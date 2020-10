LEGO lanzará un set de la Fender Stratocaster para sacar tu lado más rockero 🎸

Oh sí, LEGO lo volvió a hacer. Por más que queremos ahorrar lo que nos cae en la quincena o administrarla sabiamente, la empresa de juguetes danesa siempre sabe cómo hacer que muchas personas en todo el mundo gasten lo que tienen en alguno de sus espectaculares sets. Y no los culpamos, porque casi siempre se vuelan la barda con las novedades que trae para todos nosotros y lamentablemente para nuestras carteras esta no es la excepción.

Como recordarán, cada año la compañía sueca lanza una convocatoria para que cualquiera que tengan en mente ideas inspiradas en sus populares bloques de construcción. A pesar de lo caótico que está resultando el 2020, no impidió que hicieran el concurso este año y ya tenemos a un ganador, quien se inspiró en uno de los instrumentos más populares de la historia de la música para llevarse de calles a los demás participantes.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

También puedes leer: ¡QUÉ BELLEZA! ADIDAS SE UNE CON LEGO PARA TRAER UNOS TENIS QUE TE REGRESARÁN A TU INFANCIA

La Fender Stratocaster ahora llegará en versión LEGO

Si les pedimos que se imaginen una guitarra, seguramente les vendrá a la mente modelos icónicos. Pero quizá su primera opción sea una Fender Stratocaster, la legendaria lira que han utilizado verdaderas leyendas como Jimi Hendrix, Eric Clapton, David Gilmour, Ritchie Blackmore, Stevie Ray Vaughan y más. Pero ahora y si tú no eres músico, podrás tener una de estas joyas gracias a que tendrá su versión de LEGO.

Resulta que el ganador del concurso llamado TOMOELL, tomó como referencia este instrumento y utilizando bloques recreó todas las partes de la guitarra. Sí, desde el cuerpo, las pastillas, el brazo, los trastes, el cabezal, el puente (con todo y la palanca de trémolo) y hasta las cuerdas, todo hecho con los ladrillos que algunas vez usamos cuando éramos niños para jugar y el resultado es espectacular, pues envió varias propuestas en distintos colores y para completar el kit también hizo un amplificador.

También puedes leer: ¿NO QUE EL ROCK ESTABA MUERTO? FENDER ESTÁ VENDIENDO GUITARRAS EN 2020 COMO NUNCA ANTES

La empresa piensa cada vez más en los amantes de la música

En entrevista para BrickFanatics, el Director de Diseño de LEGO Ideas, Sam Johnson, dijo que estaban contentos de poder lanzar algo referente a esta guitarra: “Todo el mundo ha visto la guitarra Fender Stratocaster, es súper famosa y creemos que va a ser emocionante darle vida con los bloques de LEGO. La música es un lugar relativamente nuevo para que LEGO toque en él, así que estamos muy emocionados de ver cómo podemos hacer esto”.

Por ahora no han anunciado cuándo es que llegará a su sitio web y a las tiendas del mudo este set que cualquiera que se diga fan del rock querrá tener en su colección. Todavía falta que los diseñadores de la empresa lo adapten para poder lanzarlo al mercado, pero según la misma fuente podrían poner a la venta la Fender Stratocaster de LEGO en cualquier momento de 2021. Así que ya están avisados, es momento de ahorrar para que cuando salga no los agarren en curva.