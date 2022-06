Sin duda, Oasis es una de las bandas que marcaron los 90. No importa si los amas o los odias, la gran mayoría estará de acuerdo con que fueron muy importantes para el rock de la época y sobre todo para el britpop. Lo que hicieron tanto Noel como Liam Gallagher y compañía durante todo el tiempo que estuvieron juntos marcó a un montón de generación, aunque ya sabemos cómo terminó su historia.

Para nadie es un secreto la bronca que traen los hermanos Gallagher a raíz de la separación de la agrupación de Manchester. Desde aquel lejano 2008, ambos se han tirado hasta por debajo de las piedras, pero lo importante es que no dejaron de hacer música. Noel formó los High Flying Birds, mientras que Liam hizo lo propio con Beady Eye y ahora como solista. Pero a pesar de que los dos saquen rolas por su cuenta, no pueden escapar de su pasado.

¿Cómo está eso de que Liam Gallagher debe pagarle a Noel por cantar las rolas de Oasis?

Es normal que en sus presentaciones, tanto Liam Gallagher como Noel toquen rolas de Oasis. Por supuesto que no es queja, porque es lo más cerca que muchos estarán de escuchar sus grandes clásicos en vivo y a todo color –aunque se vea muy complicada una reunión entre los dos–. Sin embargo, ni siquiera en esto se pueden salvar de la polémica (justo como cuando estaban en sus mejores años).

¿Por qué lo decimos? Bueno, pues aunque no lo crean, el menor de los Gallagher tiene que pagarle a su hermano por cantar en sus conciertos las canciones que ambos hicieron famosas y que marcaron a miles de personas en todo el mundo. Y quizá se estén preguntando por qué o cuál es la razón para que deba darle una buena cantidad de libras esterlinas por interpretar estos temazos. Pero no se preocupen, que la explicación es mucho más sencilla de lo que creen.

Los clásicos de la banda los compuso el mayor de los Gallagher

Para esto hay que hacer memoria. A pesar de que muchas veces, Liam Gallagher era la cara de Oasis (obvio, porque él era el vocalista y frontman), la realidad es que Noel era la mente maestra detrás de la música de la banda. Por supuesto que el cantante también escribió varios temas como “Little James”, “Born on a Different Cloud”, “Better Man”, “Songbird”, “The Importance of Being Idle”, “The Meaning of Soul”, “Guess God Thinks I’m Abel”, “Pass Me Down the Wine”, “I’m Outta Time”, “Ain’t Got Nothin'” o “I Believe In All”. Sin embargo, la mayoría de las rolas que todo el mundo conoce de la banda son autoría de Noel Gallagher, tanto la música como las letras.

Y claro, a pesar de que las rolas que escribió Liam en la agrupación son increíbles, la realidad es que todo el mundo quiere escuchar “Wonderwall”, “Champagne Supernova”, “Live Forever”, “Supersonic”, “Cigarettes & Alcohol” y muchas más. Es por eso que –a pesar del enorme coraje que seguramente le da– tiene que darle una lana a Noel por tocar estas rolas en todos sus conciertos, pues básicamente está haciendo covers.

Ahí les va la explicación de este tema

Las versiones de canciones que hacen otros artistas que no son los autores de dichos temas, siempre se manejan con el pago de derechos de autor y por supuesto que entre los hermanos no iba a ser distinto. Liam Gallagher debe cubrir una cuota para poder aventarse los temazos de Oasis en vivo o en grabaciones.

Esto se rige bajo el PRS (Performing Right Society por sus siglas en inglés), una licencia en el Reino Unido que tiene que tener cada artista donde dejan claro las rolas que interpretaron y gracias a este, los dueños de las composiciones están enterados y reciben las libras que cubrió el artista que lo covereó, justo como el caso de Noel y Liam.

Noel ha molestado a su hermano menor por este tema

Al respecto, Noel Gallagher ha bromeado (¿o no?) en un par de ocasiones. Para que chequen el dato, en una entrevista que dio para Mojo en 2018, declaró que: “Cuando (Liam) encabeza Finsbury Park, estoy sentado aquí viendo el partido del día y recibiendo un cheque de PRS para que él pueda tocar mis canciones. Pero en lugar de hacerlo feliz, lo ha hecho aún pero, lo ha hecho que estén aún más enojado”. Hasta con eso puede seguir molestándolo, jiar jiar jiar.

Así que como verán, en efecto, Liam Gallagher debe darle una lana a su hermano por echarse las rolas de Oasis en sus conciertos en solitario. No sabemos exactamente cuántas sean las libras que tenga que depositarle, pero al menos de nuestro lado estamos agradecidos, porque es la única forma que tenemos que escuchar estos clásicos en vivo.