Conoce a Freya Ridings, la increíble voz del pop británico que impactó a Tears for Fears y Lewis Capaldi

Para nadie es un secreto que el Reino Unido ha aportado muchísimo a la música. De este país surgieron un montón de bandas y artistas que cambiaron por completo la historia. Pero sin duda, una de las cosas que sobresalen de aquel país son sus impresionantes cantantes y en la actualidad siguen apareciendo grandes voces británicas, y entre ellas podemos incluir a Freya Ridings.

Es probable que no les suene el nombre de esta artista, pero ya lleva un buen rato haciendo cosas muy rifadas. A lo largo de su carrera ha tocado en festivales importantísimos como Glastonbury, ha sido telonera de artistas como Tears for Fears y Lewis Capaldi, e incluso se dio el lujo de cancelarle al mismísimo Rey Carlos III… aquí les platicamos sobre Freya Ridings, una cantante que les volará la cabeza.

Freya Ridings tocando en el festival Tempelhof Sounds de Alemania/Foto: Getty Images

¿Quién es Freya Ridings?

Freya Ridings nació el 18 de abril de 1994 en Londres, Reino Unido. Esta joven cantautora creció en Palmers Green, ya que es hija del actor y músico británico Richard Ridings, y aprendió guitarra viéndolo tocar. Asistió a la escuela St Christopher en Letchworth, aunque durante su adolescencia entró a la escuela BRIT, donde pulió sus habilidades para cantar y escribir canciones.

El 5 de mayo de 2017, Freya Ridings lanzó su sencillo debut, “Blackout”, una emotiva balada con la que capturó la atención tanto de disqueras como de medios especializados gracias a su espectacular voz. Más adelante estrenó un espectacular cover de “Maps” de los Yeah Yeah Yeahs que causó más expectativa por su primer álbum de estudio.

Freya Ridings lanzó su primer disco (en vivo) y le abrió a grandes artistas

Después de presentar otros singles como “Lost Without You” –que alcanzó el puesto número 9 en la lista de popularidad británica y apareció en el reality show Love Island–, Freya Ridings sorprendió a todos lanzando su álbum debut, Live at St Pancras Old Church, que contra todo pronóstico y como el nombre indica, es un disco que grabó completamente en vivo y en el que podemos escuchar la magia de sus shows en vivo.

Para 2018, Freya Ridings se lanzó en su primera gira como artista principal en el Reino Unido, aunque también fue telonera de artistas del tamaño de Tears for Fears, Tash Sultana y Lewis Capaldi. Mientras andaba de tour, la cantautora británica estrenó varios sencillos de su álbum debut, como “Ultraviolet”, que la ayudó a ganar más público en su país natal.

Freya Ridings colaboró con Greg Kurstin y ya hasta tocó en Glastonbury

El 30 de marzo de 2018, Freya Ridings lanzó su segundo álbum en vivo, Live at Omeara, aunque como podrán darse cuenta, el talento de esta joven no descansa. Lo decimos porque ese mismo año estrenó el EP You Mean the World to Me, el cual promocionó con la rola homónima que contó con la producción del mismísimo Greg Kurstin (quien ha trabajado con Paul McCartney, Adele, Foo Fighters, Gorillaz, Harry Styles y más).

Por esa misma época, Freya Ridings anunció su álbum debut homónimo, un disco que habla sobre la soledad y que vio la luz el 19 de julio de 2019. La cantautora británica promocionó este material con rolas como “Castles”, “Love is Fire” y “Unconditional”, que le valieron entrar en la lista de los nueve álbumes más esperados de ese año de la estación Smooth Radio.

A mediados de 2019, Freya Ridings tuvo una de las oportunidades más importantes de toda su carrera: presentarse en el escenario John Peel de ni más ni menos que Glastonbury. Y la historia de cómo llegó a este legendario escenario es muy curiosa, pues la incluyeron dentro del cartel de aquel año luego de que el fundador del festival, Michael Eavis, se lanzó personalmente a uno de sus shows y lo impactó con su talento.

Freya Rigings regresó en 2023 con nuevo disco y ganas de comerse al mundo

Por si esto no fuera suficiente, Freya Ridings arrancó el 2020 aventándose su primera gira por Australia, dando conciertos en ciudades como Sydney y Melbourne. Sin embargo, cuando el coronavirus se convirtió en pandemia, la artista del Reino Unido casi casi desapareció y no sacó música nueva durante un buen rato.

Tres años después de aquellas presentaciones, Freya Ridings hizo su regreso triunfal con la rola “Weekends”. Luego de lanzar varios singles rifados como “Face in the Crowd”, “Can I Jump?, “Perfect” y “I Feel Love”, el 28 de abril de 2023 por fin llegó su esperado segundo álbum, Blood Orange, donde demuestra la evolución en su sonido y con el que busca conquistar a todo el mundo.

Curiosamente, Freya Ridings era una de las artistas que estarían presentes en la coronación del Rey Carlos III. Pero así como otras leyendas de la música británica, canceló su presentación en este evento tan importante en el Reino Unido. Pero de lo que estamos seguros es que en 2023, dará el salto internacional que tanto se merece esta talentosa cantante.

¿Qué es lo que hace especial a Freya Ridings?

Desde tiempos inmemorables, la música británica nos ha regalado voces impresionantes que nos ponen la piel chinita tan solo de escucharlas. Ejemplos hay muchos, pero sin duda, en la actualidad, Freya Ridings forma parte de esta lista porque es una cantante espectacular que logra transmitir un montón de sentimiento y llevarte hacia su mundo.

Al inicio, sus rolas estaban más cargadas hacia las baladas, lo cual hace sentido, porque es en este estilo donde sobresale su voz. Pero con el paso de los años, Freya Ridings evolucionó para entrarle a un pop más dance donde explota su forma de cantar, solo que ahora llega hasta las pistas de baile.

Su vibra tan intima y personal de componer canciones también es uno de los puntos más valiosos de Freya Ridings, pues a través de ella nos habla de situaciones cotidianas a las que cualquiera nos hemos enfrentado en la vida, desde la soledad y el vacío de existencia hasta sentir que no cabes de felicidad y amor.

Si a ustedes les gustan esas voces poderosas que logran cautivarte y emocionarte por completo, tienen qué darle una oportunidad al proyecto de Freya Ridings, porque sin duda los va a sorprender y atrapar con su propuesta. Anoten muy bien su nombre, porque pronto se convertirá en una estrella internacional.