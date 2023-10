Lo que necesitas saber: Desde su lanzamiento, el más grande himno de Led Zeppelin ha estado en medio de la controversia, pues hay quienes dicen que en esa canción le entregan su alma al demonio... acá les contamos la historia completa.

Si hablamos de canciones que son icónicas en la historia de la música (y que están prohibidas a la hora de probar una guitarra en una tienda) “Stairway to Heaven” de Led Zeppelin debe quedar al menos en el top 3. Y es que no es para menos, pues estamos hablando de una de las rolas que siempre asociamos cuando pensamos en los himnos de rock más grandes de todos los tiempos.

Sin embargo, como todo tema emblemático, este himno que inmortalizaron Robert Plant, Jimmy Page, John Bonham y John Paul Jones no se ha salvado de la polémica. No solo lo decimos por la enorme batalla legal que la banda británica se tuvo que aventar por presunto plagio, también porque durante años, se ha especulado que tiene un mensaje oculto que podría involucrar al mismísimo Diablo… así como lo leen.

Los integrantes de Led Zeppelin en 1969/Foto: Getty Images

La historia de “Stairway to Heaven”, el himno de Led Zeppelin

Led Zeppelin comenzó a planear “Stairway to Heaven” a principios de 1970, cuando decidieron crear una canción nueva y épica para reemplazar “Dazed And Confused” como pieza central de sus conciertos. Jimmy Page empezó a trabajar en ella en su estudio casero y después de varios meses, mencionó en entrevistas que tenía una rola que podría durar 15 minutos y la describió como algo que “llevaría hacia un clímax”.

Para octubre de ese mismo año, después de unos 18 meses de giras casi constantes, la rola fue tomando forma. Page y Robert Plant explicaron que comenzaron a trabajar en ella en una cabaña galesa de 250 años de antigüedad, donde también escribieron las canciones de Led Zeppelin III. El vocalista de el grupo explicó que tenía lápiz y papel, pero de la nada se le vinieron a la mente las frases que se convirtieron en la letra de esta rola, como si una fuerza más grande quisiera que escribiera todo eso.

Robert Plant y Jimmy Page compusieron “Stairway to Heaven”/Foto: Getty Images

Finalmente, el 8 de noviembre de 1971, la banda estrenó Led Zeppelin IV, uno de los discos más importantes de su carrera y en donde por fin incluyeron “Stairway to Heaven”. De entrada el sello discográfico del grupo, Atlantic Records quería lanzar la canción como sencillo, pero su manager, Peter Grant se negó a hacerlo con el paso de los años. Sorpresivamente, esto hizo que mucha gente comprar el disco como si fuera el single solo para escuchar la canción.

Sobra decir que este temazo se convirtió en el más famoso e importante de la carrera de la banda, pues es una verdadera experiencia escucharla completa. Sin embargo, como solía suceder con muchos artistas de aquella época, no faltó quien tachó a la banda y a la canción de satanismo, pero ¿en realidad esto es cierto? ¿Esta canción es un tributo al Diablo? Bueno, pues vamos por partes.

¿Este clásico del rock tiene mensajes satánicos?

Desde el lanzamiento de “Stairway to Heaven”, muchos acusaron a Led Zeppelin de incluir mensajes satánicos en esta canción, pues la letra es sumamente rara y describe una historia fantástica inusual. De hecho, se dice que si se reproduce la canción al revés, aproximadamente en la mitad, se alcanza a escuchar un mensaje en el supuestamente la banda le entrega su alma al demonio y que al traducirlo al español dice lo siguiente:

“Oh aquí está mi dulce Satán. Aquel cuyo estrecho camino me hiciera triste, cuyo poder es de Satan. Él le dará a aquellos el 666, había un pequeño cobertizo donde él nos hacia sufrir, triste Satán”.

La teoría de la relación ente la canción y Satanás cobró fuerza gracias a la conexión de Jimmy Page con Aleister Crowley, pues se sabe que el guitarrista de la banda era fan del famoso ocultista británico, quien creó la secta del Iluminismo Científico. Es más, Page compró en los 70 la mansión que pertenecía a Crowley a la orilla del lago Ness, donde se dice que Alister realizó rituales oscuros donde supuestamente se conectaba con el demonio. ​

Por si esto no fuera suficiente, las tragedias que sufrieron los miembros de Led Zeppelin alimentaron los rumores satánicos de “Stairway to Heaven”. En particular hablamos de dos sucesos en específico que marcaron para siempre a los integrantes de la banda, las muertes del hijo de Robert Plant, Karac Pendra (quien falleció de una extraña infección estomacal) y la del baterista John Bonham (que perdió la vida por un coma etílico).

La muerte de John Bonham estuvo relacionada con el supuesto satanismo en “Stairway to Heaven”/Foto: Getty Images

Robert Plant y hasta la ciencia han desmentido los mensajes ocultos de “Stairway to Heaven”

Como era de esperarse, desde los 70, Led Zeppelin ha negado por completo que “Stairway to Heaven” tenga mensajes dedicados al Diablo. En su momento, Robert Plant declaró que todo este rumor de satanismo en la canción vino de Estados Unidos y que a quién se le ocurrió, de plano es una persona que no hace nada de su vida.

“Tienes que tener mucho tiempo libre para siquiera considerar que alguien pueda hacer eso. Y especialmente con ‘Stairway to Heaven’, estábamos tan orgullosos de ella, y sus intenciones son tan positivas. La sola idea me parece sucia, pero es muy estadounidense, en ningún otro sitio del mundo nadie se lo ha planteado o se han preocupado por ello. Si los mensajes al revés funcionasen, todos los discos llevarían ‘compra este álbum’ escondido”.

Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, la ciencia apoyó a la banda británica y desmintió que exista un mensaje oculto dentro de su más grande himno, pues es imposible descifrar un mensaje grabado al revés al escucharlo hacia delante. El profesor de la facultad de psicología de la Universidad de Londres, Christopher French declaró que encontrar fragmentos sin sentido o ambiguos, –como es el caso de “Stairway to Heaven– reproduciendo hacia atrás una canción, está relacionado con un efecto psicológico llamado pareidolia.

Robert Plant ha dicho hasta el cansancio que esta canción no tiene nada que ver con el Diablo/Foto: Getty Images

En dicho efecto se perciben estímulos cuyo significado es poco claro en sensaciones perfectamente definidas. French mencionó que esto es algo similar a lo que pasa con las imágenes de presuntos avistamientos OVNI o con cosas que queremos encontrar a fuerza, aunque sea con calzador y no encaje a la perfección.

¿’El Señor de los Anillos’ inspiró la canción más famosa de Led Zeppelin?

Bueno, entonces si “Stairway to Heaven” no tiene nada qué ver con el Diablo, entonces, ¿de qué habla la letra? El mismo Robert Plant ha afirmado que para componer esta canción en el libro Magic Arts in Celtic Britain del autor británico Lewis Spence, pues es conocido su fanatismo por todo lo místico, las antiguas leyendas y tradiciones inglesas, así como de los escritos de los celtas.

Sin embargo, hay quienes afirman que probablemente, Plant también se basó en El Señor de los Anillos para escribir este temazo. En particular, se dice que hay un par de referencias del universo de J.R.R. Tolkien en la letra. Una de ellas es la frase “En mis pensamientos he visto anillos de humo a través de los árboles”, que podría relacionarse a los anillos de humo lanzados por el mago Gandalf.

También existe una curiosa correlación entre la dama protagonista de “Stairway to Heaven” y el personaje del libro de Tolkien, Lady Galadriel, la Reina de los Elfos que vive en el bosque dorado de Lothlorien. En la historia, todo lo que brillaba a su alrededor era en realidad oro, como las hojas de los árboles en el bosque de Lothlorien. Aunque eso sí, cabe aclarar que esto no está confirmado.

Por más que pase el tiempo y aunque los mismos autores suelen más detalles, no cabe duda que “Stairway to Heaven” de Led Zeppelin seguirá siendo un misterio que probablemente nunca vamos a descifrar por completo. Y la verdad es que no es necesario entender cada frase de este clásico de la historia de la música, pues lo único que basta es el sentimiento y sensación que te transmite tanto la letra como la música, ¿no creen?

