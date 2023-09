Lo que necesitas saber: Estamos a nada del arranque del festival Life is Beautiful y por si no pueden lanzarse a Las Vegas, acá les contamos dónde podrán ver en vivo los mejores actos.

No cabe duda que este año, la conciertiza y festivaliza a nivel mundial ha estado dura. Prácticamente en cualquier rincón del planeta se están organizando grandes eventos con bandas y artistas espectaculares. Y de plano, en esa lista está el Life is Beautiful, que regresa este 2023 con un lineup de verdadero lujo.

Desde hace un buen rato, este festival de Las Vegas se convirtió en uno de los más importantes de Estados Unidos, donde reúnen a nombres consolidados de la industria musical con artistas en ascenso y propuestas completamente nuevas que tienen mucho futuro. Por supuesto que este año, no bajaron la calidad y armaron un cartelazo para festejar como se debe su décimo aniversario.

Foster The People en el festival Life Is Beautiful/Foto: Getty Images

El Life is Beautiful regresa este 2023 para festejar sus 10 años de vida

Para que se den una idea de cómo está la cosa, en el Life is Beautiful 2023 tendremos las presentaciones de puros rifados del tamaño de The Killers, Kendrick Lamar, Odesza Yeah Yeah Yeahs, Flume, The 1975, Madeon, Khalid, Nelly, Kim Petras y muchos más… de plano tiraron la cabeza por la ventana para armar una edición inolvidable.

Así que como verán, del 22 al 24 de septiembre está todo puesto para la fiestota que se organizará en el centro de Las Vegas con este festivalazo. Ahora bien, probablemente tengamos lectores que pudieron armar sus boletos para viajar y vivir esta experiencia única, pero también estamos conscientes de que no todos cuentan con la posibilidad de lanzarse al Life is Beautiful (los entendemos a la perfección).

El cartel del Life is Beautiful 2023 tiene una selección de bandas y artistas espectaculares/Foto vía Facebook del festival

Amazon Music transmitirá (desde Las Vegas) las mejores presentaciones del festival

Si ustedes –como nosotros– se quedaron con las ganas de ir al Life is Beautifu, 2023, les tenemos excelentes noticias, porque no necesitan subirse a un avión para ser parte del festival y seguir lo que ocurre en vivo y a todo color… así como lo leen, no estamos alucinando ni muchos menos inventando nada. Podrán checar desde Las Vegas las presentaciones de todo este cartelazo, casi casi como si estuvieran frente al escenario.

Resulta que Amazon Music se pondrá las pilas transmitiendo todo lo que suceda durante el fin de semana del festival. ¿Y esto que significa? Bueno, pues que tendrán chance de ver desde sus casas las presentaciones de los headliners (The Killers, Kendrick Lamar y Odesza) junto con las actuaciones de The 1975, Flume, Yeah Yeah Yeahs, Kim Petras y muchos más.

¿Y dónde podrán checar los shows de los mejores actos del Life is Beautiful? Bueno, pues habrá dos opciones. La primera es que los chequen del 22 al 24 de septiembre través de Amazon Prime Video y la otra en el canal de Twitch de Amazon Music. En ambos lados, la transmisión arrancará a las 6:00 PM (hora del centro de México), así que anoten muy bien el horario porque no queremos que se lo pierdan.

¿Están listos para seguir las actividades del Life is Beautiful 2023 a través de Amazon Music?/Foto: Cortesía

¿Qué tal? ¿Están listos para ver todos los actos que tiene para nosotros el festival Life is Beautiful 2023? Definitivamente, es uno de los mejores eventos con los que cerraremos el año y de plano, no se pueden perder las presentaciones de estos grandes artistas.

Te puede interesar