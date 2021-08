¿Por qué dios mío?, ¿es necesario recordarnos que ya estamos viejos? Hace casi 22 años, sí, 22 años, el mundo de la música fue atacado por el estruendoso sonido de una guitarra “nu metalera” a cargo de Wes Borland y las letras hip-hoperas del primer disco de Limp Bizkit, Three Dollar Bill, Yall$.

Época dorada en la cual todos usaban pantaloncillos cortos, camisas que parecían sábanas y por supuesto, la gorra icónica de los Yankees hacia atrás… aunque esta moda realmente se detonó cuando Fred Durst y compañía le dieron al mundo el Significant Other, vaya discazo… (¿Kevin Smith se quedó atorado en esa época?)

¿Se acuerdan de esos mágicos momentos cuando el líder de la banda tuvo su romance fugaz con Britney Spears, o cuando cantó con Christina Aguilera en unos… y qué decir de su pelea a muerte con Slipknot… pero uno de los elementos que caracterizó a Limp Bizkit por años, fue su guitarrista, Wes Borland.

En 2001 dejó a la banda pero regresaría en 2004, dejando de lado a su fugaz guitarrista Mike Smith, trayendo de vuelta sus alocados disfraces. Se sabe que durante muchos años han habido varios dimes y diretes entre Durst y el guitarrista, pero para hacerles el cuento corto, después de dejar a la banda de Marilyn Manson y después de un intento fallido por participar con From First to Last… fue hasta el 2009 en el que la banda original tuvo su esperado reencuentro (ahora sí), esto después de un receso que la banda se tomó en el 2006.

14 de los mejores disfraces de Wes Borland al frente de Limp Bizkit