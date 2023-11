Ahhhh y tampoco sin contar otra clásica, “This is Hardcore”. Porque la música de Pulp es tan variada que más allá de sus canciones más populares. En esta pequeña selección se nota: va de lo pop a lo oscuro, pasando por baladas, canciones bastantes bailables… hasta unas en las que no sabes qué hacer, pero sabes que tienes que hacer algo.

Pulp volverá a los escenarios en 2023. Fotos: Getty Images

“Lipgloss”

Un choque de sensaciones. Por un lado, Jarvis Cocker cuenta la historia de una mujer a la que su pareja cambia; peor aún, a la que le piden que se vaya de casa. Por el otro, la música es brillante. Es Pulp y bailas mientras él le dice a ella “hay algo mal, lo tuviste alguna vez, pero se ha ido” (refiriéndose a su atractivo)… y se eleva la guitarra de Russell Senior, para luego caer en un fregón y rechinante solo. “Oh, yeah”.

“Do you Remember the First Time?”

Increíble que Pulp tuvo que esperar hasta el Different Class para ser reconocido, cuando antes, en el His n’ Hers, ya había lanzado canciones de esta manufactura. Nuevamente la guitarra de Senior excita y dirige hasta ese chicloso riff sobre el que Jarvis pregunta “¿Te acuerdas de la primera vez?” Y sí, se refiere a “eso” y a muchas otras cosas. Un clásico no sólo de Pulp, sino del britpop.

“Mis-Shapes”

Un himno para los bulleados, peluseados, discriminados. Jarvis Cocker y compañía agarraron el ritmo de una marcha militar y la adornaron de guitarras, sintetizadores y más, transformándola en una canción para que, mientras bailan, los que antes no eran nada cool se preparen y vayan por aquello que les robaron esos que se creían (y todavía se creen) cool… Y repetimos la palabra cool, porque es Pulp. Cool.

“Something Changed”

“Una de las canciones más directas sobre amor que he escrito”. Así describe Jarvis Cocker a este baladón del aclamado Different Class. Una canción que pudo haber sido simplemente acústica, tener una letra diferente o, bien, nunca ser editada (fue escrita años antes de existir Pulp y revivida para este disco). Decisiones que parecían que no iban a tener gran impacto, pero que, a la distancia, se puede ver que cambiaron el curso de los hechos. De eso trata.

“Help the Aged”

Jarvis Cocker lleva la máxima “como te ves, me vi y como me ves, te verás” a niveles sublimes. Una canción sofisticada y potente donde debe. Ideal para escuchar después de una buena fiesta –y por fiesta, nos referimos a la juventud– en pleno bajón (y si es con cuba en mano, mejor). Gran momento cuando suena ésta en el documental Pulp a film about life, death and supermarkets. Gran momento siempre que suena.

“I’m a Man”

También en el oscuro This is Hardcore está esta delirante canción, en el que el sintetizador de Candida Doyle, la guitarra de Mark Webber y la voz de Jarvis Cocker se unen para gritar el sinsentido de lo que (estereotípicamente) es ser un hombre. Pero, dejando un poco de lado el fondo, la forma es emocionante, intensa y siempre para arriba. No bailas, pero ahhhh cómo te puedes sacudir escuchándola.

“Bob Lind (The Only Way is Down)”

De su último disco (y bajo la producción del mero padre de todos los ídolos, Mr. Scott Walker) destaca esta luminosa canción. No es el Pulp bailable y ni siquiera el Pulp en el que dominan las guitarras eléctricas, pero esta canción brilla de manera especial. Así como brilla la luz a través de las lágrimas. Porque de eso se habla: bueno ya sufriste, ya admitiste que estás jodido, es el momento de enamorarte de nuevo. Una cursilería que bien podría ser una irónica advertencia de que, como dice el título, siempre se puede ir más pa’bajo.

“Bad Cover Version”

Con una de las mejores (o si no, de las más divertidas) letras de Jarvis Cocker, algo que de pasadita se menciona en la canción anterior (“Bob Lind…”), en ésta se extiende: el lamento de ver que te cambiaron por alguien igualito a ti. Bueno no igualito: una mala copia, una copia chafa. Musicalmente, Pulp en su estado menos conocido, casi echándose un vals, con campanas repicando y coros angelicales. Genial, tanto como su video.

“They Soffocate at Night”

Y hablando del Pulp desconocido… antes de hacer del pop su poderosa carta de presentación, la banda de Sheffield navegó por rutas oscuras. Un placentero ejemplo es “They Soffocate at Night”, una especie de bolero post-punk en el que Jarvis Cocker no esconde la influencia del mencionado Scott Walker. Una rareza del álbum Freaks (por supuesto) con un trastornado final protagonizado por lamentos y el chirrido de un violín.

