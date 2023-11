Lo que necesitas saber: No cabe duda que "Common People" es uno de los mayores himnos de Pulp y el britpop, pero, ¿saben de dónde surgió la inspiración de esta rola?

Estamos seguros que todos pueden identificar una canción que se convertirá en un clásico del resto de las demás. Y es que no se necesita ser un erudito de la música o un gran conocedor para notar que una rola tiene algo especial que sobresale por completo. Hay muchos ejemplos de esto, pero si nos vamos al Reino Unido y específicamente en los 90, en dicha categoría de himno debería estar “Common People” de Pulp.

Sobra decir que esta rola se convirtió en uno de los mayores éxitos de Jarvis Cocker y compañía, no por nada viene en uno de los discos noventeros más representativos de la historia del britpop. Sin embargo, detrás de este temazo con toques festivos y bailables, se esconde una letra bastante profunda basada en una persona cuya identidad –hasta la fecha– sigue siendo un misterio.

“Common People” es un clásico de Pulp y de la música británica de los 90/Foto: Getty Images

“Common People”, la rola que convirtió a Pulp en estrellas del britpop

En 1995, Pulp estaba por pasar por uno de los mejores momentos de toda su carrera. Lo decimos porque ese año y después de algunos álbumes, la banda originaria de Sheffield estrenó su quinto material discográfico, Different Class, que los puso a la par y casi un peldaño más arriba que Blur e incluso Oasis dentro del movimiento del britpop.

Con este disco no solo la rompieron durísimo, también lograron consolidarse como uno de los grupos más importantes de aquel momento, gracias a sus melodías pegajosas, así como por sus letras que se burlaban y criticaban a la sociedad británica de aquel momento. Y definitivamente, “Common People” es la rola que representa todo esto.

Portada de ‘Different Class’/Foto: Island Records.

Para componer esta canción, Jarvis Cocker se inspiró en una compañera adinerada de origen griego, la cual conoció durante sus años de estudio en l a carrera de escultura en la escuela Central Saint Martins College of Art and Design de Londres. En la letra, el narrador explica que la mujer parece que tiene de todo, dinero y una posición económica privilegiada. Sin embargo, no se siente satisfecha con su situación.

Es por eso que lo único que que sea es una “vida normal” haciendo cosas de “gente común”. Aunque eso sí, la letra de Cocker le deja muy claro a la protagonista de “Common People” que no está bien romantizar ese estilo de vida, ya que eso sería caer en la ahora tan conocida gentrificación: pues que los ricos quieran eso implica que la población que no es adinerada se vuelva aún más pobre.

La banda estuvo a punto de descartar esta canción

Como ya lo mencionábamos antes, esta canción es uno de los más grandes clásicos de la carrera de Pulp y en general, de todo el movimiento del britpop. Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, en un inicio la gran mayoría dentro de la banda de Sheffield no la tomó muy en serio que digamos, y por un momento pensar en no incluirla en Different Class… así como lo leen, no es broma.

De acuerdo a lo que ha contado el propio cantante y líder del grupo, la idea de la melodía de “Common People” la tenía en su cabeza desde 1978, pues en aquel año compuso una secuencia de tres acordes en un teclado Casio que se acababa de comprar. A pesar de que Jarvis sabía que no era algo espectacular, algo en él le decía que esa combinación de sonidos tenía potencial e insistió en retomarla para este disco.

Jarvis Cocker y Steve Mackey de Pulp/Foto: Getty Images

Sin embargo, muchos de los integrantes de Pulp no estaban tan encantados con la rola, sobre todo el bajista Steve Mackey, quien decía que sonaba como “Fanfare For The Common Man'” de Emerson, Lake & Palmer. Sin embargo, Jarvis Cocker insistió y con la ayuda de la tecladista Candida Doyle (la única que notó lo especial que era la música) la banda terminó la canción, la cual interpretaron por primera vez en su presentación en el Festival Reading & Leeds de 1994.

Fue durante ese concierto en el festival que notaron que “Common People” tenía elemento de un himno y decidieron que lo mejor era grabarla lo antes posible, es por eso que la finalizaron durante dos semanas con el productor Chris Thomas. En particular, Cocker sintió que hablar de los “barrios marginales” se estaba convirtiendo en un tema dominante en la cultura popular británica. Solo que Jarvis tomó esto como un punto de partida para la rola y embelleció la situación para darle un efecto dramático.

Y la verdad es que las sospechas de Pulp no estaban equivocadas, ya que la canción se convirtió en un verdadero clásico instantáneo que abrazó la juventud y gran parte de las personas que vivieron durante los 90 en el Reino Unido. Pero sobre todo, se volvió en uno de los temas icónicos del britpop, ya que se alejaba por completo de las temáticas que mostraban bandas como Oasis o Blur en su música.

Siempre pensé que la palabra ‘común’ era algo interesante (…) En Sheffield era un verdadero insulto llamar a alguien ‘común’. Eso me trajo recuerdos de esta chica que conocí en la universidad. Ella quería ir a vivir a Hackney y estar con la gente común. Ella era de un entorno acomodado, y allí estaba yo explicándole que eso nunca funcionaría. (…) Una vez que tuve esa narrativa en mi cabeza, fue muy fácil de escribir, líricamente”. Declaró Jarvis Cocker sobre el origen de “Common People”.

El origen de la misteriosa protagonista del clásico de Pulp

A pesar de que Jarvis Cocker siempre ha dicho que la protagonista de esta canción es una chica griega que conoció durante sus años de estudiante en Londres, su identidad (a diferencia de la mujer de “Disco 2000”) sigue siendo un misterio. De hecho, en un documental de la BBC 3, los investigadores revisaron todas las personas que eran contemporáneas al frontman de Pulp en el Saint Martins College e intentaron rastrearla.

Sin embargo, parece que Jarvis no recuerda al 100% a esta joven, ya que en ese mismo documental declaró lo siguiente: “Me mostraron una foto y definitivamente no era ella. No sé. Tal vez no era griega. Tal vez la escuché mal”. A pesar de la mala memoria de Cocker, hubo quienes pensaron que dieron con la persona que inspiró “Common People”.

Jarvis Cocker tocando con Pulp en 1995/Foto: Getty Images

Resulta que en 2015, el periódico griego The Atenas Voice reveló la presunta identidad de la misteriosa chica griega de la que tanto habla Jarvis Cocker en esta canción y supuestamente se trataba de Danae Stratou, la esposa del ministro de finanzas griego y político, Yanis Varoufakis. Y la verdad es que hace algo de sentido.

Lo decimos porque este medio descubrió que Stratou estudió en St. Martins College of Art and Design entre 1983 y 1988, el mismo periodo en el que Cocker estaba estudiando cine en Londres. Sin embargo, años más tarde otro periódico llamado Ta Nea se puso en contacto con Danae, quien respondió que la única persona que sabe para quién fue escrita “Common People” es el propio Jarvis.

Danae Stratou con Yanis Varoufakis/Foto: Getty Images

Una mujer más se anotó como la inspiración de “Common People”

Pero además de Danae Stratou, apareció una persona que se colgó la medalla de ser la inspiración de este clásico de Pulp, Katerina Kana, una artista originaria de Chipre que también estudió en St. Martins durante ese tiempo. En 2012, durante una entrevista para un medio griego afirmó que fue ella quien le dijo a Jarvis Cocker que quería vivir una “vida común”. Aunque eso sí, el frontman de la banda no ha confirmado o desmentido esto.

Aunque parece que el líder del grupo jamás revelará quién fue la mujer que inspiró “Common People”, lo cual ha llevado a pensar a que en realidad, la rola la escribió Jarvis basándose en sí mismo y reflejando sus pensamientos (ya que no proviene de la clase trabajadora), la verdad no es necesario saber la identidad de esta persona para comprender el mensaje y lo que tanto Cocker como la banda querían transmitir en este hitazo. De plano, una rola elemental que forma parte del soundtrack de la música del Reino Unido en los 90.

