Lo que necesitas saber: James Murphy y compañía viene a México y sí, también andarán en Guadalajara. Va toda la info.

La agenda de conciertos del 2024 en México crece y está de lujo. Y sí, LCD Soundsystem es una de las bandotas que regresan no solo para la CDMX, sino también a Guadalajara.

Antes de pasar por el festival Ceremonia en la capital mexa, el proyecto liderado por James Murphy llegará a la tierra del tequila para un show en solitario. Acá van los detalles.

James Murphy de LCD Soundsystem. Foto: Getty Images

Tendremos a LCD Soundsystem en Guadalajara

No será una sola fecha, eh… Los fans de la llamada Perla de Occidente tendrán a LCD Soundsystem en Guadalajara los próximos 21 y 22 de marzo, esto para tocar en el icónico Guanamor Teatro Studio.

Tras esas fechas, la banda saltará a la Ciudad de México y hará lo propio en el Ceremonia, donde serán headliners el día domingo 24 de marzo. ¿Ya les pegó la emoción o qué onda, queridos sopilectores?

Este es el póster de LCD Soundsystem/Foto: OCESA

Preventa y precios de los conciertos

Por el momento, no se han revelado los precios para los conciertos de LCD Soundsystem en Guadalajara. Pero tranqui que les haremos llegar el dato en cuanto se de a conocer.

Lo que si les podemos contar es que la preventa iniciará el próximo 30 de enero en Ticketmaster, mientras que la venta general comenzará el 1 de febrero (ahí para que vayan sacando el ahorrito).

Lo último que ha hecho LCD Soundsystem

El último disco que lanzó LCD Soundsystem fue American Dream del 2017, que le valió a la banda algunas nominaciones importantes dentro de los Grammy. El material fue nominado a Mejor Álbum de Música Alternativa, el cual no ganó…

Sin embargo, la rola “Tonite” sí se llevó el premio a la Mejor Grabación Dance. Y bueno, los entendemos… tampoco podemos creer que han pasado siete años desde el último lanzamiento discográfico.

Portada de ‘American Dream’ de LCD Soundsystem. Foto: DFA Records.

Como dijimos, no sabemos si el proyecto liderado por James Murphy tiene planeado lanzar un disco. De hecho, han dicho anteriormente que saldrían de gira sin la necesidad de promocionar algún álbum como tal… aunque eso no quiere decir que no hayan hecho cosas nuevas en estos últimos años.

LCD Soundsystem colaboró en el soundtrack de la película White Noise de Noah Baumbach con la canción “New Body Rhumba”. Y recientemente, colaboraron con IDLES en la canción “Dancer” que forma parte del disco Tangk de la banda británica.

Ahora que andan de gira y que viene a México, ¿será que se vayan a rifar con algunas nuevas rolas pronto? Veremos qué onda en unos meses más. Estaría buenísimo, sin duda.

