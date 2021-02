¡Little Jesus, Ximena Sariñana y Elsa y Elmar lanzan “Se Fue”, un cover a Laura Pausini!

Todos hemos escuchado a Laura Pausini en algún momento de la vida. A pesar de haber nacido en Italia y de cimentar su carrera en ese país, la cantante también ha hecho una esplendida trayectoria en Latinoamérica, donde temas suyos como “Se Fue” han sonado durísimo durante años.

De hecho, esta canción es tan icónica que bandas de la escena musical actual como Little Jesus parecen disfrutarla bastante. Pues bien, el grupo mexicano no se quedo de brazos cruzados y decidió echarse un buen cover de dicha rolita, eso sí, en compañía de dos viejas conocidas: Ximena Sariñana y Elsa y Elmar.

Laura Pausini y la trascendencia de “Se Fue”

Como mencionamos, Laura Pausini es una artista a la que seguro has escuchado en más de una ocasión. Y no importa el gusto musical, en la industria del pop hispanoparlante -con todo y que es italiana- ella es una las cantantes más populares y alguna rola te debes de saber o hasta has ‘tarareado’.

Allá en el lejano 1994, Laura le entregó al mundo hispanoparlante “Se Fue”, la versión en español de “Non C´e”, esa balada romántica que eventualmente se volvió icónica en todos los rincones del continente. Así que no sería nada extraño que Elsa y Elmar, Ximena Sariñana y los chicos de Little Jesus crecieran escuchándola por ahí en la radio.

También puedes leer: ESTAS HAN SIDO LAS CANCIONES MÁS POPULARES EN LOS ÚLTIMOS 60 AÑOS

Little Jesus se avienta un cover de la rola con buena compañía

Y bueno, lo anterior no podemos asegurarlo, pero lo que si es verdad es que el grupo y ambas cantantes se han juntado nuevamente para colaborar y aventarse un cover bastante interesante del track de Laura Pausini. La ocasión es especial, así que esta versión debía recorrer el mismo sentido.

Para esta entrega, los Little Jesus, Ximena y Elsa le entraron a los ritmos más latinos, experimentando con algo que ellos han definido como una ‘bachata del futuro’. De esta manera, la nueva versión recoge lo mejor de este estilo musical caribeño y le agrega unas texturas electrónicas pegadizas encajan a la perfección.

Ahora sí que es una rolita perfecta para bailar y llorar -solo si tienen el corazón roto, eh-. A continuación les dejamos el video oficial para esta versión de “Se Fue”, que también pueden encontrar en plataformas digitales. ¿Qué otra buena rola de pop noventero les gustaría escuchar en una reversión? Ahí piénsenle mientras escuchan esta canción.