And the winner is: La lista de ganadores en los premios Grammy 2024

Lo que necesitas saber: La temporada de premios sigue y en esta ocasión les dejamos la lista de ganadores en los premios Grammy 2024.

La temporada de premios aún no se termina y si bien en las últimas semanas hemos visto que se reconozca a lo mejor del cine y la televisión (como ocurrió en los Emmy y los Golden Globes), este domingo 4 de febrero llegó el turno de la música con los Grammy.

Este 2024 –y como lo hacen desde 1959– la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación reunió a varias estrellas de la música en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, para premiar a los artistas y trabajos musicales más destacados del último año.

Dua Lipa en los premios Grammy 2024. Foto: Getty Images

Este 4 de febrero se llevó a cabo la ceremonia 66 de los premios Grammy

Aunque desde las 5 de la tarde (hora de México) llegaron los artistas a la alfombra roja del evento, desde horas antes los Grammy comenzaron a confirmar a los primeros ganadores de varias categorías. Uno de ellos fue Peso Pluma, quien se llevó la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana con su disco ‘Génesis’.

Por otro lado, artistas como boygenius ganaron Mejor Álbum de Música Alternativa por ‘the record’ y otros como Kendrick Lamar, Lana del Rey y Arctic Monkeys se hicieron tendencia en redes sociales por haber perdido varias de las categorías en las que competían.

boygenius se llevaron varios premios Grammy este 2024. Foto: Getty Images

Acá la lista de ganadores de los premios Grammy 2024

Si bien por el momento ya hay varios ganadores, aún falta ver quiénes se llevan uno o varios premios Grammy esta noche. Sobre todo artistas como SZA, quien este año lidera las nominaciones de la ceremonia al conseguir nueve de ellas. ¿Será que varios premios la acompañarán a casa?

Para que no se les vaya ninguno, acá les dejamos la lista de los ganadores (en varias de las categorías principales) de los Grammy 2024:

Álbum del año:

Jon Batiste – World Music Radio

boygenius – the record

Miley Cyrus – Endless Summer Vacation

Lana Del Rey – Did you know there’s a tunnel under Ocean Blvd

Janelle Monáe – The Age of Pleasure

Olivia Rodrigo – GUTS

Taylor Swift – Midnights

SZA – SOS

Canción del año:

“A&W” – Lana Del Rey

“Anti-Hero” – Taylor Swift

“Butterfly” –

“Dance The Night” – Dua Lipa

“Flowers” – Miley Cyrus

“Kill Bill” – SZA

“What Was I Made For” – Billie Eilish

Grabación del Año:

Jon Batiste – “Worship”

boygenius – “Not Strong Enough”

Miley Cyrus – “Flowers”

Billie Eilish – “What Was I Made For?”

Victoria Monet – “On My Mama”

Olivia Rodrigo – “Vampire”

Taylor Swift – “Anti-Hero”

SZA – “Kill Bill”

Mejor Artista Nuevo:

Gracie Abrams

Fred Again

Ice Spice

Jelly Roll

Coco Jones

Noah Kahan

Victoria Monet

The War & Treaty

Mejor Álbum de Música Alternativa:

Arctic Monkeys – The Car

boygenius – The Record

Lana Del Rey – Did you know there’s a tunnel under Ocean Blvd

Gorillaz – Cracker Island

PJ Harvey – I Inside the Old Year Dying

Mejor interpretación de música alternativa:

Alvvays – Belinda Says

Arctic Monkeys – Body Paint

Boygenius – Cool About It

Lana Del Rey – A&W

Paramore – This Is Why

Mejor interpretación de rock:

Arctic Monkeys – “Sculptures of Anything Goes”

Black Pumas – “More Than a Love Song”

boygenius – “Not Strong Enough”

Foo Fighters – “Rescued”

Metallica – “Lux Æterna”

Mejor canción de Rock:

The Rolling Stones – “Angry”

Olivia Rodrigo – “Ballad of a Homeschool Girl”

Queens of the Stone Age – “Emotion Sickness”

boygenius – “Not Strong Enough”

Foo Fighters – “Rescued”

Mejor Álbum de Rock:

Foo Fighters – But Here We Are

Greta Van Fleet – Starcatcher

Metallica – 72 Seasons

Paramore – This Is Why

Queens of the Stone Age – …In Times New Roman

Mejor Álbum de R&B

“Girls Night Out”, Babyface

“What I Didn’t Tell You (Deluxe)”, Coco Jones

“Special Occasion”, Emily King

“JAGUAR II”, Victoria Monét

“CLEAR 2: SOFT LIFE EP”, Summer Walker

Mejor interpretación de metal:

Disturbed – “Bad Man”

Ghost – “Phantom of the Opera”

Metallica – “72 Seasons”

Slipknot – “Hive Mind”

Spiritbox – “Jaded”

Mejor interpretación pop solista:

“Flowers” – Miley Cyrus

“Paint The Town Red” – Doja Cat

“What Was I Made For” – Billie Eilish

“Vampire” – Olivia Rodrigo

“Anti-Hero” – Taylor Swift

Mejor interpretación de dúo o grupo pop solista:

“Thousand Miles” – The Kid Laroi

“Candy Necklace” – Lana Del Rey Feat. Jon Batiste

“Never Felt So Alone” – Labrinth

“Karma” – Taylor Swift Feat. Ice Spice

“Ghost In The Machine” – SZA Feat. Phoebe Bridgers

Mejor Álbum Vocal Pop:

Kelly Clarkson – Chemistry

Miley Cyrus – Endless Summer Vacation

Olivia Rodrigo – GUTS

Ed Sheeran – – (Subtract)

Taylor Swift – Midnights

Mejor grabación dance/electrónica:

Aphex Twin – “Blackbox Life Recorder 21F”

James Blake – “Loading”

Disclosure – “Higher Than Ever Before”

Romy & Fred again.. – “Strong”

Skrillex, Fred again.. & Flowdan – “Rumble”

Mejor Álbum Dance/Electrónico:

James Blake – Playing Robots Into Heaven

The Chemical Brothers – For That Beautiful Feeling

Fred again.. – Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022)

Kx5 – Kx5

Skrillex – Quest for Fire

Mejor Álbum de Rap:

Drake & 21 Savage – Her Loss

Killer Mike – Michael

Metro Boomin – Heroes & Villains

Nas – King’s Disease III

Travis Scott – Utopia

Mejor canción de rap:

Doja Cat – “Attention”

Nicki Minaj & Ice Spice ft. Aqua – “Barbie World”

Lil Uzi Vert – “Just Wanna Rock”

Drake & 21 Savage – “Rich Flex”

Killer Mike ft. André 3000, Future, and Eryn Allen Kane – “Scientists & Engineers”

Mejor interpretación de rap:

Baby Keem ft. Kendrick Lamar – “The Hillbillies”

Black Thought – “Love Letter”

Coi Leray – “Players”

Drake & 21 Savage – “Rich Flex”

Killer Mike ft. André 3000, Future, and Eryn Allen Kane – “Scientists & Engineers”

Mejor interpretación de rap melódico:

Burna Boy ft. 21 Savage – “Sittin’ on Top of the World”

Doja Cat – “Attention”

Drake & 21 Savage – “Spin Bout U”

Lil Durk ft. J. Cole – “All My Life”

SZA – “LOW

Mejor Video Musical de Formato Largo

“I’m Only Sleeping” (The Beatles)

“In Your Love” (Tyler Childers)

“What Was I Made For?” (Billie Eilish)

“Count Me Out” (Kendrick Lamar)

“Rush” (Troye Sivan)

Mejor video musical de formato largo

“Moonage Daydream” (David Bowie)

“How I’m Feeling Now” (Lewis Capaldi)

“Live From Paris, the Big Steppers Tour” (Kendrick Lamar)

“I Am Everything” (Little Richard)

“Dear Mama” (Tupac Shakur)

Mejor Álbum de Música Urbana:

Rauw Alejandro – Saturno

Karol G – Mañana Será Bonito

Tainy – Data

Mejor Álbum Country:

Kelsea Ballerini – Rolling Up the Welcome Mat

Brothers Osborne – Brothers Osborne

Zach Bryan – Zach Bryan

Tyler Childers – Rustin’ In the Rain

Lainey Wilson – Bell Bottom Country

Mejor interpretación pop country solista:

Tyler Childers – “In Your Love”

Brandy Clark – “Buried”

Luke Combs – “Fast Car”

Dolly Parton – “The Last Thing On My Mind”

Chris Stapleton – “White Horse”

Mejor banda sonora para medios visuales:

Barbie

Black Panther: Wakanda Forever

The Fabelmans

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Oppenheimer

Mejor canción para medios visuales:

“Barbie World” – Nicki Minaj & Ice Spice

“Dance The Night” – Dua Lipa

“I’m Just Ken” – Ryan Gosling

“Lift Me Up” – Rihanna

“What Was I Made For” – Billie Eilish

Productor del año:

Jack Antonoff

Dernst “D’Mile” Emile

Hit Boy

Metro Boomin

Daniel Nigro

Compositor del año:

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Shane McAnal

Theron Thomas

Mejor álbum de regional mexicano

Ana Bárbara – Bordado a Mano

Flor de Toloache – Motherflower

Lila Downs – La Sánchez

Lupita Infante – Amor Como en las Películas de Antes

Peso Pluma – Génesis

