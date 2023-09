Lo que necesitas saber: Un programa de talentos en Polonia está siendo señalado por unas controversiales imitaciones de artistas afrodescendientes. Esto sabemos.

El término ‘blackface’ se utiliza para señalar una práctica en la que las personas blancas que se caracterizan como afrodescendientes utilizando principalmente maquillaje. Debido al antecedente racista de esta práctica, los señalamientos no se hacen esperar cuando surge un caso de este tipo… Tal como sucedió recientemente con una imitación de Kendrick Lamar en Polonia.

Hace poco, el programa Twoja Twarz Brzmi Znajomo, que es una de las tantas versiones del concurso Tu cara me suena de España, se vio envuelto en una polémica debido a que dos concursantes personificaron al rapero y a la cantante en capítulos recientes. Y pues ya andan investigando a la producción por esta situación.

Kendrick Lamar. Foto: Getty.

La imitación de Kendrick Lamar en Polonia que está causando controversia

Todo sucedió en los recientes capítulos del concurso polaco –que en México también tuvo su versión como Soy tu doble– cuando el cantante Kuba Szmajkowski salió al escenario a interpretar la canción “Humble”. El problema es que este sujeto hizo su caracterización pintándose la cara.

Además, Szmajkowski utilizó una palabra despectiva con N en su imitación de Kendrick Lamar. Y aunque esa palabra forma parte de la lírica de la canción original, no autocensuró ese término.

El show se basa en un concurso donde los participantes se caracterizan como artistas famosos. Y aquel que gane, se lleva una retribución económica importante. Sin embargo, ya ha habido diferentes controversias debido a este tipo de prácticas como la que sucedió con la imitación del rapero de Compton.

Kuba Szmajkowski interpretando a Kendrick Lamar en el programa polaco. Foto: Captura de YouTube/Endemol Shine Polonia.

También hubo un caso reciente de imitación de Beyoncé

Pero la imitación de Kendrick Lamar no fue la única que generó polémica. En otra ocasión reciente, la actriz Pola Gonciarza se caracterizó como Beyoncé de la misma manera en que lo hizo su colega del programa, esto para interpretar la canción “If I Were a Boy”.

Desde entonces, el programa y los actores implicados se ha enfrentado a una reacción bastante enérgica por parte de los fans de ambos artistas, quienes de hecho recientemente compartieron escenario en la gira de la ex Destiny’s Child.

De acuerdo The Guardian, esta no es la primera vez que el programa incurre en prácticas. En 2021, por ejemplo, un concursante llamado Tomasz Ciachorowski interpretó a Kanye West con la canción “Stronger”, y en ocasiones pasadas otros participantes han hecho performances de artistas como Tina Turner, Missy Elliot o Stevie Wonder.

La producción responde

A raíz de la imitación de Kendrick Lamar y la de Beyoncé, la compañía Banijay (a quienes pertenece Endemol Shine Polonia, productores del show), ofreció un comunicado donde mencionan que investigarán el asunto.

“Banijay condena la ejecución local de Your Face Sounds Familiar por parte de Endemol Shine Polonia, que contradice los valores globales de nuestro grupo”, dijo un portavoz a The Guardian. La compañía menciona que se tomarán medidas luego analizar el caso.

A pesar de ello, se ha hablado de que muchos de los concursantes de Twoja Twarz Brzmi Znajomo suelen donar parte de sus premios e incentivos económicos. Por ejemplo, Kuba Szmajkowski, el imitador de Kendrick Lamar, habría donado 10 mil PLN (el término para la moneda polaca) a una organización benéfica contra el cáncer infantil.

Vaya caso más denso… ¿Y ustedes qué opinan sobre la imitación de Kendrick Lamar que causó toda esta controversia al grado que los tacharon de racistas? Veremos cómo se soluciona la situación.

