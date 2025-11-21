Lo que necesitas saber: Leon Thomas se dio a conocer como actor de Nickelodeon... y ahora, por fin es un músico reconocido por su talento. Su historia, en el Almanaque Musical.

Dar el salto de la televisión a la música no es fácil. Pocos son los casos donde los artistas logran brillar más por su talento musical que por lo que hicieron en, por ejemplo, series juveniles… y ese es el caso de Leon Thomas.

A este compositor muchos lo recordarán por sus apariciones en shows de Nickelodeon como iCarly y sobre todo, Victorious, donde sus personajes siempre mostraron una inclinación especial por la música.

Leon Thomas junto a Victoria Justice en la serie ‘Victorious’ de Nickelodeon. Foto: Nickelodeon.

Leon y un par de producciones discográficas que vale la pena escuchar

Ahora, tras varios años desde que esas series terminaron, por fin está recibiendo el reconocimiento que se merece como músico y compositor, esto de la mano de dos muy buenos trabajos discográficos como lo son el álbum Mutt del 2024 y el EP Pholks (sí, así con ‘ph’) del 2025.

El primero es una gran muestra de la influencia de Leon Thomas en el soul y R&B, inspirado en genios históricos como Stevie Wonder y Prince. Incluso hay una canción llamada “Dancing with Demons” que tiene un sample extraído del Increíble castillo vagabundo, la reconocida película de Miyazaki.

Por otro lado, Pholks se acerca más a estilos como el funk, el jazz e incluso el rock pesado clásico al estilo de Deep Purple, Led Zeppelin o Black Sabbath, sobre todo en canciones como “Baccarat”.

De hecho, no es raro que Leon Thomas incorpore influencias de ese tipo de rock ya que ha dicho en entrevistas (como una para The Cut) que la legendaria banda que alguna vez lideró Ozzy Osbourne es una gran influencia para él.

Incluso, en 2025, formó parte ––junto a Flea, Beck y más artistas–– del tributo a Sly and The Family Stone que se llevó a cabo durante la ceremonia del Rock & Roll Hall Of Fame.

Leon Thomas junto a Flea y Beck en la ceremonia del Rock & Roll Hall Of Fame. Foto: Getty.

Leon Thomas en el Almanaque Musical de Sopitas.com…

Como dijimos, Leon Thomas está recibiendo finalmente la atención que merecía desde hace tiempo por su calidad como músico, logrando diversas nominaciones al premio Grammy 2026 con su propio proyecto.

Y ahora, en una nueva entrega del Almanaque Musical de Sopitas.com, te platicamos cómo ha sido el ascenso de este artista que ha superado la sombra de haber salido de series juveniles para convertirse en un músico reconocido.