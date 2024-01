Lo que necesita saber: David Bowie hizo del cover todo un arte, llegando a tener un album entero dedicado a reinterpretar canciones: el 'Pin Ups' del 73.

Covers a canciones de David Bowie hay montones, pero claro que el británico también se dio el tiempo de reinterpretar obras de otros músicos. De hecho, más que cualquier otro, llegando a hacer del cover un verdadero arte. En algunos casos, dejó versiones que superan al original.

Difícil, si vemos a quienes covereó: The Beatles, Pink Floyd, The Kinks, Iggy Pop, Neil Young, Morrissey, Pixies… puro peso pesado, o sea, puro de su nivel. Aquí están algunos ejemplos.

“Wild is the Wind”

Una canción de Dimitri Tiomkin y Ned Washington que Nina Simone hizo popular en 1966. Diez años después, David Bowie la tomó para incluirla en su álbum Station to Station y el resultado es más que bueno. Quizás no al nivel de Simone, pero no le pide nada. Muy buena la versión del album del 76, pero la forma en la que la interpretó para abrir su mitico concierto en Glastonbury es otra cosa.

“Waiting for the Man”

Original de Velvet Underground, la versión de “Waiting for the Man” de David Bowie es limpia, cadenciosa, hasta un poco elegante. Todo lo contrario a lo que hicieron de ella Lou Reed y compañía. Una de las primeras veces que Bowie la interpretó quedó grabada en sus sesiones en la BBC, luego la hizo parte de su amplio catálogo en vivo, llegando a tocarla en el único concierto que ofreció en México.

“I Know It’s Gonna Happen Someday”

Cuando Morrissey escuchó este cover a su canción los ojos se le llenaron de lágrimas, contó alguna vez el propio Bowie. Como todo buen máster, el creador de “Space Oddity” sabía reconocer la grandeza y claro que no dejó de distinguir al exlíder de The Smiths como el gran cantautor que es… aunque, bueno, haber covereado a Morrissey no fue sólo por admiración: en “I Know It’s Gonna Happen Someday” Bowie escuchaba algo de su canción “Rock ‘N’ Roll Suicide”, así que tuvo la necesidad de hacer su propia versión.

“Maggie’s Farm”

En los 80, con Tin Machine, la banda de rock semi-industrial que armó con Reeves Gabrels, Bowie regresó sus origenes folk, al hacer su versión de la canción que Bob Dylan compuso en 1965 para su album Bringing It All Back Home. En este caso, la elección tampoco fue de “ahhh, está padre” y ya. En esas épocas en Reino Unido, la canción de Dylan era himno de las protestas contra Margaret Tatcher, un personaje a quien Bowie le dedicó su propia canción: “’87 & Cry” del no tan bien recibido disco Never Let Me Down (1987).

“China Girl”

Un caso curioso. Esta canción fue compuesta por Iggy Pop y David Bowie y, al escuchar la primera versión (la de Iggy), uno bien puede confundirse y decir: “ese es Bowie”. Y viceversa, debido al gran parecido de voces. El caso es que el cover de David Bowie para Let’s Dance (1983) superó tantito lo hecho por Iggy Pop (sobre todo en lo musical)… aunque hay que señalar que, para que eso ocurriera, Bowie contó con la ayuda del gran Nile Rodgers. Ayudadota, mejor dicho.

Bonus: “Nite Flights”

Los ídolos tienen ídolos y el artista ante el que David Bowie se cuadraba era Scott Walker. De hecho, no sólo él, sino buena parte de la realeza del pop británico (Damon Albarn, Thom Yorke, Jarvis Cocker, etc). Bowie le hizo los honores al exmiembro de The Walker Brothers con este cover que incluyó en su disco Black Tie White Noise (1993), tratando de darle un toque más futurista al que tenía la versión original. Quizás lo consiguió, pero la voz de Scott Walker aquí no pudo ser superada. Ni modo, Bowie.

