Casi una década después de su muerte, el legado musical de Juan Gabriel está más que vivo… y para sorpresa de todos se anunció el lanzamiento de ‘Eterno’, álbum póstumo con canciones inéditas del icónico Divo de Juárez.

‘Eterno’ el nuevo álbum de Juan Gabriel

Alguna vez has escuchado a Juan Gabriel, cantante que dio un concierto único en Bellas Artes (ese que incluso llegó a cines). Y aunque ya pasó casi una década desde que se fue de este mundo, el “Divo de Juárez” sigue teniendo un gran legado musical… y a su repertorio se le suma su nuevo álbum ‘Eterno’.

Este nuevo álbum póstumo, que mantiene viva su voz, cuenta con canciones que Juanga grabó durante sus últimos años de vida, grabaciones que realizó junto a Mariachi Alma de Juárez y la Orquesta JG.

Detrás de este gran proyecto se encuentra Guillermo Hernández Galicia, director musical de mariachi por muchos años de Juan Gabriel, y a quien el cantante le entregó material que le pidió conservar. Gracias a eso, hoy te contamos sobre este nuevo lanzamiento.

¿De qué va este nuevo álbum?

Como ya te habrás dado cuenta por los artistas con los que participó Juanga, este nuevo repertorio musical -en su mayoría- cuenta con mariachi, género que el mexicano siempre llevó en su corazón.

La colección de 20 canciones es mucho más que un disco, es todo un homenaje a aquella leyenda que nos regaló grandes éxitos musicales.

Entre las grabaciones inéditas se encuentran Cantando te conocí, Nunca había amado así y Las cartas de Alberto. Además, el disco incluye sus propias versiones de Dímelo, La diferencia, No tengo dinero y Te lo pido por favor.

Y seguramente ya te preguntaste cuándo podrás escuchar estas nuevas canciones…pues lo mejor de todo es que el álbum completito ya está disponible en todas las plataformas de música, así que corre a escucharlo.