Linkin Park anuncia la reedición del ‘Hybrid Theory’ con un demo inédito

Si creciste escuchando a las bandas de finales de los 90 y principios de los 2000 que le pegaban duro al rock alternativo, seguramente recuerdas a la perfección y con mucho cariño a Linkin Park. Ellos fueron de los pocos grupos que lograron mezclar bien y a la perfección un montón de géneros como el hip hop, el pop, el rap y hasta el metal, convirtiéndose en verdaderos estandartes del sonido del nuevo milenio.

A lo largo de su historia, Chester Bennington, Mike Shinoda, Brad Delson, Joe Hahn y Rob Bourbon estrenaron siete álbumes de estudio, y cada uno tenía su propia particularidad. Pero sin duda el más importante de todos y uno de los más queridos por todos los fans, fue el primer disco que lanzaron al mercado y que los catapultó a la fama, el grandioso Hybrid Theory.

¡Linkin Park festejará los 20 años de su álbum debut!

Y es que no lo decimos a la ligera, este disco fue una verdadera revolución cuando se estrenó el 24 de octubre de 2000. En aquel álbum, Linkin Park nos demostró de lo que eran capaces y para ello contaban con un montón de cartas fuertes de presentación, para que se den un quemón en este disco vienen rolas como “One Step Closer”, “Crawling”, “Points Of Authority”, “Papercut”, “Runaway” y por supuesto, “In The End”.

Ahora, a 20 años de la publicación oficial de este álbum y para celebrarlo, la banda estadounidense anunció que reeditará este discazo con un montón de rarezas, lados B y demás que los fans tanto aman, y que por supuesto nadie quiere dejar fuera de su colección. Y como sabemos que les interesa muchísimo saber qué es lo que viene, acá les contaremos a detalle todo el material que incluirán en esta versión del Hybrid Theory.

La banda anuncia esta reedición con un demo jamás escuchado

La versión súper deluxe del disco estará cargada de sorpresas. Para empezar tenemos cinco CD’s: el original Hybrid Theory; el álbum de remixes que lo acompaña, Reanimation; B-Side Rarities con 12 canciones previamente publicados en la época del álbum; LPU Rarities que tiene 18 rolas que sólo circulan por el club de fans de Linkin Park Underground (LPU), y Forgotten Demos con 12 temas inéditos.

Por si esto no fuera suficiente esto, vendrán tres discos de vinilo, tres DVD’s, incluyendo una copia directa del documental original de la banda Frat Party; una película más llamada The Sequel To The Worst Name We’ve Ever Come Up With; y material en vivo de los conciertos que dieron en 2001 en San Francisco y Alemania.

Ya para rematar, también vienen joyitas como un casete con el disco completo, un libro de 80 páginas con fotografías nunca antes vistas de la banda, una réplica del gafete de la gira de este álbum, una serie de litografías y un póster enorme de Chester Bennington. Así que como verán, vale la pena romper el cochinito y vender cualquier órgano si eres fan de Linkin Park.

Como muestra de lo que vendrá en este box set, también lanzaron el demo de “She Couldn’t”, una de las rolas que se quedaron fuera del disco y que quizá muchos ya hayan escuchado, pero no está demás tener esta versión oficial. La reedición del Hybrid Theory de Linkin Park llegará a nosotros el próximo 9 de octubre, y pueden preordenarlo justo por acá. Pero mientras esperamos a que llegue esa joya, escuchemos una de las rarezas: