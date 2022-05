Existen momentos donde uno siente que ya no puede seguir adelante en ese camino de conseguir sus sueños, pues la situación se pone tan difícil y compleja que pensamos si realmente vale la pena el continuar con tal de llegar a la meta que nos imponemos en cualquier ámbito de la vida.

En la música ese sentimiento no es la excepción, pues si bien muchos famosos disfrutan de fortuna y reconocimiento, varias banda y artistas se la vieron complicada antes de llegar a ese momento donde todo es gloria. Ejemplos de eso hay muchos, sin embargo y aprovechando su visita a México, hoy hablaremos del de CHVRCHES.

Foto vía Instagram: @chvrches

Hace un año CHVRCHES estrenó un dueto con Robert Smith, de The Cure

La banda escocesa de synth/electro pop es bastante conocida y querida por miles de personas en todo el mundo. Considerando eso, cuatro discos de estudio, recibir el apoyo de bandas como Depeche Mode y una constante evolución musical, uno creería que Lauren Mayberry y compañía siempre se han sentido cómodos en el lugar donde están. Pero no siempre ha sido así.

De hecho hace un par de años tuvo que llegar una colaboración musical épica para que el mundo supiera los sentimientos y emociones que los integrantes de CHVRCHES tuvieron durante algún tiempo y que los llevaron a considerar terminar con la banda; sí, hablamos del dueto que tienen con el gran Robert Smith.

Foto vía Twitter: @CHVRCHES

Esta colaboración significó para la banda algo más que estar junto a su cantante favorito

Fue en junio de 2021 cuando CHVRCHES lanzó la canción “How Not To Drown” como uno de los sencillos de su cuarto disco de estudio, ‘Screen Violence’. La letra contó con la co-autoría del conocido líder de The Cure, quien además de ser unos músicos más reconocidos de los últimos tiempos, resulta ser el héroe musical de los integrantes de CHVRCHES.

En varias entrevistas Lauren Mayberry, Iain Cook y Martin Doherty siempre se dijeron sorprendidos de que una ‘vaca sagrada’ como Robert Smith aceptara a colaborar con ellos sin poner un pero. La cosa es que en realidad, para ellos esto iba más allá de una oportunidad de trabajar mano a mano con uno de los músicos a los que más admiran.

Foto: Getty Images

El día en el que se estrenó la canción, Martin Doherty compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales para que sus fans conocieran el porqué “How Not To Drown” era más que una colaboración, pues el track lo compuso hace años cuando estaba en uno de los puntos más bajos de su vida.

“No recuerdo dónde estaba, pero recuerdo cómo me sentía. Deprimido, ansioso, aislado y como de costumbre, involucrándome en lo único que podría brindarme el equilibrio suficiente para pasar el día… estaba escondido en la esquina más remota de algún lugar haciendo música en mi computadora portátil”, indicó el músico.

Foto: Getty Images

Fue una enseñanza de siempre seguir adelante y nunca tirar la toalla

Doherty indicó que desde hace años, antes de formar la banda, siempre ha lidiado con la depresión y la ansiedad. Sin embargo, fue durante ese día en específico donde creó un demo llamado ‘Piano Drum Ting’, el cual años después se convertiría en la colaboración que CHVRCHES tendría con su “héroe musical”.

“Escribí canciones durante años sin ganar suficiente dinero para vivir. Sin éxito’. Justo cuando había perdido por completo la esperanza de hacer una carrera en la música, mi amigo Campbell me convenció de intentarlo una vez más con [mi compañero de banda Iain Cook]. Luego conocí a Lauren y nació Chvrches”, detalló Martin Doherty.

Foto: Cortesía

Ese día el músico dijo que “How Not To Drown” era el momento de mayor orgullo de su carrera musical. “La confirmación de que incluso cuando las cosas parecen estar en su peor momento, algo bueno puede crecer”, dijo Doherty sobre la rola a la que calificó como “un catalizador para algo positivo” y la prueba que necesitaba para creer que seguir adelante siempre es una buena idea.

Por su parte, para Lauren Mayberry “How Not To Drown” habla sobre momento ese momento de su vida en el que ya no quería seguir con su carrera en la industria musical y pensó seriamente en dejar CHVRCHES: “Sentí que estaba sobre mi cabeza en el fondo y no estaba segura de cómo volver”, afirmó en su cuenta de Twitter.

Foto vía Twitter: @CHVRCHES

“Pero volví. Y si te has sentido así, espero que también encuentres el camino de regreso. Este es el capítulo sobre qué hacer después de que te desentierran”, dijo la cantante sobre el dueto con Robert Smith, quien sin saberlo dio a CHVRCHES la prueba que necesitaban para confirmar que darse por vencidos nunca debe ser una opción.