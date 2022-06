Todo fanático de Oasis lo sabe y en realidad, no es como que sea un misterio de la vida: Noel Gallagher era el compositor y letrista principal de la legendaria banda de britpop.

Regularmente, todo lo que el guitarrista escribía se convertía en un éxito casi instantáneo y el grupo navegó con esa dinámica de trabajo por años. Entonces,¿por qué hubieran tenido que cambiar de formas? No lo tendrían razón… o no al menos hasta que se descubrió el potencial de Liam Gallagher también para hacer hits. Y sí: aunque no fue la primera que hizo, “Songbird” es el ejemplo de ello.

El éxito de una banda, claro esta, es el resultado del esfuerzo en conjunto de sus integrantes. Por supuesto, Oasis no es la excepción a la regla… pero es justo decir que sin Noel Gallagher quizá no hablaríamos del grupo de la misma forma en que lo hacemos hoy en día.

Basta con recordar los inicios de la agrupación, allá a comienzos de los 90, justo cuando se llamaban Rain y Liam había sido el primero de los Gallagher en unirse al grupo. Por su lado, Noel hacia experiencia como roadie/miembro del staff de Inspiral Carpets.

Rain tenía potencial, pero algo faltaba… y esa pieza era Noel. El mayor de los hermanos aceptó la invitación a unirse, siempre y cuando se le diera total control creativo de las canciones, pidiendo además que hubiera compromiso por los demás miembros para alcanzar el éxito.

Vino una demo, el contrato, el exitoso debut de 1994 con Definitely Maybe y varios discos más que encumbraron a la ahora llamada Oasis como una de las bandas más emblemáticas de su época. Como quien dice, el tiempo le dio la razón a Noel Gallagher sobre la idea de que él debería componer esencialmente todas las canciones.

Pero eso no significaba que su hermano menor, Liam, no tuviera la capacidad para hacerlo.

Tuvieron que pasar cuatro álbumes en total para que Liam Gallagher pudiera tener créditos como escritor en una canción. El tema fue “Little James”, un track que pasó sin pena ni gloria en el tampoco memorable Standing on the Shoulder of Giants del 2000.

Pero la cosa cambiaría en el siguiente disco, el un poco mejor recibido Heathen Chemistry. En este material, Liam volvió a tener un crédito como compositor principal y único de “Songbird”, que dicho sea de paso fue de las canciones más queridas del material discográfico.

Composición sencilla de poco más de 2 minutos donde predomina una guitarra acústica, la voz de Liam Gallagher y el encanto de una letra melosa que, según dice diversas fuentes, le escribió a su entonces novia Nicole Appleton del grupo All Saints.

“Me gustan las cosas hermosas… No todo es oscuro en el ‘mundo de Liam’. Me quito las sombras de vez en cuando, miro el mundo y veo algunas cosas bonitas”, dijo Liam sobre la canción en alguna ocasión. Y vaya que andaba enamorado… pero esta canción muestra su cualidad de ser directo con lo que quiere decir.

“Gonna write a song so she can see

Give her all the love she gives to me

Talk of better days that have yet to come

I never felt this love from anyone”

Al Español:

“Escribiré una canción y ella podrá ver

Darle todo el amor que ella me da

Hablar de los mejores días que están por venir…

Nunca sentí este amor por alguien