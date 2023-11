Definitivamente, el 2023 ha sido un gran año para la industria musical, pues a lo largo de todos estos meses hemos escuchado rolas y discos espectaculares. Y por supuesto que la gran mayoría ese material se merece un reconocimiento, es por eso que los Grammy 2024 volverán para premiar a todas estas bandas y artistas rifados.

Como ya es una costumbre, la Academia de Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación premia desde hace 66 años a lo mejor de la música. Este año tocó ver a nombres como Rosalía, Bad Bunny, Kendrick Lamar, Beyoncé (que se convirtió en la artista más galardonada en esta ceremonia), Harry Styles, Lizzo, Ozzy Osbourne y más arrasando con la premiación (y llevándose un montón de gramófonos)

Aunque eso sí, para los Grammy 2024 vendrán un par de cambios interesantes. Para empezar, se incluirán las categorías de Mejor Grabación Dance Pop, Mejor Álbum de Jazz Alternativo y Mejor interpretación de música africana. Otros cambios incluyen que el número total de nominados en las categorías más importantes (Álbum, Disco, Canción y Mejor Artista Nuevo) se reduzca de diez a ocho, y que ninguna canción creada con inteligencia artificial puede ser elegible para llevarse un premio.

Los Grammy volverán el próximo año para premiar a lo mejor de la música

Después de mucha espera, este 10 de noviembre, la Academia de la Grabación por fin anunció la lista oficial de nominados para los Grammy 2024. A través de un livestream soltaron todos los artistas y bandas que están considerados en las distintas categorías y como podríamos esperarlo, hay un montón de sorpresas y otras apariciones que estaban más que cantadas.

Por supuesto que dentro de las más nominadas se encuentran Taylor Swift, Lana Del Rey, SZA, Olivia Rodrigo. Por ahí también hay nombres que llaman la atención como Arctic Monkeys o Foo Fighters. Pero sin duda, una de las cosas que nos sorprendió fue ver al mexicano Edgar Barrera como compositor del año.

Pero mientras esperamos a que llegue el día de conocer a los ganadores, en la ceremonia que se llevará a cabo el 4 de febrero en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, y para calentar motores, a continuación les dejamos la lista completa con los nominados a los premios Grammy 2024.

Y estos son los nominados a los Grammy 2024

Álbum del año:

Jon Batiste – World Music Radio

boygenius – the record

Miley Cyrus – Endless Summer Vacation

Lana Del Rey – Did you know there’s a tunnel under Ocean Blvd

Janelle Monáe – The Age of Pleasure

Olivia Rodrigo – GUTS

Taylor Swift – Midnights

SZA – SOS

Canción del año:

“A&W” – Lana Del Rey

“Anti-Hero” – Taylor Swift

“Butterfly” –

“Dance The Night” – Dua Lipa

“Flowers” – Miley Cyrus

“Kill Bill” – SZA

“What Was I Made For” – Billie Eilish

Grabación del Año:

Jon Batiste – “Worship”

boygenius – “Not Strong Enough”

Miley Cyrus – “Flowers”

Billie Eilish – “What Was I Made For?”

Victoria Monet – “On My Mama”

Olivia Rodrigo – “Vampire”

Taylor Swift – “Anti-Hero”

SZA – “Kill Bill”

Mejor Artista Nuevo:

Gracie Abrams

Fred Again

Ice Spice

Jelly Roll

Coco Jones

Noah Kahan

Victoria Monet

The War & Treaty

Mejor Álbum de Música Alternativa:

Arctic Monkeys – The Car

boygenius – The Record

Lana Del Rey – Did you know there’s a tunnel under Ocean Blvd

Gorillaz – Cracker Island

PJ Harvey – I Inside the Old Year Dying

Mejor interpretación de música alternativa:

Alvvays – Belinda Says

Arctic Monkeys – Body Paint

Boygenius – Cool About It

Lana Del Rey – A&W

Paramore – This Is Why

Mejor interpretación de rock:

Arctic Monkeys – “Sculptures of Anything Goes”

Black Pumas – “More Than a Love Song”

boygenius – “Not Strong Enough”

Foo Fighters – “Rescued”

Metallica – “Lux Æterna”

Mejor canción de Rock:

The Rolling Stones – “Angry”

Olivia Rodrigo – “Ballad of a Homeschool Girl”

Queens of the Stone Age – “Emotion Sickness”

boygenius – “Not Strong Enough”

Foo Fighters – “Rescued”

Mejor Álbum de Rock:

Foo Fighters – But Here We Are

Greta Van Fleet – Starcatcher

Metallica – 72 Seasons

Paramore – This Is Why

Queens of the Stone Age – …In Times New Roman

Mejor interpretación pop solista:

“Flowers” – Miley Cyrus

“Paint The Town Red” – Doja Cat

“What Was I Made For” – Billie Eilish

“Vampire” – Olivia Rodrigo

“Anti-Hero” – Taylor Swift

Mejor interpretación de dúo o grupo pop solista:

“Thousand Miles” – The Kid Laroi

“Candy Necklace” – Lana Del Rey Feat. Jon Batiste

“Never Felt So Alone” – Labrinth

“Karma” – Taylor Swift Feat. Ice Spice

“Ghost In The Machine” – SZA Feat. Phoebe Bridgers

Mejor Álbum Vocal Pop:

Kelly Clarkson – Chemistry

Miley Cyrus – Endless Summer Vacation

Olivia Rodrigo – GUTS

Ed Sheeran – – (Subtract)

Taylor Swift – Midnights

Mejor grabación dance/electrónica:

Aphex Twin – “Blackbox Life Recorder 21F”

James Blake – “Loading”

Disclosure – “Higher Than Ever Before”

Romy & Fred again.. – “Strong”

Skrillex, Fred again.. & Flowdan – “Rumble”

Mejor Álbum Dance/Electrónico:

James Blake – Playing Robots Into Heaven

The Chemical Brothers – For That Beautiful Feeling

Fred again.. – Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022)

Kx5 – Kx5

Skrillex – Quest for Fire

Mejor Álbum de Rap:

Drake & 21 Savage – Her Loss

Killer Mike – Michael

Metro Boomin – Heroes & Villains

Nas – King’s Disease III

Travis Scott – Utopia

Mejor canción de rap:

Doja Cat – “Attention”

Nicki Minaj & Ice Spice ft. Aqua – “Barbie World”

Lil Uzi Vert – “Just Wanna Rock”

Drake & 21 Savage – “Rich Flex”

Killer Mike ft. André 3000, Future, and Eryn Allen Kane – “Scientists & Engineers”

Mejor interpretación de rap:

Baby Keem ft. Kendrick Lamar – “The Hillbillies”

Black Thought – “Love Letter”

Coi Leray – “Players”

Drake & 21 Savage – “Rich Flex”

Killer Mike ft. André 3000, Future, and Eryn Allen Kane – “Scientists & Engineers”

Mejor interpretación de rap melódico:

“Sittin’ On Top Of The World” – Burna Boy Feat. 21 Savage

“Attention” – Doja Cat

“Spin Bout You” – Drake & 21 Savage

“All My Life” – Lil Durk Feat. J. Cole

“Low” – SZA

Mejor Álbum Country:

Kelsea Ballerini – Rolling Up the Welcome Mat

Brothers Osborne – Brothers Osborne

Zach Bryan – Zach Bryan

Tyler Childers – Rustin’ In the Rain

Lainey Wilson – Bell Bottom Country

Mejor interpretación pop country solista:

Tyler Childers – “In Your Love”

Brandy Clark – “Buried”

Luke Combs – “Fast Car”

Dolly Parton – “The Last Thing On My Mind”

Chris Stapleton – “White Horse”

Mejor banda sonora para medios visuales:

Barbie

Black Panther: Wakanda Forever

The Fabelmans

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Oppenheimer

Mejor canción para medios visuales:

“Barbie World” – Nicki Minaj & Ice Spice

“Dance The Night” – Dua Lipa

“I’m Just Ken” – Ryan Gosling

“Lift Me Up” – Rihanna

“What Was I Made For” – Billie Eilish

Productor del año:

Jack Antonoff

Dernst “D’Mile” Emile

Hit Boy

Metro Boomin

Daniel Nigro

Compositor del año:

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Shane McAnal

Theron Thomas

