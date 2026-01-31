Lo que necesitas saber: La ceremonia de los Grammys 2026 se realizará el 1 de febrero en la Crypto.com Arena de Los Ángeles.

The Recording Academy (o sea, la Academia de la Grabación) dio a conocer a los nominados al Grammy 2026, una enorme lista que sirve de brújula para que uno se dé vea qué tan valorado está lo que ha escuchado (y qué ha dejado de escuchar).

Premio Grammy/Foto: Getty Images

Chapelle Roan, The Cure, Sabrina Carpenter, Bad Bunny y Sam Smith son sólo algunos de los nombrados en la extensa lista de artistas nominados… y decimos extensa, porque lo es: 95 categorías que pueden checar enterita en la página oficial del evento, pero acá les dejamos algunas de las más importantes.

Album del Año

Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Justin Bieber – SWAG

Sabrina Carpenter –Man’s Best Friend

Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out

Lady Gaga – MAYHEM

Kendrick Lamar – GNX

Leon Thomas – MUTT

Tyler, The Creator –Chromakopia

Tyler, the Creator / Foto: Getty Images

Canción del Año

Lady Gaga – “Abracadabra”

Doechii – “Anxiety”

ROSÉ & Bruno Mars – “ATP.”

Bad Bunny – “DtMF”

HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & REI AMI — “Golden” [From KPop Demon Hunters] Kendrick Lamar & SZA — “luther”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Billie Eilish – “Wild Flower”

Grabación del Año

Bad Bunny – “DtMF”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Doechii – “Anxiety”

Billie Eilish – “WILDFLOWER”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Kendrick Lamar & SZA — “luther”

Chapell Roan – “The Subway”

ROSÉ & Bruno Mars – “ATP.”

Mejor Nuevo Artista

Olivia Dean

KATSEYE

The Marias

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Mejor Interpretación Pop Solista

“DAISIES” – Justin Bieber

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“Disease” – Lady Gaga

“The Subway” – Chappell Roan

“Messy” – Lola Young

Ahora que ya fueron dado a conocer los nominados al Grammy 2026, comenzará un período de votación final. Este ciclo es relativamente corto (de acuerdo con Los Angeles Times será del 12 de diciembre al 5 de enero). Así se tendrán a los ganadores que serán anunciados en la ceremonia de febrero.



Mejor álbum vocal pop

SWAG – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Something Beautiful – Miley Cyrus

MAYHEM – Lady Gaga

I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims

Mejor Album Dance/Electrónico

No Cap – Disclosure & Anderson .Paak

Victory Lap – Fred again.., Skepta, & PlaqueBoyMax

SPACE INVADER – KAYTRANADA

VOLTAGE – Skrillex

End Of Summer – Tame Impala

Mejor interpretación de rock

U Should Not Be Doing That – Amyl and The Sniffers

The Emptiness Machine – Linkin Park

NEVER ENOUGH – Turnstile

Mirtazapine – Hayley Williams

Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning – YUNGBLUD

Mejor Interpretación Metal

Night Terror – Dream Theater

Lachryma – Ghost

Emergence – Sleep Token

Soft Spine – Spiritbox

BIRDS – Turnstile

Mejor Canción Rock

“As Alive As You Need Me To Be” Trent Reznor & Atticus Ross (Nine Inch Nails)

“Caramel” – Vessel1 & Vessel2 (Sleep Token)

“Glum” – Daniel James & Hayley Williams (Hayley Williams)

NEVER ENOUGH – Fang, Lyons, McCrory, Mills & Yates (Turnstile)

“Zombie” – Harrison y Schwartz (YUNGBLUD)

Mejor Album Rock

private music – Deftones

I quit – HAIM

From Zero – Linkin Park

NEVER ENOUGH – Turnstile

Idols – YUNGBLUD

Mejor Interpretación de Música Alternativa

“Everything Is Peaceful Love” – Bon Iver

“Alone” – The Cure

“SEEIN’ STARS” – Turnstile

“mangetout” – Wet Leg

“Parachute” – Hayley Williams

Mejor Album Música Alternativa

SABLE, fABLE – Bon Iver

Songs Of A Lost World – The Cure

DON’T TAP THE GLASS – Tyler, The Creator

moisturizer – Wet Leg

Ego Death At A Bachelorette Party – Hayley Williams

La ceremonia de los GRAMMY 2026 se celebrará el domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, con transmisión en vivo por la cadena CBS y en directo y bajo demanda por Paramount+.