Decía un tuitazo random que el show de Liam Gallagher en el Corona Capital 2022 estaba como para renacer (en el buen sentido de la palabra, eh). Y aún dentro de lo exagerado que eso pueda sonar, es un muy buen ejemplo para definir las sensaciones que el británico desencadenó con su presentación en el festival de la CDMX.

Luego de una tarde-noche en la que una leve lluvia se dejó caer durante diferentes ratos, llegó el momento de ver a uno de los meros meros del britpop. Ya se imaginarán que hubo un poquito de nostalgia (de la buena) en este concierto.

Liam Gallagher en el CC2022. Foto: Lulú Urdapilleta/OCESA.

Esta noche, Liam Gallagher fue una estrella de rock (bueno, lo es siempre)

La pasión que Liam Gallagher siente por el fútbol es casi comparable con su amor por la música. ¿Y por qué no tener un poco de ambos mundos a la hora de tocar? El compositor le mete emoción a su presentación antes de subir al escenario con unos cánticos de porra pambolera que despiertan la euforia de la gente.

Y seguidito, para hacer su entrada estelar, reproduce al fondo “Fucking In The Bushes” de Oasis (que muchos recordarán por formar parte de la banda sonora de la película Snatch). Con esa mirada seria que le caracteriza, nos trae el primer trancazo de la noche con “Morning Glory”, ahí nomás para que se sienta la vibra noventera del britpop sin reservas.

Liam Gallagher en el CC2022. Foto: Stephania Carmona.

Liam Gallagher es un tipo de pocas palabras. Y la verdad es que tampoco hace falta que dé tanto discurso entre rolas cuando lo que importa es la música. Un “¿cómo están?” es suficiente para que enseguida se destapé con otro temazo del calibre de “Rock N’ Roll Star”, que le queda como anillo al dedo desde siempre.

No todo fue brillo con esta canción pues hubo un pequeño inconveniente con el audio, pero se arregló sobre la marcha de la rola. Tan prendido estaba el ambiente que ni ese pequeño pero notorio desliz rompió la atmósfera.

Liam Gallagher en el CC2022. Foto: Stephania Carmona.

Valió la pena la espera para su regreso a México

“Ha pasado mucho tiempo…”, dijo Liam Gallagher refiriéndose al ratísimo que tenía sin venir. Y la gente en el público le daba la razón de las maneras más chuscas posibles. Algún fan por ahí a lo lejos gritó “pues sí, 14 años nomás, güey” recordando de forma irónica cuando vino en 2008 con Oasis. Pero bueeeno, por fin vino a darnos un show de esos para el recuerdo.

“Quiero verlos, bastardos locos…”, dice Liam ya más entrado en calor y con ganas de echar un poquito más de cotorreo. De pronto, un riff distorsionado suena abriendo paso para “Everything’s Electric”, esa rolita espectacular que compuso recientemente con el mismísimo Dave Grohl.

La siguiente tanda de tres temas fue de lleno para recordar un poco más de Oasis. “Stand By Me”, “Roll With It” y “Slide Away” sonaron recio, haciendo que las chelas volaran por todas partes. Por supuesto, no podían faltar algunas banderas de la legendaria banda de britpop ondeándose por ahí, dejando bien claro que la esperanza de una posible reunión no muere (soñar no cuesta nada, ¿ok?).

Liam Gallagher en el CC2022. Foto: Stephania Carmona.

También puedes leer: “Songbird”, la melosa rola que demostró que Liam Gallagher debía escribir más en Oasis

Liam Gallagher y un clásico con dedicatoria a México

Tras las poderosas interpretaciones de “More Power”, “Diamond in the Dark”, “The River”, “Once” y “Some Might Say”, Liam se volvió a dirigir hacia el público, a su manera seria pero más animado ahora. Quizá no se le notaba en la cara, pero estaba claro que sentía una vibra especial con sus fans mexas.

Cuando pidió más ruido de la gente, Gallagher soltó otro bombazo con “Wonderwall”. Podrá ser una canción ‘choteada’ hasta el cansancio, pero no deja de ser emocionante en directo. Y más cuando es su cantante original quien te deja entonar el coro junto a un montón de personas que ama el tema tanto como uno mismo.

Foto: Lulú Urdapilleta/OCESA.

Pues bien, fue una noche increíble de la mano de Liam Gallagher. Decir que fue la mejor ya es un rollo subjetivo, pero no queda la duda que su presentación quedará enmarcada como una de las mejores en la historia del Corona Capital.

“Es obvio que los amo….”, dijo Liam para luego tocar “Live Forever”, dedicada a México y a Paraguay (donde canceló un show reciente). ¿Otra poquita de nostalgia noventera? “Champagne Supernova” iba a ser el cierre y aunque ya se le había acabado el tiempo como lo indicaba el horario oficial del festival, el ‘chico malo del britpop’ volvió al escenario para echarse “Cigarettes & Alcohol”.

Tremendo show por donde se le vea.

Setlist

1. Morning Glory

2. Rock ‘n’ Roll Star

3. Wall of Glass

4. Everything’s Electric

5. Stand by Me

6. Roll It Over

7. Slide Away

8. More Power

9. Diamond in the Dark

10. The River

11. Once

12. Some Might Say

13. Wonderwall

Encores:

14. Live Forever

15. Champagne Supernova

16. Cigarettes & Alcohol