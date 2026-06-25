Lo que necesitas saber:
En 2025, Lionel Richie realizó una exitosa serie de presentaciones. Recaudó más de 17.5 millones de dólares con sólo 25 shows en Europa y Las Vegas.
Hace unos días fue Rod Stewart quien preocupó a los fans, ahora Lionel Richiel. Pero, a diferencia de Stewart, quien acabó un concierto sentado, el intérprete de “Say You, Say Me” se sintió mal, salió del escenario y ya no regresó.
“Cuando te sientas mareado, siéntate”, habría dicho Lionel Richie
Lionel Richie suspendió por completo el show que realizaba en Grand Casino Arena de St. Paul. Según los reportes, apenas llevaba una hora de show cuando al interpretar “Dance on the Ceiling” tuvo que sentarse… ni siquiera pidió silla, sino que –según las imágenes del incidente– en cuanto se sintió mal se sentó en uno de los escalones del escenario.
De acuerdo con Billboard, Richie sólo agarró un poco de aire y trató de incorporarse. Sin embargo, acabó sentándose nuevamente. “Cuando te sientas mareado, siéntate”, habría dicho.
Todavía cantó una canción más: “Thre Times Lady” al piano; luego salió del escenario, anunciándose un intermedio no planificado, sin que los músicos abandonaran sus lugares. Se pensaba que no tardaría en reiniciarse el show, pero Lionel Richie jamás regresó y, así, acabó por suspenderse el concierto.
Próximos conciertos siguen en pie
“Lamentablemente, Lionel no se encuentra bien”, anunció el saxofonista Dino Soldo, luego de alrededor de 40 minutos de espera. “No podrá continuar. Habrá más información disponible”.
Lionel Richie acaba de cumplir 77 años el pasado 20 de junio. Este incidente ocurrió durante la gira que realiza por Estados Unidos con Earth, Wind and Fire como grupo abridor. Hasta el momento, la fecha que tiene programada para este 26 de junio sigue en pie.