciones que podemos experimentar es conocer a nuestros artistas favoritos en persona. Y dicho esto, el tío Sopitas.com le tiene una sorpresa muy especial a los fans de LANY en la CDMX.

¿Les gustaría conocer a la banda liderada por Paul Jason Klein y Jake Clifford Goss en un M&G exclusivo? Entonces prepárense y éntrenle a nuestra dinámica sin miedo.

LANY. Foto: vía Twitter.

Aquí la dinámica para ganarte el M&G con LANY en la CDMX

Para nadie es un secreto que LANY se ha convertido en uno de los proyectos más populares de los últimos años. Desde el lanzamiento de su primer disco en el 2017, el dúo ha conseguido un éxito importante con cada material discográfico que nos traen.

Y para relativamente pocos años, no han sido pocos los álbumes que han lanzado. Para que se den una idea, desde el año de su debut, el grupo tiene cuatro discos de larga duración en su haber… ¿Lo mejor? El 29 de septiembre próximo de este 2023 lanzarán su quinta producción: I Really Really Hope So.

Foto: Especial.

Segurito que andan con la emoción a tope como nosotros. Y bueno, mientras esperamos a que ese nuevo álbum llegue, los fans de hueso colorado podrán conocer a LANY en la CDMX en este M&G muy especial que estamos armando como parte de la iniciativa FANDOM.

La convivencia se realizará el miércoles 5 de julio a las 3:00 PM en una locación ubicada en la Ciudad de México (centro-poniente). ¿Qué es lo que deben hacer? Sigan las instrucciones de esta sencilla dinámica que les dejamos a continuación. Rífense como los grandes y que les vaya de maravilla:

1. Sigue las redes sociales de Sopitas (Facebook , Twitter e Instagram) y Sopitas FM (Facebook , Twitter e Instagram). Paso super indispensable.

2. Suscríbete a nuestro newsletter. Aquí te puedes suscribir para completar este paso.

3. Comparte esta nota en tu cuenta de Twitter con el hashtag #LANYxSopitas y menciona por qué quieres conocer a la banda. Recuerda tener tu cuenta de TW pública para que podamos checar este paso.

4. Contesta la siguiente pregunta:

¿Cuál fue el festival que trajo a LANY por primera vez a México? Pista: se realizó en el 2017.

5. Entra a este enlace y responde el formulario con la información que se te pide: nombre completo, correo electrónico, teléfono, link de tu tuit del paso 3 y la respuesta de la pregunta del paso 4.

¡Y ya está! Ya le entraste a nuestra dinámica para este M&G muy especial con LANY en la CDMX. Psst, psst… Les queremos echar una mano y si quieren la respuesta de la pregunta antes que nadie, aquí la encuentran.

IMPORTANTE

– Esta dinámica es para mayores de edad.

– Para participar, debes haber seguido las redes de Sopitas y Sopitas FM como se especifica en la dinámica, así como suscribirte al newsletter.

– Al participar en esta dinámica, autorizas estar suscrito al newsletter de Sopitas.com.

– Esta dinámica comienza el jueves 29 de junio a las 2:00 PM y finaliza el lunes 3 de julio por la tarde.

– Recuerda que el M&G con LANY se realizará en una locación de la CDMX (zona centro-poniente) el miércoles 5 de julio a las 3:00 PM, para que lo tomes en cuenta a la hora de participar en la dinámica.

– El premio de esta dinámica solo contempla el acceso al M&G con la banda; no incluye transporte al lugar donde se realizará la convivencia.

– Pondremos el nombre de los ganadores al final de esta nota, y los notificaremos por correo con las instrucciones para llegar al M&G en la CDMX.

– Nos reservamos el derecho de no considerar a ciertos participantes por prácticas sospechosas y/o maliciosas.