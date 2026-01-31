Lo que necesitas saber:
La ceremonia de los Grammys 2026 se realizará el 1 de febrero en la Crypto.com Arena de Los Ángeles.
The Recording Academy (o sea, la Academia de la Grabación) dio a conocer a los nominados al Grammy 2026, una enorme lista que sirve de brújula para que uno se dé vea qué tan valorado está lo que ha escuchado (y qué ha dejado de escuchar).
Chapelle Roan, The Cure, Sabrina Carpenter, Bad Bunny y Sam Smith son sólo algunos de los nombrados en la extensa lista de artistas nominados… y decimos extensa, porque lo es: 95 categorías que pueden checar enterita en la página oficial del evento, pero acá les dejamos algunas de las más importantes.
Album del Año
- Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS
- Justin Bieber – SWAG
- Sabrina Carpenter –Man’s Best Friend
- Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out
- Lady Gaga – MAYHEM
- Kendrick Lamar – GNX
- Leon Thomas – MUTT
- Tyler, The Creator –Chromakopia
Canción del Año
- Lady Gaga – “Abracadabra”
- Doechii – “Anxiety”
- ROSÉ & Bruno Mars – “ATP.”
- Bad Bunny – “DtMF”
- HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & REI AMI — “Golden” [From KPop Demon Hunters] Kendrick Lamar & SZA — “luther”
- Sabrina Carpenter – “Manchild”
- Billie Eilish – “Wild Flower”
Grabación del Año
- Bad Bunny – “DtMF”
- Sabrina Carpenter – “Manchild”
- Doechii – “Anxiety”
- Billie Eilish – “WILDFLOWER”
- Lady Gaga – “Abracadabra”
- Kendrick Lamar & SZA — “luther”
- Chapell Roan – “The Subway”
- ROSÉ & Bruno Mars – “ATP.”
Mejor Nuevo Artista
- Olivia Dean
- KATSEYE
- The Marias
- Addison Rae
- sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Mejor Interpretación Pop Solista
- “DAISIES” – Justin Bieber
- “Manchild” – Sabrina Carpenter
- “Disease” – Lady Gaga
- “The Subway” – Chappell Roan
- “Messy” – Lola Young
Ahora que ya fueron dado a conocer los nominados al Grammy 2026, comenzará un período de votación final. Este ciclo es relativamente corto (de acuerdo con Los Angeles Times será del 12 de diciembre al 5 de enero). Así se tendrán a los ganadores que serán anunciados en la ceremonia de febrero.
Mejor álbum vocal pop
- SWAG – Justin Bieber
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
- Something Beautiful – Miley Cyrus
- MAYHEM – Lady Gaga
- I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims
Mejor Album Dance/Electrónico
- No Cap – Disclosure & Anderson .Paak
- Victory Lap – Fred again.., Skepta, & PlaqueBoyMax
- SPACE INVADER – KAYTRANADA
- VOLTAGE – Skrillex
- End Of Summer – Tame Impala
Mejor interpretación de rock
- U Should Not Be Doing That – Amyl and The Sniffers
- The Emptiness Machine – Linkin Park
- NEVER ENOUGH – Turnstile
- Mirtazapine – Hayley Williams
- Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning – YUNGBLUD
Mejor Interpretación Metal
- Night Terror – Dream Theater
- Lachryma – Ghost
- Emergence – Sleep Token
- Soft Spine – Spiritbox
- BIRDS – Turnstile
Mejor Canción Rock
- “As Alive As You Need Me To Be” Trent Reznor & Atticus Ross (Nine Inch Nails)
- “Caramel” – Vessel1 & Vessel2 (Sleep Token)
- “Glum” – Daniel James & Hayley Williams (Hayley Williams)
- NEVER ENOUGH – Fang, Lyons, McCrory, Mills & Yates (Turnstile)
- “Zombie” – Harrison y Schwartz (YUNGBLUD)
Mejor Album Rock
- private music – Deftones
- I quit – HAIM
- From Zero – Linkin Park
- NEVER ENOUGH – Turnstile
- Idols – YUNGBLUD
Mejor Interpretación de Música Alternativa
- “Everything Is Peaceful Love” – Bon Iver
- “Alone” – The Cure
- “SEEIN’ STARS” – Turnstile
- “mangetout” – Wet Leg
- “Parachute” – Hayley Williams
Mejor Album Música Alternativa
- SABLE, fABLE – Bon Iver
- Songs Of A Lost World – The Cure
- DON’T TAP THE GLASS – Tyler, The Creator
- moisturizer – Wet Leg
- Ego Death At A Bachelorette Party – Hayley Williams
La ceremonia de los GRAMMY 2026 se celebrará el domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, con transmisión en vivo por la cadena CBS y en directo y bajo demanda por Paramount+.