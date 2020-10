¡Mucho rap! Así sonaba “In The End” de Linkin Park hace 21 años

Un 24 de octubre del 2000, Linkin Park irrumpió en la escena musical mundial con su disco debut Hybrid Theory. Con su influencia llena de melodías electrónicas y hip-hop, este material redefinió por completo al estilo nu-metal/metal alternativo que dominó las listas de rock hacia finales de los 90 y principios del nuevo milenio.

El álbum está por cumplir 20 años y, aún después de tanto tiempo, es casi imposible olvidar que dentro de él se encuentra el himno por excelencia de la banda: “In The End”. Ahora, previo al lanzamiento de un box set especial de aniversario, el grupo comparte un nostálgico demo de aquella canción que sin duda marcó a una generación.

También puedes leer: Recordamos el último concierto de Chester Bennington con Linkin Park

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

“In The End” sonaba muy diferente

El demo recién mostrado tiene varios aspectos interesantes que muestran la evolución del track previo a su versión final. Los versos rapeados de Mike Shinoda eran totalmente diferentes y las armonizaciones de Chester Bennington ofrecen frases distintas al tradicional “in the end” que conocemos de la canción original.

Sobre la producción -y tomando en cuenta que se trata de un demo-, destaca la batería totalmente sintetizada y elaborada con elementos electrónicos a lo largo de toda la pista, dejando un poco de lado las partes de batería acústica de la versión del álbum. Las voces de Chester y Mike se oyen más ‘limpias’, sin efectos de posproducción. Échale oído al demo y escucharás lo que te decimos.

Ver en YouTube

Como te contamos anteriormente, el álbum debut de Linkin Park está por cumplir 20 años y con esta grabación originalmente realizada en 1999, la banda ofrece un avance de Hybrid Theory: 20th Anniversary Edition, un box-set de colección que incluirá canciones inéditas, artes visuales desconocidos, videos nunca antes vistos y todo tipo de rarezas que se lanzarán el próximo 9 de octubre.

También puedes leer: Bendita música: esta mujer le salvó la vida a una persona cantando una canción de Linkin Park

Qué vendrá en ‘Hybrid Theory: 20 th Anniversary Edition’

Warner Records se lucirá con este compilado de rarezas para los seguidores más aguerridos de Linkin Park. El box set edición Super Deluxe incluirá cinco discos compactos: el Hybrid Theory original, el disco de remixes Reanimation, B-side Rarities (12 pistas de lados B de Hybrid Theory), el disco Linkin Park Underground Rarities (18 rolas) y Forgotten Demos con 12 tracks nunca antes publicados.

También vendrán tres DVD con antiguos conciertos: Frat Party at the Pankake Festival (originalmente lanzado en 2002), Projekt Revolution 2002/The Sequel to the DVD With the Worst Name We’ve Ever Come Up With (una presentación inédita) y The Fillmore 2001/Rock AM Ring 2001.

Los vinilos no podían faltar, así que habrá tres material físicos con Hybrid Theory EP (primera vez que se lanza en este formato), el Hybrid Theory original y Reanimation. Otras rarezas que se incorporan son un cassette de dos pistas con diversos samples, un libro de 80 páginas con fotos y escritos inéditos de la banda, un póster de Chester Bennington y una tarjeta para descargar todo el audio en digital.

En un reciente video, Mike Shinoda armó unboxing de este material y se mostró sorprendido por todo el increíble contenido inédito que incluye. El músico recalcó que “Las cosas que la gente desenterró y descubrió en los áticos y cajas de fotos viejas, me volaron la cabeza. No podía creer que tuviéramos algunas de estas cosas… Es un set masivo“. Ahí lo tienes ¿estás listo para agrandar tu colección de Linkin Park?