Lewis Capaldi vivió momentos difíciles sobre el escenario de Glastonbury 2023, momentos que logró superar gracias al enorme gesto del público. El cantante perdió la voz y sufrió tics producto del Síndrome de Tourette que le fue diagnosticado, pero su presentación terminó siendo un éxito.

Y es que sus fans respondieron al momento que vivía cantando todas y cada una de sus canciones. En lugar de que el show de Lewis Capaldi en el festival Glastonbury 2023 diera la nota por terminar mal, se convirtió en un momento muy emotivo.

Lewis Capaldi en Glastonbury 2023 / Foto: Getty

Lewis Capaldi no pudo terminar su presentación en Glastonbury 2023 y sus fans lo ayudaron

Fue durante la quinta canción de su set cuando Lewis Capaldi comenzó a presentar síntomas comunes del Síndrome de Tourette que le diagnosticaron en 2022. Perdió la voz y se presentaron algunos tics involuntarios en pleno escenario.

Lo dicho, pudo haber sido un momento terrible en pleno festival de Glastonbury, pero resultó todo lo contrario. El público de inmediato entendió lo que sucedia y comenzaron a corear la rola de Lewis Capaldi a todo pulmón y así sucedió con el resto de la presentación.

Lewis Capaldi en Glastonbury 2023 / Foto: Getty

Los videos del emotivo acompañamiento que hizo la gente no tardaron en viralizarse. “¿Qué haces cuando tu cuerpo te dice basta? ¿Qué haces cuando además eres Lewis Capaldi y estás actuando ante miles de personas, en el festival de Glastonbury?“, escribió por ejemplo @UnSrdeBarcelona en un hilo muy chido al respecto.

¿Qué haces cuando la ansiedad y el síndrome de Tourette se adueñan de tu cuerpo y tu voz se rompe a la 5a canción? ¿Qué haces, cuando ves que todo empieza a acabarse? ¿Que tu camino musical es incierto? Pues te dejas llevar. Comunión con tu gente, lo suelen llamar. Gente que, si caes, te recoge…“

Lewis Capaldi sufre del síndrome de Tourette, diagnosticado en 2022.

Esto es en Glastonbury. El público lo ayuda durante el concierto.

Emociona verlo.

Lewis Capaldi venía de un descanso y se tomará otras semanas

Un par de semanas antes de presentarse en el festival Glastonbury 2023 este 24 de junio, Lewis Capaldi informó en sus redes sociales que se tomaría un descanso fuera de los escenarios. Compartió que necesitaba un tiempo para recuperarse tanto física como mentalmente.

Lewis Capaldi en Glastonbury 2023 / Foto: Getty

Y sí, al final de su emotiva presentación con ayuda del público en Worthy Farm, anunció que tendrá que tomarse al menos otras dos semanas para volver a los escenarios.

“Tenía miedo, pero realmente me hicieron sentir a gusto. Quería volver y estar en Glastonbury porque es increíble. Realmente lo siento. Me tomaré otro pequeño descanso en las próximas semanas, por lo que probablemente no me verán mucho durante el resto del año”, expresó Capaldi al público según retoma La Voz.

Lewis Capaldi en Glastonbury 2023 / Foto: Getty

Algo similar a lo ocurrido en el festival Glastonbury 2023 (que igual nos regaló un momento rifado con los Foo Fighters) también sucedió en febrero. Lewis vivió una crisis por el Síndrome de Tourette en un concierto en Frankfurt mientras cantaba Someone to Loved y de igual forma el público terminó la rola.